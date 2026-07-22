Giáo dục - Đào tạo 2 trường nội trú mới tiếp sức học sinh vùng biên Lâm Đồng Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển mới của giáo dục vùng biên Lâm Đồng khi 2 trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, những ngôi trường mới còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (đứng giữa) kiểm tra công tác tuyển sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên

Ngay từ sáng 21/7, đông đảo phụ huynh có mặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực để hoàn tất thủ tục đăng ký cho con em nhập học. Đây là năm học đầu tiên ngôi trường chính thức tuyển sinh và đi vào hoạt động.

Nhiều phụ huynh bày tỏ kỳ vọng con em được học tập trong môi trường hiện đại, có điều kiện phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và ý thức tự lập.

Chị Thị Ngôn (bên phải) làm thủ tục xét tuyển cho con trai vào học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Chị Thị Ngôn (trú bon Bu Prăng 1) chia sẻ niềm phấn khởi khi đi nộp hồ sơ cho con trai. Theo chị Ngôn, mô hình nội trú giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời rèn luyện tính tự lập, nền nếp và kỹ năng sinh hoạt tập thể ngay từ nhỏ.

“ Chúng tôi rất mừng vì địa phương có một ngôi trường đẹp, quy mô và hiện đại như thế này. Bản thân tôi rất yên tâm khi gửi con vào đây học. Trong môi trường học tập tốt, mong rằng các con sẽ nỗ lực rèn luyện để đạt thành tích tốt, xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Chị Thị Ngôn, bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực

Không khí tuyển sinh cũng diễn ra khẩn trương tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, nơi dự kiến tuyển 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trong năm học đầu tiên.

Phụ huynh học sinh đến đăng ký xét tuyển tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 30/7/2026. Sau hơn 1 ngày tiếp nhận hồ sơ, số lượng học sinh đăng ký cơ bản đạt kế hoạch ở các khối lớp. Nhà trường vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7 để bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Cường (trú thôn Đắk Lợi) chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng con được phát triển toàn diện, có nền tảng kiến thức và kỹ năng để vững bước trong những năm học tiếp theo”.

Bảo đảm công bằng trong tuyển sinh

Hiện nay, các địa phương xây dựng quy trình tuyển sinh chặt chẽ, công khai tiêu chí, đối tượng và điều kiện dự tuyển. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, phụ huynh được hướng dẫn kê khai, đối chiếu thông tin; những trường hợp chưa đủ điều kiện được giải thích rõ để tạo sự đồng thuận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác tuyển sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Theo ông Hồ Sỹ Hải, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Trực, việc đưa trường nội trú liên cấp vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực tuyển 900 học sinh với 30 lớp. Sau 2 ngày triển khai, công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, công khai và đúng quy định.

Phụ huynh học sinh được giải thích, đối chiếu các điều kiện trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh

Kiểm tra tiến độ xây dựng và công tác tuyển sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực ngày 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khẳng định, việc hình thành các trường nội trú khu vực biên giới có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng - an ninh và thế trận lòng dân vùng biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục chủ động tuyển sinh đúng đối tượng, đúng quy chế; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh, đồng thời rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định liên quan để việc vận hành 2 trường đạt hiệu quả.

“ Căn cứ vào nhu cầu học sinh, các trường học thực hiện việc xét tuyển nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch. Đối với những trường hợp không trúng tuyển, địa phương giải thích rõ ràng để phụ huynh hiểu và đồng thuận. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

2 ngôi trường nội trú mới không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Khi chính thức đi vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027, đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, củng cố niềm tin của người dân và tạo động lực phát triển bền vững khu vực biên giới Lâm Đồng.