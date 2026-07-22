79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Lịch sử dân tộc Việt Nam được bồi đắp bằng truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của nhiều thế hệ trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, sáng 29/4/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng". Trải qua 79 năm kể từ khi Ngày Thương binh-liệt sĩ được xác lập, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" vẫn được gìn giữ, lan tỏa bằng những hành động thiết thực, trở thành giá trị bền vững trong đời sống dân tộc và sức mạnh tinh thần của đất nước hôm nay.

“Để cho đất nước yên vui từ đó. Để cho đỏ thắm màu cờ tự do"

Lịch sử dân tộc Việt Nam là hành trình của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha ông trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ đất nước. Đằng sau hai tiếng "độc lập, tự do" là những năm dài kháng chiến, là biết bao tuổi mười tám, đôi mươi hóa thành bất tử nơi chiến hào, trận địa. Mỗi tấc đất bình yên của Tổ quốc hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và cả sinh mạng của những người con đã ngã xuống để đất nước được trường tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương trên phần mộ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi tên tuổi của những người con ưu tú đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai giữa chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt; là anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo để giữ bằng được vũ khí quan trọng cho trận đánh quyết định; là anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng giữa làn mưa đạn; là anh hùng Nguyễn Viết Xuân với mệnh lệnh "Nhằm thẳng quân thù mà bắn!"... đã trở thành khí phách của một thế hệ. Đó là anh hùng Võ Thị Sáu hiên ngang bước ra pháp trường khi mới 19 tuổi; là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hô vang "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước họng súng quân thù; là mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc, mười ba chiến sĩ Truông Bồn đã gửi lại tuổi thanh xuân trên những cung đường lửa để những đoàn xe chi viện băng qua mưa bom bão đạn, tiến về tiền tuyến…

Bên cạnh những người anh hùng đã được lịch sử ghi danh còn hàng triệu người lính vô danh nằm lại trên khắp các chiến trường. Có người yên nghỉ giữa đại ngàn Trường Sơn. Có người nằm lại trong lòng Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm khốc liệt. Có người hòa mình vào biển cả trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Rất nhiều người đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, vẫn là "Liệt sĩ chưa biết tên" trên bia mộ.

Được xây dựng năm 1958, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 có diện tích rộng 3,2ha, nằm cách chân Đồi A1 khoảng vài trăm mét về phía Nam. Năm 1994, dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định quy hoạch, đầu tư, nâng cấp nghĩa trang trở thành công trình văn hóa-lịch sử. Ảnh: TTXVN.

Có những người mẹ tiễn các con ra trận rồi lặng lẽ nhận về những tờ giấy báo tử. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ tiễn 9 người con, 2 người cháu ngoại và 1 người con rể lên đường, để rồi cả 12 người đều anh dũng hy sinh. Có những người vợ đi hết cuộc đời vẫn giữ trọn lời hẹn với người chồng đã nằm lại nơi chiến trường. Có những người con chỉ biết cha mình qua tấm ảnh đã úa màu và dòng chữ khắc trên bia mộ.

Để viết nên những trang sử vàng của dân tộc, hơn 1,2 triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; gần 200.000 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt; gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính; hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích và di chứng chiến tranh suốt cuộc đời. Đằng sau những con số ấy là những mất mát không gì bù đắp được. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một khoảng lặng của lịch sử. Mỗi dòng tên còn khuyết là nỗi day dứt chưa thể nguôi ngoai của biết bao gia đình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Hãy một lần dừng chân trước Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 hay bất kỳ nghĩa trang liệt sĩ nào trên dải đất hình chữ S để cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sự mất mát, đau thương vô hạn của nhân dân và những hy sinh lớn lao mà các thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc. Mỗi hàng bia là một cuộc đời. Mỗi dòng tên là một câu chuyện còn dang dở. Chính họ là những người đã đã viết nên nền độc lập bằng máu xương của mình “để cho đất nước yên vui từ đó. Để cho đỏ thắm màu cờ tự do. Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng”.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Người căn dặn: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ". Lời căn dặn ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, mà còn đặt nền móng cho chủ trương, chính sách chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước ngay từ những ngày đầu của nền độc lập.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn vô cùng gian khổ, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL - văn bản pháp quy đầu tiên quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Chỉ vài tháng sau, theo đề nghị của Người về việc chọn một ngày trong năm để đồng bào cả nước bày tỏ lòng biết ơn đối với thương binh, Hội nghị trù bị họp tại Phú Minh (Đại Từ, Thái Nguyên) đã thống nhất lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955, Ngày Thương binh toàn quốc được đổi tên thành Ngày Thương binh-liệt sĩ, trở thành một ngày kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Gần tám thập kỷ trôi qua, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị. Từ Sắc lệnh số 20/SL, hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện. Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc. Các chính sách ưu đãi không ngừng được bổ sung, mở rộng, bao phủ toàn diện các lĩnh vực của đời sống, từ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, giáo dục, đào tạo, việc làm đến hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.