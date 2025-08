An ninh trật tự 45 ngày đêm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Sáng 1/8, cùng với các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh, Công an phường Phan Thiết và Công an xã Phan Sơn đã tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với phương châm quyết liệt, “đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh”.

Tại điểm Công an phường Phan Thiết, Đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Đây là 1 trong 3 địa phương trong tỉnh (Công an phường 1 Bảo Lộc; Công an phường Phan Thiết, Công an Phường Bắc Gia Nghĩa) được Công an tỉnh Lâm Đồng chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân. Cùng dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và đại diện chỉ huy Công an các phường Tiến Thành, Phú Thủy, Bình Thuận, Mũi Né, Hàm Thắng và xã Tuyên Quang, Hàm Liêm.

Đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 1/8 đến hết ngày 15/9/2025. Qua đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự(ANTT) phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáu, Trưởng Công an phường Phan Thiết cho biết: Để đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm mang lại hiệu quả cao nhất, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an phường đã tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Đồng thời, chủ động bố trí đủ về lực lượng, phương tiện, chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, phương án nghiệp vụ, sẵn sàng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với tinh thần và khí thế mạnh mẽ, quyết liệt. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị tại địa phương được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống bất ngờ, đột xuất. Mặt khác, tội phạm trật tự xã hội kéo giảm 33,3%; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 100%; công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được chú trọng…

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do đó, dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động chống phá, xuyên tạc về Đại hội, về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Các loại tội phạm sẽ lợi dụng để tăng cường các hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, kín kẽ, manh động hơn. Các vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông, cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản… Do đó cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện đợt cao điểm một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có phường Phan Thiết phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, “đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh”.

Tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT…

Các đơn vị diễu hành tại lễ ra quân vào sáng ngày 1/8/2025 (Kiều Hằng - Ngọc Lân).

Tập trung tối đa nguồn lực về lực lượng, phương tiện ra quân triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động...

Trưởng Công an xã Phan Sơn Đại úy K' Sáng phát biểu tại buổi ra quân

Cũng trong sáng 1/8, tại xã Phan Sơn cũng diễn ra lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. Theo Đại úy K' Sáng, Trưởng công an xã Phan Sơn, đợt cao điểm này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy yêu cầu toàn thể các đồng chí Chỉ huy, CBCS phải tăng cường chỉ đạo, chỉ huy, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua lập công, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra...

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, nhất là từ thời điểm sáp nhập xã Phan Sơn, Phan Lâm (cũ) thành xã Phan Sơn mới hiện tại, chính quyền 2 cấp chính thức được đưa vào hoạt động, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ ổn định. Lãnh đạo UBND xã Phan Sơn nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2025, dự báo tình hình an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực sẽ có xu hướng gia tăng.

Các đối tượng nhất định sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Do đó, lãnh đạo UBND xã Phan Sơn đề nghị lực lượng công an xã phải tập trung đánh mạnh, quyết liệt vào các loại tội phạm: trộm cắp, ma túy, cướp, cướp giật, giết người, cho vay lãi nặng, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, đòi nợ thuê, tụ tập đua xe, bài bạc, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, khai thác khoáng sản trái phép… Đồng thời, làm tốt các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhằm tạo sự chuyển biến tích cực tình hình ở địa phương. Ngay từ những ngày đầu tiên của đợt cao điểm, các lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, xung kích của các lực lượng vũ trang trong phối hợp hiệp đồng tác chiến giải quyết tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.