Pháp luật - Đời sống 224 doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đồng thời thu nhận dữ liệu giám sát hành trình và hình ảnh người lái xe đối với 224 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn Đà Lạt và các xã lân cận.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lực lượng CSGT thông tin tình hình TTATGT liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm; phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến của lái xe, chủ phương tiện và phổ biến các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính, quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera trên phương tiện theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe được hướng dẫn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động vận tải.

Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý đội ngũ lái xe; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện; tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe; tuyệt đối không để lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Các doanh nghiệp chung tay ủng hộ các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn

Ngay tại hội nghị, 224 doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Số tiền quyên góp được bàn giao cơ quan MTTQ chuyển đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Phòng CSGT cũng phát động xây dựng Quỹ hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông. Hưởng ứng lời kêu gọi, lực lượng Công an, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã quyên góp hơn 106 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh.