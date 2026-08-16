7 loại ảnh tuyệt đối không lưu giữ trên điện thoại để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản Lưu giữ ảnh giấy tờ cá nhân hay thẻ ngân hàng trên điện thoại tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin lớn. Người dùng nên kiểm tra và xóa ngay 7 loại ảnh nhạy cảm này.

Điện thoại thông minh là thiết bị cá nhân quan trọng chứa đựng nhiều dữ liệu quan trọng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, thói quen chụp ảnh và lưu trữ tùy tiện trong thư viện ảnh vô tình biến thiết bị thành mục tiêu tấn công dễ dàng của tội phạm mạng. Việc kiểm tra và chủ động xóa bỏ những hình ảnh nhạy cảm sẽ giúp người dùng phòng ngừa các rủi ro mất an toàn thông tin và thiệt hại tài chính.

Hiểm họa từ việc lưu trữ giấy tờ định danh và thông tin tài chính

Giấy tờ tùy thân là tài liệu chứa thông tin cá nhân quan trọng hàng đầu. Nhiều người có thói quen chụp lại hai mặt của Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) để tiện tra cứu. Nếu thiết bị bị xâm nhập hoặc rơi vào tay kẻ xấu, toàn bộ dữ liệu bao gồm cả mã QR và chip điện tử sẽ bị chiếm đoạt. Tội phạm mạng có thể lợi dụng những thông tin này để lén lút mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM rác, tạo mã số thuế ảo hoặc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen.

Bên cạnh giấy tờ định danh, việc lưu trữ ảnh chụp thẻ ngân hàng cũng tạo ra mối họa tài chính trực tiếp. Thông tin in rõ trên hai mặt thẻ có thể bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến trái phép, chuyển tiền hoặc thanh toán hóa đơn mà không cần sự cho phép của chủ tài khoản.

Giấy phép lái xe cũng nằm trong danh sách các giấy tờ nguy hiểm nếu bị rò rỉ. Ảnh chụp bằng lái xe cung cấp đầy đủ họ tên, số hiệu và địa chỉ cư trú, tạo điều kiện cho đối tượng xấu giả mạo danh tính và làm giả hồ sơ pháp lý.

Rủi ro rò rỉ từ mật khẩu và hình chụp màn hình

Một thói quen phổ biến khác là chụp lại mật khẩu đăng nhập hoặc viết vào ghi chú rồi lưu ảnh màn hình. Những bức ảnh này hoàn toàn không được mã hóa bảo mật như các ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên dụng. Khi hacker hoặc kẻ xấu truy cập được vào thư viện ảnh, toàn bộ tài khoản email, mạng xã hội và ngân hàng số đều đứng trước nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.

Ngoài ra, kho ảnh chụp màn hình (Screenshots) tích tụ lâu ngày cũng là nơi chứa đựng nhiều rủi ro bị lãng quên. Các bức ảnh chụp nhanh mã xác thực OTP, mật khẩu dùng một lần, hóa đơn tài chính hoặc email quan trọng nếu không được xóa kịp thời sẽ trở thành nguồn dữ liệu khai thác lý tưởng cho tin tặc.

Nguy cơ đe dọa an toàn đời sống thực và quyền riêng tư

Không chỉ dừng lại ở không gian mạng, an toàn đời sống thực của người dùng cũng bị ảnh hưởng nếu thư viện ảnh để lộ thông tin địa chỉ nhà riêng, biển số nhà hoặc khu vực sinh sống. Kẻ gian có thể dựa vào đó để theo dõi thói quen sinh hoạt, tính toán thời điểm gia đình vắng nhà để thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản.

Cuối cùng, các bức ảnh chụp đoạn tin nhắn riêng tư, thông tin tài khoản hoặc bí mật cá nhân nhạy cảm khi rơi vào tay đối tượng xấu có thể bị biến thành công cụ tống tiền, xúc phạm danh dự hoặc giả mạo danh tính để lừa đảo người thân. Việc rà soát và làm sạch dữ liệu hình ảnh định kỳ là giải pháp cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trong môi trường số.