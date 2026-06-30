Thông tin 5 sai lầm khi chọn mua màn hình tương tác thông minh khiến doanh nghiệp tốn thêm chi phí Khi doanh nghiệp bắt đầu tìm mua màn hình tương tác thông minh, đa số sẽ tập trung ngay vào giá, kích thước hoặc cấu hình. Nhưng thực tế, chỉ cần chọn sai một vài điểm cơ bản là sau này dùng rất dễ phát sinh thêm chi phí hoặc phải đổi cách triển khai.

Có những trường hợp mua xong mới thấy không hợp không gian, hoặc không đúng nhu cầu sử dụng thật. Lúc đó thì chi phí không chỉ nằm ở thiết bị nữa mà còn kéo theo cả cách vận hành. Đây là lý do việc tránh những sai lầm ngay từ đầu quan trọng hơn nhiều so với việc chọn “đắt hay rẻ”.

Vì sao nhiều khoản đầu tư màn hình tương tác không mang lại hiệu quả như kỳ vọng?

Không ít doanh nghiệp sau khi triển khai màn hình tương tác thông minh lại rơi vào tình trạng “thiết bị có nhưng hiệu quả sử dụng không như mong đợi”. Vấn đề thường không nằm ở công nghệ, mà nằm ở cách đánh giá nhu cầu ngay từ giai đoạn lựa chọn ban đầu.

Thực tế, mỗi môi trường làm việc có cách vận hành khác nhau: có nơi dùng chủ yếu cho họp nhanh, có nơi dùng cho đào tạo, có nơi lại cần trình chiếu liên tục hoặc chia sẻ nội dung từ nhiều thiết bị. Khi không xác định rõ những tình huống sử dụng này, việc lựa chọn thiết bị rất dễ bị lệch, dẫn đến hiệu quả khai thác thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Chọn theo giá mà bỏ qua nhu cầu sử dụng thực tế

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là ưu tiên mức giá rẻ mà không xem xét cách sử dụng thực tế. Nhiều doanh nghiệp chỉ nhìn vào kích thước hoặc cấu hình cơ bản mà chưa tính đến tần suất họp, số lượng người tham gia hay mục đích chính như đào tạo hay trình chiếu.

Kết quả là thiết bị mua về có thể không đáp ứng đủ nhu cầu: màn hình quá nhỏ cho phòng họp lớn hoặc cấu hình yếu khi chạy file nặng. Lúc này, chi phí “rẻ ban đầu” lại trở thành chi phí nâng cấp hoặc thay mới về sau.

Chọn thiết bị mà không gắn với “kịch bản sử dụng thực tế”

Một lỗi khá phổ biến là doanh nghiệp chọn màn hình dựa trên thông số hoặc tư vấn chung, nhưng lại không đặt vào bối cảnh sử dụng thật: họp nhanh, training nội bộ hay trình chiếu khách hàng.

Ví dụ, có doanh nghiệp chỉ dùng phòng họp cho 5–7 người nhưng lại chọn màn hình quá lớn, dẫn đến thao tác bị xa, khó tương tác trực tiếp. Ngược lại, có đơn vị triển khai phòng đào tạo 30–40 người nhưng lại chọn kích thước nhỏ, khiến người ngồi cuối khó theo dõi nội dung.

Điểm quan trọng ở đây không phải là “màn hình tốt hay không”, mà là có đúng với cách dùng thực tế hay không. Nếu không xác định rõ kịch bản ngay từ đầu, thiết bị rất dễ bị khai thác dưới công suất.

Đánh giá thiết bị qua thông số thay vì trải nghiệm vận hành

Trong quá trình chọn mua, nhiều doanh nghiệp thường bị thu hút bởi các thông số như 4K, số điểm chạm hay độ sáng mà chưa kiểm tra kỹ trải nghiệm khi sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, trong môi trường họp hoặc giảng dạy, yếu tố quyết định lại nằm ở cảm giác thao tác:

Viết có bị trễ hay không

Có bị lệch nét khi viết nhanh không

Chuyển file PDF hoặc slide có mượt không

Không ít trường hợp thiết bị nhìn rất “xịn trên giấy”, nhưng khi đưa vào dùng thật lại xuất hiện độ trễ nhẹ hoặc phản hồi không ổn định khi chạy nhiều tác vụ cùng lúc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp họp, đặc biệt trong các buổi cần trao đổi nhanh hoặc trình bày liên tục.

