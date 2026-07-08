Thể thao 360 78 vận động viên tham gia Giải Pickleball Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Ngày 7/8, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bốc thăm và phổ biến thể lệ, nội dung thi đấu Giải Pickleball lần thứ I, năm 2026.

Cuộc họp chuyên môn công bố điều lệ, nội dung thi đấu Giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lân thứ I, năm 2026



Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cho biết, giải lần thứ I được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Giải lần này quy tụ 78 vận động viên (VĐV) pickleball phong trào xuất sắc nhất của của các cơ quan trong Đảng bộ, tranh tài ở 5 nội dung, bao gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Giải cũng được chia thành 2 nhóm nhằm phù hợp với sức khỏe độ tuổi, đó là: nội dung dành cho lãnh đạo, quản lý và nội dung dành cho cán bộ, công chức, người lao động.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tại cuộc họp chuẩn bị giải đấu



Theo điều lệ, vòng loại thi đấu vòng tròn một lượt theo bảng, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Các trận vòng loại thi đấu 1 set chạm 11 điểm, đổi sân khi một đội đạt 6 điểm.

Vòng tứ kết và bán kết thi đấu loại trực tiếp, 1 set chạm 15 điểm, đổi sân khi một đội đạt 8 điểm. Riêng trận chung kết thi đấu 3 set, mỗi set chạm 11 điểm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ dự cuộc họp chuẩn bị giải đấu



Ban Tổ chức cũng quy định, VĐV tham dự là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và người lao động có từ 1 năm hợp đồng trở lên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng. Nghiêm cấm mượn VĐV ngoài cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng bốc thăm tại cuộc họp chuyên môn

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về VĐV tham gia của đơn vị mình. VĐV đã tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp, hạng Nhất, Nhì và Cúp Quốc gia không được tham gia thi đấu. Mỗi tổ chức cơ sở đảng chỉ được đăng ký tối đa 1 VĐV (hoặc 1 cặp VĐV) cho mỗi thể thức thi đấu bao gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Được biết, thời gian thi đấu của giải diễn ra trong 2 ngày (15 - 16/8/2026).