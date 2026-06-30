Giáo dục - Đào tạo 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh học toán từ vấn đề của chính địa phương Từ ngày 22 đến 29/6/2026, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hệ sinh thái học Toán CS Inspiration (CSI) triển khai chương trình Numbers to Networks (N2N - giảng dạy tại thực địa) cho 30 học sinh THCS.

Em Trần Minh Quang (học sinh lớp 10 Học viện Deerfield, Mỹ, sáng lập viên của dự án Toán học CSI) cùng các em học sinh tìm hiểu về cây cà phê của địa phương để học cách giải bài toán

Chọn xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng để triển khai khóa học này, các thành viên của CSI hướng dẫn học sinh quan sát môi trường, cuộc sống của người dân quê mình. Bảo Lâm là địa phương có thế mạnh về cây trồng với các nông sản nổi tiếng như: cà phê, chè, hồ tiêu và một số loại cây ăn trái. Những năm gần đây, với xu hướng hội nhập quốc tế, các sản phẩm này đã được xuất khẩu mạnh trên thế giới. Từ thực tế đó, các bài học Toán của CSI gắn học sinh với văn hoá bản địa, tư duy về thị trường và phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Đại diện Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh và em Trần Minh Quang trong buổi khai giảng khóa học tại thực địa

Trong 8 ngày, học sinh không học toán theo cách chỉ nghe giảng rồi làm bài tập mẫu. Các em được bắt đầu từ những câu hỏi mở, quan sát vấn đề xung quanh trường và địa phương, sau đó sử dụng kiến thức toán học để thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình và trình bày hướng giải quyết.

Chương trình có sự đồng hành của 3 thành viên CSI gồm Trần Minh Quang (học sinh lớp 10 Học viện Deerfield, Mỹ), Trần Minh Quân (học sinh lớp 9, Trường BIS HCMC), Nguyễn Dương Minh Đăng (học sinh lớp 11, Canadian International School). Dù đều đang là học sinh trung học nhưng các thành viên này trực tiếp xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động và làm việc cùng học sinh Lương Thế Vinh trong suốt chương trình.

Các em học sinh học Toán trải nghiệm trực tiếp tại lớp học và ứng dụng nền tảng số dưới sự hướng dẫn của các thành viên dự án CSI

3 ngày đầu, học sinh được tiếp cận các chủ đề toán học ứng dụng như: biến số và mối quan hệ, tốc độ tăng trưởng, xác suất, lãi suất, phân tích điểm hòa vốn, ngân sách cá nhân và cách mô hình hóa một vấn đề. Những kiến thức này được đặt trong các tình huống gần với đời sống, giúp học sinh thấy toán học có thể dùng để mô tả và kiểm chứng một vấn đề cụ thể.

Từ buổi học thứ tư, học sinh bắt đầu quan sát môi trường sống xung quanh để chọn một vấn đề mình quan tâm. Dưới sự hướng dẫn của các thành viên CSI, các nhóm học sinh chuyển vấn đề thành câu hỏi, thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình, kiểm thử giả thuyết rồi hoàn thiện sản phẩm dưới dạng poster hoặc website.

Thảo luận các tình huống, vấn đề gần gũi trong cuộc sống để giải Toán là chủ đề các em học sinh rất háo hức

Ngày cuối chương trình, các nhóm trình bày sản phẩm trước giáo viên, đại diện CSI, phụ huynh và các bạn cùng tham gia. Nhiều học sinh lần đầu tiên đứng trước đông người để bảo vệ ý tưởng của mình, song đã thể hiện sự tự tin, tinh thần hợp tác và khả năng diễn đạt rõ hơn qua từng phần trình bày.

Theo đại diện chương trình, mục tiêu của N2N không phải là giúp học sinh ghi nhớ thêm nhiều công thức trong thời gian ngắn, mà là tạo điều kiện để các em biết đặt câu hỏi, biết ở lại với vấn đề đủ lâu và sử dụng kiến thức đã học để tự xây dựng lời giải.

Dự án CSI trao học bổng và các thiết bị học cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh

Bên cạnh hoạt động học tập, CSI trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh tham gia chương trình, đồng thời hỗ trợ thiết bị và tài nguyên học tập cho Trường THCS Lương Thế Vinh. Sau khi chương trình kết thúc, đội ngũ CSI tiếp tục phối hợp với nhà trường để cung cấp tài nguyên, kiểm tra định kỳ và tổ chức các buổi học ngắn theo từng giai đoạn khi cần thiết.

Đánh giá về chương trình, ông Phạm Trường Lâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp học tập mới, tăng cường khả năng tư duy, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo ông Phạm Trường Lâm, việc học sinh được tham gia các chương trình trải nghiệm như Numbers to Networks không chỉ tạo thêm hứng thú học tập mà còn giúp các em mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ quan điểm, chủ động tìm tòi kiến thức và phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đây cũng là cơ hội để nhà trường mở rộng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng đến phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.

Chương trình khép lại sau 8 ngày với những sản phẩm do chính học sinh xây dựng và trình bày. Với nhiều em, toán học không còn chỉ là công thức trong sách vở, mà trở thành một công cụ để quan sát cộng đồng, đặt câu hỏi và thử giải quyết những vấn đề gần gũi với đời sống tại địa phương.