Bỏ qua bài toán di chuyển và thay đổi không gian sử dụng

Một sai lầm ít được để ý nhưng lại ảnh hưởng lớn trong thực tế là không tính đến cách doanh nghiệp thay đổi không gian làm việc theo thời gian. Nhiều đơn vị ban đầu lắp màn hình cố định cho một phòng họp lớn, nhưng sau đó lại phát sinh nhu cầu sử dụng ở nhiều phòng khác nhau. Khi đó, việc không có phương án linh hoạt khiến thiết bị bị “đóng khung”, không thể tận dụng hết công suất.

Ở chiều ngược lại, có doanh nghiệp lại chọn giải pháp di động nhưng thực tế lại chỉ dùng cố định, dẫn đến chi phí đầu tư cao hơn mức cần thiết.

Đây là lý do yếu tố như màn hình di động cần được cân nhắc ngay từ đầu, thay vì chỉ xem như một tùy chọn phụ.

Không tính đến chi phí vận hành và sử dụng lâu dài

Sai lầm cuối cùng thường đến sau khi đã mua thiết bị. Nhiều đơn vị chỉ tính chi phí đầu tư ban đầu mà không dự trù các chi phí đi kèm như phụ kiện, lắp đặt, nâng cấp module hoặc bảo trì.

Về lâu dài, những chi phí nhỏ này cộng dồn lại có thể lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, việc lựa chọn thiết bị phù hợp ngay từ đầu sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng.

TOMKO - Giải pháp màn hình tương tác thông minh đồng hành cùng doanh nghiệp và giáo dục

Trên thị trường màn hình tương tác hiện nay, không khó để tìm thấy nhiều thương hiệu và nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp thực sự cần không chỉ là một thiết bị hiển thị, mà là một giải pháp có thể vận hành ổn định trong môi trường họp, giảng dạy và đào tạo lâu dài.

Trong bối cảnh đó, TOMKO được biết đến như một đơn vị tập trung vào chất lượng sản phẩm thực tế và trải nghiệm sử dụng trong từng môi trường cụ thể. Thay vì chỉ dừng lại ở cấu hình kỹ thuật, các sản phẩm của TOMKO được phát triển theo hướng tối ưu cho khả năng hiển thị, tương tác và tính ổn định khi vận hành liên tục.

Điểm nổi bật của TOMKO đến từ việc cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm sử dụng:

Hình ảnh hiển thị sắc nét với độ phân giải 4K, màu sắc ổn định và khả năng chống chói phù hợp môi trường lớp học và phòng họp có ánh sáng mạnh

Trải nghiệm viết và tương tác mượt, độ trễ thấp giúp thao tác tự nhiên như viết trực tiếp trên bảng

Thiết kế tích hợp All-in-one, hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu trình chiếu, kết nối không dây và cài đặt ứng dụng phục vụ giảng dạy - hội họp

Tối ưu chi phí đầu tư với mức giá cạnh tranh nhờ mô hình phân phối trực tiếp, phù hợp cả doanh nghiệp và khối giáo dục

Quy trình hỗ trợ sau bán hàng rõ ràng, từ tư vấn - lắp đặt - hướng dẫn sử dụng đến bảo hành, giúp quá trình triển khai diễn ra ổn định và ít gián đoạn

Nhờ cách tiếp cận theo hướng giải pháp thay vì chỉ bán thiết bị, TOMKO phù hợp với các đơn vị đang tìm kiếm một hệ thống màn hình tương tác có thể sử dụng lâu dài, ổn định và dễ triển khai trong thực tế.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thương Mại Thiết bị hiển thị TOMKO

- Website: https://tomko.com.vn/

- Mail: [email protected]/ [email protected]

- Hotline: 0913601896

- Hotline Bảo hành: 19008625

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