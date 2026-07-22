81% người dân chỉ sẵn sàng vay mua nhà nếu lãi suất dưới 9% mỗi năm Khảo sát mới nhất cho thấy ngưỡng lãi suất 9% là điểm tựa tâm lý quan trọng để khơi thông thị trường, trong khi Ngân hàng Nhà nước tập trung ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” diễn ra sáng 22/7, các chuyên gia và cơ quan quản lý đã chỉ ra những rào cản và động lực chính thúc đẩy dòng vốn vào thị trường nhà ở. Trong đó, mức lãi suất cho vay là yếu tố quyết định hành vi của người mua nhà trong bối cảnh hiện nay.

Ngưỡng lãi suất 9% là động lực cho giao dịch

Dữ liệu khảo sát về hành vi và tâm lý tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm từ Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn rất lớn. Cụ thể, có tới 84% người được hỏi cho biết sẵn sàng vay vốn để mua nhà. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi 91% nhóm này chỉ chấp nhận mức vay dưới 50% giá trị tài sản.

Đáng chú ý, 81% người dân khẳng định chỉ sẵn sàng giải ngân nếu lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức dưới 9%/năm. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, đây là ngưỡng tâm lý rõ ràng. Nếu lãi suất vượt quá 10%/năm, người dân sẽ có xu hướng trì hoãn quyết định vay vốn để chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” do Báo Thanh tra tổ chức sáng 22/7. Ảnh: Nguyễn Lê

Ba định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, ông Đào Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước), cho biết cơ quan quản lý đang tập trung vào 3 định hướng chiến lược:

Ổn định kinh tế vĩ mô: Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và tỷ giá để giảm biên độ biến động của lãi suất thả nổi. Điều này giúp người mua nhà chủ động dự liệu nghĩa vụ trả nợ dài hạn, tránh áp lực tài chính đột biến.

Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và tỷ giá để giảm biên độ biến động của lãi suất thả nổi. Điều này giúp người mua nhà chủ động dự liệu nghĩa vụ trả nợ dài hạn, tránh áp lực tài chính đột biến. Tập trung vào nhu cầu thực: Định hướng dòng vốn vào các phân khúc bất động sản tiêu dùng, sản xuất, nhà ở xã hội và khu công nghiệp.

Định hướng dòng vốn vào các phân khúc bất động sản tiêu dùng, sản xuất, nhà ở xã hội và khu công nghiệp. Minh bạch thông tin: Yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay và các nguyên tắc điều chỉnh sau thời gian ưu đãi để khách hàng dễ dàng so sánh và cân nhắc.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay và nguyên tắc điều chỉnh lãi suất sau thời gian ưu đãi để người vay có đầy đủ thông tin. Ảnh: Thạch Thảo

Cải cách thủ tục để giảm giá thành nhà ở

Bên cạnh yếu tố lãi suất, việc giảm giá thành sản phẩm thông qua cải cách hành chính cũng được xem là giải pháp then chốt. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết nhiều thủ tục đối với dự án nhà ở xã hội đã được rút gọn.

Cụ thể, cơ quan quản lý đã loại bỏ bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và cho phép chủ đầu tư tự quyết định giá bán nhà ở xã hội (thực hiện kiểm toán sau khi hoàn thành) thay vì phải chờ thẩm định từ 3-6 tháng như trước đây. Bộ Xây dựng cũng đề xuất số hóa quy trình xác nhận đối tượng thụ hưởng thông qua dữ liệu dân cư để giảm bớt giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân.

Dù lãi suất khó có khả năng giảm sâu trong ngắn hạn, nhưng với sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ và các biện pháp tháo gỡ pháp lý, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ dần phục hồi và ấm lên vào những tháng cuối năm.