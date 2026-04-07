Thực hiện quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, BHXH Việt Nam đã chủ động chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật mức hưởng mới, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kinh phí, dữ liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho người hưởng.

Hơn 3,55 triệu người đã được chi trả theo mức hưởng mới

Trong kỳ chi trả tháng 7/2026, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng, tăng 8,08%, tương ứng tăng 1.818 tỷ đồng so với kỳ chi trả tháng 6/2026.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Trong đó chi trả cho 3,32 triệu người nhận tiền qua tài khoản cá nhân, với số tiền 22.924 tỷ đồng; 226 nghìn người nhận bằng tiền mặt thông qua tổ chức hỗ trợ chi trả, với số tiền 1.395 tỷ đồng.

Tổng số tiền chi trả trong tháng 7 tăng do áp dụng mức lương hưu, trợ cấp BHXH mới từ ngày 1/7/2026. Việc cập nhật mức hưởng ngay trong kỳ chi trả đầu tiên giúp người hưởng được tiếp nhận đầy đủ quyền lợi theo quy định mới, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định đời sống.

Chủ động rà soát dữ liệu, chuẩn bị các điều kiện chi trả

Để tổ chức kỳ chi trả tháng 7 đúng tiến độ, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới, kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân trước khi thực hiện chuyển tiền.

Kiểm tra tài khoản khi nhận lương hưu.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH và dữ liệu tại ngân hàng. Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp, tài khoản không hợp lệ hoặc giao dịch chưa thành công phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người hưởng.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và địa điểm; thống nhất lịch chi trả, thông báo cụ thể để người hưởng chủ động đến nhận. Các đơn vị cũng được yêu cầu theo dõi sát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, giải quyết. Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong công tác tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của BHXH Việt Nam.

Chi trả qua tài khoản trong hai đợt

Theo phương án tổ chức chi trả, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.

Đợt 1, ngày 1/7/2026, được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.