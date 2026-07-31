Ngày 30/7/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh tư liệu: Minh Đức/TTXVN

Chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất.