Quốc phòng toàn dân 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng trường nội trú biên giới Quảng Trực Ngày 29/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ cho 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực).

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện đơn vị thi công động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.050 học sinh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án mới hoàn thành gần 70% khối lượng. Do thời tiết không thuận lợi và tình trạng khan hiếm nhân công, khiến tiến độ công trình không bảo đảm kế hoạch.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham gia dự buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trường học tại khu vực biên giới.

Việc cử cán bộ, chiến sĩ biên phòng có tay nghề xây dựng tham gia thi công trường học thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng BĐBP trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo báo cáo, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực hoàn thành khoảng 70% khối lượng

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được điều động chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và địa phương; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh người quân nhân cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan và đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang bị kỹ thuật