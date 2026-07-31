55 liên đoàn bóng đá châu Âu đồng lòng chống lại Gianni Infantino: World Cup không phải để bán UEFA và 55 liên đoàn thành viên thống nhất phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA, đe dọa tẩy chay giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngày 30 tháng 7 năm 2026, bóng đá châu Âu vừa chứng kiến một cuộc nổi dậy chính trị chưa từng có trong lịch sử quản trị thể thao hiện đại. Một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp giữa Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và toàn bộ 55 liên đoàn thành viên đã biến thành cuộc đối đầu diện rộng nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau khi ông đề xuất bán cổ phần giải đấu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA phản đối kế hoạch của Gianni Infantino. Ảnh: Getty Images.

Cơn giận dữ bùng nổ trong cuộc họp khẩn

Ban đầu, chương trình làm việc trực tuyến giữa UEFA và các đại diện bóng đá châu Âu chỉ được ấn định kéo dài trong 60 phút. Tuy nhiên, sự phẫn nộ bùng phát mạnh mẽ từ các đại biểu đã khiến cuộc thảo luận kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Hơn 30 liên đoàn quốc gia đã trực tiếp đăng ký phát biểu, tạo nên một mặt trận thống nhất hoàn toàn mà không xuất hiện bất kỳ ý kiến bất đồng nào đối với đề xuất tẩy chay World Cup.

Mặc dù FIFA khẳng định thương vụ thương mại hóa này có thể mang về hàng tỷ bảng Anh, các nền bóng đá hàng đầu châu Âu lại thẳng thừng từ chối. Một nguồn tin tham dự cuộc họp chia sẻ: "Chúng tôi không cần số tiền đó; chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng tự tạo ra doanh thu. Kế hoạch này thật vô lý."

Cuộc họp được chủ trì bởi Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Rất nhiều nhân vật quyền lực của bóng đá Anh đã thẳng thắn lên tiếng phản đối, tiêu biểu là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) Debbie Hewitt và Tổng Giám đốc FA Mark Bullingham. Đáng chú ý, bà Hewitt — người đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch FIFA dưới quyền Infantino — tiết lộ bà chỉ mới được thông báo về kế hoạch bán cổ phần World Cup đúng hai ngày trước khi sự việc bùng nổ.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Séc David Trunda từng phát biểu ủng hộ ý tưởng của FIFA. Nhưng khi đứng trước làn sóng phản đối dữ dội trong phiên họp, không một đại diện nào lên tiếng bảo vệ đề xuất của Infantino. Những cường quốc bóng đá lớn nhất châu lục như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý đều khẳng định sẵn sàng rút khỏi World Cup nếu FIFA tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch này.

Nasser Al-Khelaifi có thể tranh chiếc ghế chủ tịch FIFA với Infantino. Ảnh: Getty Images.

Tác động chính trị và nguy cơ đe dọa chiếc ghế Chủ tịch FIFA

Làn sóng bất mãn không chỉ dừng lại ở lời đe dọa tẩy chay giải đấu. Cuộc xung đột này đang châm ngòi cho một cuộc chiến quyền lực đỉnh điểm, mở ra kịch bản xuất hiện đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc ghế Chủ tịch FIFA với Gianni Infantino trong kỳ bầu cử sắp tới.

Ông Nasser Al-Khelaifi — Chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Chủ tịch Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA) đồng thời là người đứng đầu tập đoàn truyền thông BeIN Sport — hiện được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất có đủ vị thế để thách thức quyền lực của Infantino. Mặc dù ông Al-Khelaifi chưa chính thức công khai ý định ra cử, các nguồn tin nội bộ nhận định việc tìm kiếm một người thay thế Infantino sẽ là "bước đi tiếp theo tất yếu" nếu người đứng đầu FIFA không rút lại kế hoạch thương mại hóa World Cup.

Tuyên bố đanh thép: World Cup không phải món hàng để ngã giá

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, UEFA đã phát đi thông cáo chính thức dài 481 từ, xác nhận các đội tuyển thuộc khu vực châu Âu sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức chừng nào các đề xuất bán cổ phần này còn nằm trên bàn đàm phán.

UEFA nhấn mạnh trong thông điệp gửi tới cơ quan quản lý bóng đá thế giới: "Không ai nên nghi ngờ: UEFA và các liên đoàn thành viên sẽ phản đối những kế hoạch này với sự quyết tâm tuyệt đối. Có những thời điểm mà các tổ chức được đánh giá không phải bằng những gì họ sẵn sàng chấp nhận, mà bằng những gì họ từ chối thỏa hiệp. Đây là một trong những thời điểm như vậy."

Thông cáo của UEFA khép lại bằng cam kết mạnh mẽ: "Có những thứ đơn giản là quá quan trọng để đem bán. FIFA World Cup thuộc về bóng đá. Nó sẽ luôn như vậy. Và chừng nào Châu Âu còn có tiếng nói, giải đấu sẽ không bao giờ để bán."

Tương tự như sự sụp đổ nhanh chóng của dự án European Super League năm 2021, tham vọng đưa các nhà đầu tư tư nhân vào sở hữu World Cup của Gianni Infantino dường như đã bị dập tắt ngay từ khi vừa nhen nhóm. Cuộc khủng hoảng này đánh dấu một trong những thất bại chính trị nghiêm trọng nhất của Infantino kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA.