Pháp luật - Đời sống 5 trẻ em đuối nước thương tâm tại xã Nâm Nung Sáng 10/7, ông Trần Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung thông tin, địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử vong tại đập Đắk Pót thuộc bon Đắk Prí.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại đập Đắk Pót thuộc bon Đắk Prí, xã Nâm Nung (Lâm Đồng)

Theo thông tin, khoảng 8h30 ngày 10/7, có 8 em học sinh Trường THCS Nâm N’Đir, trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung (Lâm Đồng), rủ nhau đi tắm tại đập Đắk Pót. Trong quá trình đi tắm có 5 em xuống tắm, 3 em ở trên bờ.

Trong lúc tắm 5 em không may bơi vào khu vực nước sâu và bị đuối nước. Khi thấy các bạn đuối nước, 3 em đã chạy đi tìm người ứng cứu.

Các nạn nhân gồm: Đ.M.T, L.T.Y.C, B.T.T, L.T.N và B.T.N.Y, đều sinh năm 2015 (11 tuổi) học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, xã Nâm Nung.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nâm Nung đã huy động người dân xung quanh khu vực đuối nước, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã tìm kiếm và đã vớt được thi thể của 5 nạn nhân và thông báo cho gia đình biết đưa thi thể các em về để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo xã Nâm Nung, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống đuối nước như cắm biển cấm tắm, tăng cường tuyên truyền và nhắc nhở các gia đình quản lý, không để con em tự ý xuống hồ tắm. Tuy nhiên, do sự lơ là, thiếu kiểm soát của gia đình trong thời gian nghỉ hè nên đã dẫn đến vụ đuối nước thương tâm trên.