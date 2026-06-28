Văn hóa - Giải trí 500 huấn luyện viên, học viên tham gia Ngày Quốc tế Yoga tại Lâm Đồng Ngày 28/6, tại phường Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026.

Toàn cảnh Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026

Sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời tăng cường kết nối phát triển du lịch bền vững giữa 2 quốc gia Việt Nam và Ấn Độ.

Tham dự chương trình có ông Sourabh Kemparaju, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 500 huấn luyện viên, học viên đến từ các câu lạc bộ Yoga trên toàn tỉnh.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Ngọc Tâm nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ khi kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Ấn Độ thời gian qua tiếp tục được duy trì, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thông qua hoạt động này nhằm trao đổi, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp, 2 bên ngày càng tăng cường hiểu biết, mở rộng cơ hội hợp tác hiệu quả, bền vững.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12

Bắt nguồn từ Ấn Độ với lịch sử hàng nghìn năm, Yoga hướng đến sự hài hòa giữa trí tuệ, cơ thể và thiên nhiên. Nhằm ghi nhận những giá trị tích cực của Yoga đối với sức khỏe và đời sống cộng đồng, ngày 11/12/2014, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Được tổ chức lần đầu vào năm 2015, đến nay sự kiện đã trở thành hoạt động toàn cầu, thu hút hàng chục triệu người tham gia.

Hơn 500 vận động viên tham dự đồng diễn Yoga tại lễ kỷ niệm

Những năm qua, phong trào tập luyện Yoga tại tỉnh Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ, trở thành bộ môn được đông đảo người dân yêu thích, góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh trong cộng đồng.

Theo ông Sourabh Kemparaju, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, kể từ khi Liên Hợp Quốc công nhận ngày 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga, sự kiện này đã trở thành cầu nối giao lưu giữa Ấn Độ và các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Yoga ngày càng được đón nhận rộng rãi, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Các vận động viên biểu diễn Yoga nghệ thuật

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 tại Lâm Đồng tiếp tục khẳng định tình hữu nghị và sự hợp tác thiết thực giữa tỉnh Lâm Đồng với Ấn Độ, góp phần tăng cường quan hệ giữa Nhân dân 2 nước.