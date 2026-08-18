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    50 kỳ thủ tranh tài môn cờ vua tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng

    Tuấn Linh 18/08/2026 12:07

    Sáng 18/8, môn cờ vua trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I chính thức khởi tranh, quy tụ 50 kỳ thủ đến từ 7 đơn vị trong tỉnh.

    Ban Tổ chức tặng cờ cho 7 đoàn vận động viên thi đấu tại giải lần này
    Ban Tổ chức tặng cờ cho 7 đoàn vận động viên thi đấu tại giải lần này

    Các kỳ thủ thuộc cả nhóm chuyên nghiệp và phong trào, thi đấu cờ nhanh trong 4 nhóm tuổi: nữ dưới 30 tuổi, nữ từ 31 tuổi trở lên; nam dưới 30 tuổi và nam từ 31 tuổi trở lên.

    Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Ngọc Tâm nhấn mạnh, Đại hội TDTT tỉnh là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thi đấu.

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    Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc

    Môn cờ vua là một trong những nội dung quan trọng của đại hội, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu cờ vua trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, tuyển chọn những kỳ thủ có thành tích xuất sắc để đại diện Lâm Đồng tham dự các giải đấu cấp quốc gia, châu lục và quốc tế.

    Cờ vua Lâm Đồng trong những năm gần đây có sự phát triển rất mạnh mẽ.
    Các kỳ thủ tập trung tranh tài tại môn cờ vua, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

    Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, những năm gần đây, cờ vua Lâm Đồng có bước phát triển tích cực, đặc biệt ở lực lượng trẻ. Nhiều kỳ thủ trẻ đã tạo dấu ấn tại các giải đấu quốc gia, cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn trên địa bàn tỉnh.

    Cờ vua Lâm Đồngtrong những năm gần đây chứng kiến sự nở rộ của các tài năng trẻ
    Cờ vua Lâm Đồng trong những năm gần đây chứng kiến sự nở rộ của các tài năng trẻ

    Môn cờ vua thi đấu trong thời gian 2 ngày, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng, phường Cam Ly - Đà Lạt.

    Tuấn Linh Tuấn Linh

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      Thể thao 360
      50 kỳ thủ tranh tài môn cờ vua tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng
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