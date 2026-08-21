Thể thao 360 300 VĐV tranh tài Vovinam tại Đại hội TDTT Lâm Đồng Sáng 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn Vovinam (Việt võ đạo) tỉnh tổ chức thi đấu môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Các đoàn chào cờ tại lễ khai mạc

Môn Vovinam tại đại hội lần này có sự tham gia của 300 vận động viên (VĐV) đến từ 40 đoàn, cụm, đơn vị trong toàn tỉnh. Các VĐV sẽ tranh tài giành huy chương ở 2 nội dung chính, gồm: thi quyền và đối kháng.

Ở nội dung đối kháng được chia thành 3 nhóm tuổi: nhóm 1 từ 8-11 tuổi; nhóm 2 từ 12 - 15 tuổi và nhóm 3 từ 16 - 18 tuổi. Các hạng cân được phân định rõ ràng từ dưới 24 kg đến trên 60 kg, bảo đảm công bằng và phù hợp thể trạng từng lứa tuổi.

VĐV tham gia phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, đạo đức và kỹ thuật. Trang phục, bảo hộ và tiêu chuẩn thi đấu cũng được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Vovinam - Việt võ đạo là môn võ giúp rèn luyện thể chất, hun đúc bản lĩnh, bồi dưỡng tinh thần thượng võ và ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.

Lần tranh tài này chính là dịp để các võ sinh giao lưu, trau dồi kỹ năng, từng bước nâng cao trình độ và phát hiện những nhân tố tiềm năng. Qua đó, góp phần gìn giữ và lan tỏa tinh hoa võ học Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc giải đấu



Từ những giá trị ấy, sự kiện trở thành điểm nhấn trong phong trào rèn luyện thể thao. Đồng thời, khuyến khích các VĐV hình thành lối sống lành mạnh, phát triển toàn diện và từng bước xây dựng thế hệ trẻ tự tin, giàu nghị lực, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển quê hương.

Môn Vovinam thi đấu trong thời gian 5 ngày, lễ bế mạc, tổng kết và trao giải diễn ra chiều 25/8.

Một số hình ảnh tại giải đấu:

Trọng tài tuyên thệ trong lễ khai mạc

VĐV Nguyễn Hoàng Tuấn Huy, Cụm I, phường Xuân Hương - Đà Lạt đọc lời tuyên thệ

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào nội dung thi đấu biểu diễn quyền

Trình độ của các VĐV Vovinam trẻ Lâm Đồng được đánh giá ngày càng tiến bộ

Màn phối hợp nội dung quyền của Đoàn VĐV Sở Giáo dục và Đào tạo

Pha phối hợp đẹp mắt của các VĐV Cụm 1