6 phương pháp gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn và giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận lãi kép Việc phân bổ nguồn vốn hợp lý theo kỳ hạn và ứng dụng phương thức lãi nhập gốc giúp người gửi tối ưu hóa hiệu suất sinh lời cũng như bảo toàn thanh khoản.

Gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục là kênh quản lý dòng tiền nhàn rỗi được ưu tiên lựa chọn nhờ tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn này phụ thuộc lớn vào chiến lược chọn ngân hàng, kỳ hạn gửi và phương thức tích lũy tài sản của từng cá nhân.

Lựa chọn ngân hàng uy tín và tối ưu hình thức trực tuyến

Người gửi tiền nên ưu tiên các tổ chức tài chính uy tín sở hữu hệ thống vận hành an toàn cùng chính sách lãi suất cạnh tranh. Dù biên độ chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng biến động theo từng giai đoạn, nhưng một sự khác biệt nhỏ cũng tạo ra khoản lợi nhuận chênh lệch đáng kể trong dài hạn, nhất là với các khoản tiền gửi quy mô lớn. Do đó, việc chủ động cập nhật và so sánh biểu lãi suất là bước chuẩn bị bắt buộc.

Bên cạnh đó, xu hướng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng ngày càng phổ biến nhờ tính linh hoạt và mức lãi suất ưu đãi cao hơn tại quầy từ 0,1% đến 0,4%/năm tùy theo chính sách từng kỳ. Phương thức này cho phép chủ tài khoản chủ động theo dõi biến động số dư và kiểm tra tiền lãi định kỳ theo thời gian thực.

Xác định đúng hình thức gửi phù hợp với mục tiêu tài chính

Thị trường hiện cung cấp nhiều giải pháp tiết kiệm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản khác nhau của khách hàng:

Tiết kiệm không kỳ hạn: Phù hợp với dòng tiền cần tính linh hoạt cao, có thể rút bất kỳ lúc nào nhưng lãi suất duy trì ở mức thấp.

Phù hợp với dòng tiền cần tính linh hoạt cao, có thể rút bất kỳ lúc nào nhưng lãi suất duy trì ở mức thấp. Tiết kiệm có kỳ hạn: Áp dụng cho khoản tiền nhàn rỗi cố định từ 1 đến 36 tháng, mang lại mức lãi suất cao hơn cùng cam kết không tất toán trước hạn.

Áp dụng cho khoản tiền nhàn rỗi cố định từ 1 đến 36 tháng, mang lại mức lãi suất cao hơn cùng cam kết không tất toán trước hạn. Tiết kiệm tích lũy (gửi góp): Thích hợp với người có nhu cầu bổ sung vốn định kỳ hằng tháng từ thu nhập cá nhân để hoàn thành mục tiêu tài chính tích lũy.

Người gửi tiền nên chọn hình thức gửi tiết kiệm phù hợp với nhu cầu. Ảnh: Nam Khánh.

Phân bổ vốn linh hoạt và chọn kỳ hạn hợp lý

Tất toán trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm có thể khiến nguồn tiền bị áp mức lãi suất không kỳ hạn, làm giảm đáng kể hiệu suất sinh lời dự kiến. Để hạn chế rủi ro thanh khoản, việc chia nhỏ khoản tiền gửi thành nhiều hợp đồng với các kỳ hạn khác nhau được coi là chiến lược quản trị tối ưu.

Chẳng hạn, với tổng quy mô vốn 180 triệu đồng, người gửi có thể chia 60 triệu đồng vào kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng để sẵn sàng ứng phó nhu cầu đột xuất. Số tiền 120 triệu đồng còn lại phân bổ vào kỳ hạn dài 6 đến 12 tháng để hưởng mức lãi suất cao hơn.

Song song đó, việc xác định kỳ hạn cũng cần căn cứ vào kế hoạch tài chính cá nhân. Kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng mang tính linh hoạt cao, trong khi kỳ hạn trung và dài từ 6 tháng trở lên giúp tối đa hóa biên lợi nhuận cho các khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng trong ngắn hạn.

Tận dụng cơ chế lãi kép để gia tăng tài sản tích lũy

Lãi kép phát huy tác dụng khi tiền lãi định kỳ được tự động nhập vào vốn gốc để tiếp tục sinh lời trong kỳ hạn tiếp theo. Việc duy trì tính năng tự động tái tục cả gốc và lãi khi mở sổ tiết kiệm sẽ giúp dòng tiền tăng trưởng liên tục theo thời gian.

Dưới đây là bảng so sánh hiệu quả giữa lãi đơn và lãi kép đối với khoản tiền gửi ban đầu 100.000.000 đồng với mức lãi suất 6%/năm theo kỳ hạn 1 năm:

Thời gian Tổng gốc + lãi đơn Tổng gốc + lãi kép Chênh lệch Gốc ban đầu 100.000.000 đồng 100.000.000 đồng 0 đồng Năm 1 106.000.000 đồng 106.000.000 đồng 0 đồng Năm 2 112.000.000 đồng 112.360.000 đồng 360.000 đồng Năm 3 118.000.000 đồng 119.101.600 đồng 1.101.600 đồng Năm 5 130.000.000 đồng 133.822.558 đồng 3.822.558 đồng Năm 10 160.000.000 đồng 179.084.770 đồng 19.084.770 đồng

Nhìn chung, việc kết hợp giữa phân bổ vốn đa kỳ hạn và tận dụng hiệu ứng lãi kép dài hạn sẽ giúp khách hàng bảo toàn nguồn vốn an toàn, đồng thời đạt hiệu suất sinh lời cao nhất trên thị trường tiền gửi.