Thời sự 500 đại biểu tham dự Hội nghị Tim mạch miền Trung – Tây Nguyên mở rộng Sáng 9/8, tại Khách sạn Sài gòn - Đà Lạt, Hội Tim mạch miền Trung phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tim mạch mở rộng lần thứ XIV, năm 2025.

Hội nghị quy tụ trên 500 đại biểu là các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về Tim mạch của miền Trung và cả nước.

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các diễn giả, báo cáo viên tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Hội nghị

GS-TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Hiện nay, các tỉnh khu vực miền Trung vẫn ẩn chứa những thách thức về thiên nhiên và nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn lipid... Những bệnh lý này đang có xu hướng gia tăng tại nước ta.

GS-TS Huỳnh Văn Minh –Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội nghị



Hội nghị thu hút sự tham gia của 19 Giáo sư, Phó Giáo sư, 34 Tiến sĩ – Bác sĩ CK2

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (9-10/8), với sự tham gia của 19 Giáo sư, Phó Giáo sư, 34 Tiến sĩ – Bác sĩ CK2; 159 bài báo cáo, 30 phiên khoa học, 3 phiên hội thảo vệ tinh, 5 phiên talkshow và tranh biện. Đặc biệt quan trọng là sự đồng hành hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về Tim mạch của miền Trung và ở hai đầu đất nước. Ngoài ra còn có 21 Công ty Dược phẩm, cùng các trang thiết bị y tế đã tham gia tài trợ cho Hội nghị.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng Hội nghị



Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao được triển khai thực hiện tại các bệnh viện...

Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của ngành Y tế địa phương, còn có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật của các Trường Đại học, Bệnh viện tuyến Trung ương ở TP. Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung.

Hội nghị là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh Lâm Đồng được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

Hội nghị này không chỉ là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh Lâm Đồng được giao lưu, học hỏi mà còn là dịp để ngành Y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng nhau trao đổi chuyên môn, chia sẻ các thành tựu, cập nhật các tiến bộ mới. Nhất là trong chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh lý tim mạch - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự nhiệt tình, tinh thần say mê học tập, nghiên cứu và tình yêu đối với bệnh nhân, tình yêu đối với nghề y của các Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tim mạch trong việc tổ chức Hội nghị này. Kết quả của Hội nghị càng có giá trị hơn trong bối cảnh hiện nay tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi.

Hội nghị thu hút sự đồng hành hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về Tim mạch của miền Trung và ở hai đầu đất nước

“Tôi đánh giá rất cao vai trò của các Hội nghị khoa học chuyên ngành này trong việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên sâu. Đồng thời, kết nối cộng đồng những người làm nghề y tâm huyết trên khắp cả nước cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho Nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nội dung Hội nghị tập trung vào các chủ đề về: Thách thức trong chẩn đoán và điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn; những cập nhật trong chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp; hội chứng tim mạch –thận –chuyển hóa; thách thức trong ứng dụng thực hành lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng tim mạch; các yếu tố nguy cơ tim mạch và dự phòng tim mạch; tim mạch học hướng đến tương lai.

Hội nghị quy tụ 105 diễn giả, báo cáo viên về các chủ đề nghiên cứu



Hội nghị quy tụ 105 diễn giả, báo cáo viên về các chủ đề nghiên cứu: Rối loạn lipid máu và xơ vữa động mạch; những tiến bộ trong can thiệp động mạch vành; cấp cứu và hồi sức tim mạch; quản lý và điều trị suy tim, bệnh lý tim –thận và những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị; suy tim phân suất tống máu giảm- thách thức và giải pháp...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, còn có các chủ đề nghiên cứu khoa học được trình bày như: Điều trị nội khoa sau can thiệp động mạch vành; những bước tiến trong điều trị tim cấu trúc và ngoại tim mạch; cá nhân hóa trong điều trị tăng huyết áp; điều trị nội khoa hội chứng vành mạn; những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh mạch máu ngoại biên; rối loạn nhịp tim và tạo nhịp tim; rối loạn chuyển hóa và nguy cơ tim mạch; sử dụng chống huyết khối trong các trường hợp lâm sàng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, Hội nghị còn có các phiên talkshow và tranh biện về: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh nhân tăng huyết áp –hướng đi nào trong tương lai; liệu pháp chống huyết khối ở bệnh nhân bệnh tim mạch: đúng và đủ; hở van hai lá thứ phát: điều trị nội khoa, can thiệp qua da hay phẫu thuật xâm lấn tối thiểu; tăng huyết áp “kháng trị” –điều trị tích cực hay can thiệp mạch thận sớm; suy tim EF bảo tồn: ứng dụng chẩn đoán và điều trị tại tuyến cơ sở như thế nào?...