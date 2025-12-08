Giải bóng đá “FAVIJA KANSAI CUP 2025” thu hút hàng trăm cổ động viên người Việt và Nhật Bản, tạo cơ hội giao lưu thể thao và tăng cường tình đoàn kết cộng đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trận thi đấu tại giải bóng đá “FAVIJA KANSAI CUP 2025”. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) vừa tổ chức giải “FAVIJA KANSAI CUP 2025” tại sân công viên thể thao Kashihara, cố đô Nara, Nhật Bản.

Tham gia thi đấu có 29 đội bóng người Việt đang sinh sống học tập và làm việc tại khu vực Kansai Nhật Bản, được Ban tổ chức lựa chọn từ gần 50 đội bóng đăng ký tham gia. Mỗi đội bóng được phép có tối đa 2 cầu thủ là người Nhật Bản hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản.

Giải đấu được chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn cùng lúc trên 8 mặt sân trước khi diễn ra các vòng loại trực tiếp.

Trong niềm hân hoan xúc động hướng về đại lễ, giải đấu không chỉ thu hút hàng trăm cổ động viên là bà con kiều bào ở các thế hệ khác nhau mà còn có rất đông người dân bản địa cũng tới sân cổ vũ và giao lưu trong thời tiết mát mẻ hiếm hoi của mùa Hè tại xứ sở Mặt trời mọc.

Chị Morimoto Akiyo (có tên Việt Nam là Thu), một cổ động viên người Nhật cho biết chị đặc biệt yêu thích Việt Nam, có nhiều bạn Việt Nam và từng nhiều lần sang Việt Nam.

Chị đang cố gắng học tiếng Việt, vì vậy khi biết có giải bóng đá của người Việt giao lưu với người Nhật, chị đã ra sân để cổ vũ và giao lưu, đồng thời luyện tập tiếng Việt với các bạn trẻ người Việt.

Chị vui vẻ nói nhờ có bóng đá mà chị có thêm những người bạn mới, thêm yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

Anh Nguyễn Hữu Long, Trưởng Ban Tổ chức cho biết giải đấu lần này là một sự kiện giao lưu văn hóa thể thao đặc biệt, mang đậm ý nghĩa lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng tự hào của những người Việt Nam tại Nhật Bản.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng người Việt cùng hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về Tổ quốc.

FC Hoàng Hải Watch đoạt Cup vô địch “FAVIJA KANSAI CUP 2025”. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Sau 1 ngày thi đấu hết sức sôi nổi và kịch tính, Cup vô địch đã thuộc về FC Hoàng Hải Watch, Á quân thuộc về FC ISC, 2 đội đồng hạng ba là FC Shiga và FC Komaki.

Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho cầu thủ Nguyễn Anh Quân (FC Komaki) danh hiệu vua phá lưới, giải thủ môn xuất sắc cho cầu thủ Ngô Văn Sang và giải cầu thủ xuất sắc thuộc về cầu thủ Trương Văn Quý đều thuộc FC Hoàng Hải Watch.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết, các đội bóng đạt giải lần này đồng thời cũng giành quyền tham dự đại hội bóng đá tranh Cup vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật Bản, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11 tới tại thủ đô Tokyo./.