Thể thao 360 746 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành ngân hàng Khu vực 10 Sáng 4/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Tiểu ban Tổ chức Hội thao ngành ngân hàng Khu vực 10 đã tổ chức Lễ khai mạc Vòng loại Hội thao ngành ngân hàng năm 2026 địa bàn vệ tinh Lâm Đồng.

746 vận động viên đến từ 35 đoàn thể thao thuộc các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham dự

Vòng loại diễn ra từ ngày 2 - 5/7, quy tụ 746 vận động viên đến từ 35 đoàn thể thao thuộc các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, pickleball và kéo co.

Hội thao là hoạt động thiết thực, sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, nhân viên trong ngành cùng rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết.

Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho địa bàn vệ tinh Lâm Đồng tham dự Vòng chung kết Khu vực 10 tại Khánh Hòa vào tháng 8 tới.

Các vận động viên thi đấu các nội dung tại Vòng loại Hội thao ngành ngân hàng Khu vực 10

Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngân hàng Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Vận động viên thi đấu các nội dung tại Vòng loại Hội thao ngành ngân Hàng Khu vực 10

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, sôi nổi của các đoàn thể thao, Vòng loại Hội thao ngành ngân hàng Khu vực 10 tại Lâm Đồng hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, lan tỏa nét đẹp văn hóa của cán bộ ngành ngân hàng trong thời kỳ mới.