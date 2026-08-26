5 thống kê vượt trội chứng minh Bruno Fernandes xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất PFA Thiết lập kỷ lục 21 kiến tạo và dẫn đầu châu Âu về số cơ hội tạo ra, tiền vệ Bruno Fernandes hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá Anh.

Tiền vệ Bruno Fernandes vừa chính thức được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận giải thưởng cá nhân danh giá này, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên kể từ năm 2019, danh hiệu PFA thuộc về một cầu thủ không nằm trong tập thể nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes xứng đáng được vinh danh. Ảnh: Getty Images.

Dù không thể cùng Manchester United đăng quang, màn trình diễn cá nhân xuất chúng của nhạc trưởng số 8 vẫn hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ ngôi sao nào trong đội hình Arsenal hay các đối thủ cạnh tranh khác. Dưới đây là 5 thông số ấn tượng khẳng định chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của anh.

1. Kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu tại Ngoại hạng Anh

Thước đo rõ nét nhất cho một mùa giải bùng nổ của Fernandes chính là kỷ lục kiến tạo. Anh đã thiết lập cột mốc lịch sử mới với 21 đường chuyền thành bàn trong một mùa giải duy nhất, chính thức vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo từng được nắm giữ bởi Thierry Henry (mùa giải 2002-03) và Kevin De Bruyne (mùa giải 2019-20).

Để thấy rõ tầm vóc của con số này, kể từ khi giải đấu chính thức trao giải Vua kiến tạo vào năm 2018, chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ chạm mốc 15 kiến tạo trong một mùa. Thậm chí ở giai đoạn 2006–2007, chỉ cần 12 đường dọn cỗ là đã đủ để giành chiến thắng. Điểm khác biệt lớn nằm ở bối cảnh: De Bruyne có Sergio Aguero còn Henry có Robert Pires chia lửa, trong khi Fernandes phải gánh vác hàng công Man United với các vệ tinh có chất lượng khiêm tốn hơn nhiều.

2. Bỏ xa toàn bộ giải đấu về số lượng cơ hội tạo ra

Bên cạnh 21 pha kiến tạo chuyển hóa thành bàn thắng, tổng số cơ hội mà đội trưởng Quỷ đỏ tạo ra cho các đồng đội còn ở quy mô áp đảo hơn. Fernandes đã tạo ra số cơ hội gần như gấp đôi bất kỳ đồng nghiệp nào khác tại giải đấu.

Thống kê chỉ ra Bruno Fernandes sở hữu tới 136 cơ hội tạo ra, bỏ xa người xếp thứ hai là Dominik Szoboszlai với 78 cơ hội. Xét theo hiệu suất trung bình mỗi 90 phút thi đấu, Szoboszlai đạt 2,2 cơ hội, trong khi chỉ số này của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha lên tới 4 cơ hội mỗi trận.

Bruno là đầu tàu của Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

3. Đứng thứ hai về tổng số bàn thắng và kiến tạo, chỉ sau Erling Haaland

Không chỉ dừng lại ở vai trò chân chuyền số một, Fernandes còn trực tiếp đóng góp 9 pha lập công. Thành tích này nâng tổng số đóng góp trực tiếp vào bàn thắng (G+A) của anh lên con số 30 trong cả mùa giải.

Tại giải đấu hàng đầu nước Anh, chỉ duy nhất trung phong Erling Haaland có chỉ số G+A cao hơn Fernandes với 35 lần in dấu giày vào bàn thắng (bao gồm 27 bàn và 8 kiến tạo). Sự vượt trội của bộ đôi này thể hiện rõ qua khoảng cách với nhóm bám đuổi, khi Igor Thiago xếp sau với 23 G+A và Antoine Semenyo có 21 G+A. Đáng chú ý, cái tên tiếp theo của Manchester United xuất hiện trong danh sách này là Bryan Mbeumo với chỉ 14 G+A.

4. Đứng đầu danh sách sáng tạo trên toàn cõi châu Âu

Tầm ảnh hưởng của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha không chỉ gói gọn tại xứ sở sương mù mà còn áp đảo hoàn toàn bình diện châu lục. Với 133 cơ hội tạo ra (tính theo hệ thống phân tích các giải VĐQG), anh đứng ở vị trí số một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Fernandes bỏ xa người đứng ở vị trí thứ hai là hậu vệ David Raum của RB Leipzig tới 38 cơ hội. Để so sánh trực quan, Michael Olise – tiền vệ tấn công nhận được vô số lời tán dương mùa giải qua – cũng chỉ dừng lại ở mốc 80 cơ hội được tạo ra.

5. Vua chọc khe mở toang hàng phòng ngự đối phương

Phong cách thi đấu trực diện, luôn hướng bóng lên phía trên của Fernandes được phản ánh chân thực nhất qua số lượng đường chuyền xuyên tuyến. Khả năng đọc trận đấu và thực hiện những đường chọc khe sắc lẹm giúp anh trở thành vũ khí nguy hiểm nhất giải đấu.

Khép lại mùa giải, Fernandes sở hữu 39 đường chọc khe chính xác, dẫn đầu tuyệt đối tại Ngoại hạng Anh và hơn cầu thủ xếp thứ hai là Rayan Cherki tới 10 đường chuyền. Những con số thống kê toàn diện ở mọi góc độ chuyên môn này là minh chứng đanh thép cho sự xứng đáng của ngôi sao người Bồ Đào Nha với danh hiệu PFA cao quý.