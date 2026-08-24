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    49 thí sinh tham dự chung kết hùng biện tiếng Anh “Speak To Shine - Season 2”

    Tuấn Linh 24/08/2026 21:10

    Ngày 24/8, Trung tâm Creative English Center phối hợp cùng 6 trung tâm Anh ngữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak To Shine - Season 2 - 2026”.

    Đại diện các tổ chức giáo dục tham dự Vòng Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh
    Đại diện các tổ chức giáo dục tham dự Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh

    Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi ngoại ngữ thực tế, giúp học sinh rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và khả năng bày tỏ quan điểm bằng tiếng Anh.

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    Ban Giám khảo cuộc thi

    Vòng chung kết (Grand Final) quy tụ 49 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường học trong toàn tỉnh, sau khi vượt qua hàng ngàn thí sinh khác ở vòng sơ khảo và bán kết của cuộc thi.

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    Các thí sinh ở bảng PET/B1 có trình độ Anh ngữ xuất sắc

    Vòng chung kết “Speak To Shine - Season 2 - 2026” được chia thành 5 bảng đấu, bao gồm: Starters; Movers; Flyers; PET/B1 và KET/A2. Mỗi phần thi được quy định từ 3 - 6 phút cho cả 2 phần trình bày và hỏi đáp, tùy theo độ khó của từng bảng đấu.

    Thí sinh ở bảng KET trình bày về chiếc nón lá của Việt Nam trong phần giới thiệu
    Thí sinh ở bảng KET/A2 trình bày về chiếc nón lá của Việt Nam trong phần giới thiệu

    Trong đó, PET/B1 và KET/A2 là 2 bảng thi có trình độ cao nhất trong khuôn khổ “Speak To Shine - Season 2 - 2026” dành cho các thí sinh có quá trình học tập Anh ngữ xuất sắc ở cả các phần nghe, nói và có sự tìm tòi khám phá văn hóa, cũng như đời sống xã hội hiện đại.

    Phần lớn bài hùng biện của các thí sinh đều chọn đặc trưng văn hóa Việt Nam để thể hiện kiến thức cũng như khả năng trình bày lưu loát bằng tiếng Anh. Trong đó, hình ảnh tà áo dài, chiếc nón lá, làng quê Việt, ẩm thực... được các thí sinh lựa chọn nhiều nhất.

    Thí sinh ở bảng BST giới thiệu AI với cuộc sống bằng tiếng Anh lưu loát
    Thí sinh ở bảng PET/B1 giới thiệu AI với cuộc sống bằng tiếng Anh lưu loát

    Bà Dương Thu Thảo, Giám đốc Raw Lang English Center, đại diện Ban Tổ chức cho biết, các thí sinh tại cuộc thi lần này, tuy tuổi nhỏ nhưng có trình độ Anh ngữ rất tốt. Không tính đến giải thưởng, mỗi bạn đã là một nhà vô địch thực thụ trong hành trình chinh phục chính mình. Việc học tập tốt ngoại ngữ, sẽ giúp các em có được sự tự tin, vững bước hòa nhập với thế giới phẳng toàn cầu.

    Cuộc thi thu hút sự tham gia và cổ vũ của các bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ
    Cuộc thi thu hút sự tham gia và cổ vũ của các bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ

    Kết quả chung cuộc, Lê Hạ An Khuê và Hoang Lily, Trung tâm Ngoại ngữ J-Club lần lượt đạt giải Nhất ở bảng Starters và PET/B1.

    Nguyễn Phương Tuệ Anh, Nguyễn Hồ Nhã Uyên, Nguyễn Hoàng Đình Quân của Trung tâm Ngoại ngữ Creative English Center giành giải Nhất ở các bảng Movers, Flyers và KET/A2.

    Cuộc thi cũng là sân chơi giao lưu giữa các bạn nhỏ Việt Nam và quốc tế
    Cuộc thi cũng là sân chơi giao lưu giữa các bạn nhỏ Việt Nam và quốc tế
    Tuấn Linh Tuấn Linh

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      Giáo dục - Đào tạo
      49 thí sinh tham dự chung kết hùng biện tiếng Anh “Speak To Shine - Season 2”
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