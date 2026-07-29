Đời sống 8 hồ chứa phía Đông tỉnh được điều tiết nước qua tràn, ứng phó mưa lũ Do ảnh hưởng mưa lũ những ngày qua, hiện có 8 hồ chứa thủy lợi phía Đông tỉnh đang được đơn vị quản lý chủ động điều tiết nước để bảo vệ hồ chứa.

Điều tiết nước qua tràn tại hồ Ba Bàu ngày 29/7

Ngày 29/7, Công ty TNHHMTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước diễn biến thời tiết bước vào mùa mưa bão, đơn vị đã ban hành và triển khai các phương án vận hành, điều tiết nước qua tràn đối với hệ thống các hồ chứa lớn trên địa bàn. Qua đó, nhằm chủ động tăng dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hạn chế tối đa ngập úng vùng hạ du.

Theo đó, những ngày qua do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn, mực nước về các hồ chứa tăng nhanh và dự báo sẽ tiếp tục có mưa những ngày tới. Hiện các hồ chứa nước đã duy trì xả điều tiết và đang chuẩn bị được điều tiết nước qua tràn bao gồm: Tân Lập, Tà Mon, Sông Phan (xã Tân Lập), Sông Dinh 3 (xã Hàm Tân), Ba Bàu (Hàm Thạnh); Sông Lũy (xã Phan Sơn), Cẩm Hang, Cà Giang (phường Bình Thuận).

Điều tiết nước qua tràn tại hồ Sông Lũy ngày 29/7

Cụ thể, các hồ lớn như Sông Lũy mực nước ngày 29/7 là 126,31 m, với dung tích 57,14 triệu m3. Hồ Sông Lũy đang được điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 13,29 m3/s; Sông Dinh 3 đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 73,64 m3/s.

Ngoài ra, tại hồ chứa nước Tân Lập, thời gian dự kiến mở cống xả bắt đầu từ 16 giờ ngày 29/7 với lưu lượng mở từ 1- 5m3/s (tùy vào lượng nước đến hồ). Các hồ đã điều tiết nước từ chiều 28/7 gồm hồ Tà Mon có lưu lượng mở tràn từ 1- 5m3/s; Cà Giang với lưu lượng từ 0,5- 3 m3/s…

Điều tiết nước qua tràn tại hồ Sông Dinh 3 ngày 29/7

Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận đang duy trì cập nhật thường xuyên thông tin qua nhóm Zalo phòng thủ dân sự của địa phương đến các xã, phường liên quan. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, các sở ban ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thông tin rộng rãi đến nhân dân vùng hạ du, các khu vực ven sông suối biết. Qua đó, để chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong suốt mùa mưa lũ.