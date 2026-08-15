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    82 VĐV tranh tài tại giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

    Chính Thành - Tuấn Linh 15/08/2026 10:44

    Hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 15/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải Pickleball lần thứ 1, năm 2026.

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    Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tham dự giải

    Đến dự tại lễ khai mạc có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

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    Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và đồng chí K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự

    Giải Pickleball lần thứ I, năm 2026 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh quy tụ 82 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ. Thi đấu với 5 nội dung phong trào và lãnh đạo quản lý, bao gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam, đôi nam nữ.

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    Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự
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    Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc

    Theo điều lệ, vòng loại thi đấu vòng tròn một lượt theo bảng, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Các trận vòng loại thi đấu 1 set chạm 11 điểm, đổi sân khi một đội đạt 6 điểm.

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    Đại diện các tổ chức cơ sở đảng tham gia thi đấu nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức

    Vòng tứ kết và bán kết thi đấu loại trực tiếp, 1 set chạm 15 điểm, đổi sân khi một đội đạt 8 điểm. Riêng trận chung kết thi đấu 3 set, mỗi set chạm 11 điểm.

    Ban Tổ chức cũng quy định, vận động viên tham dự là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và người lao động có 1 năm hợp đồng trở lên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có tổ chức thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng. Nghiêm cấm mượn vận động viên ngoài cơ quan đơn vị đăng ký tham gia.

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    Các vận động viên tranh tài ở nội dung lãnh đạo, quản lý
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    Cặp vận động viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tranh tài ở nội dung đôi nam lãnh đạo, quản lý
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    Các trận thi đấu đôi nữ sôi nổi sau lễ khai mạc
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    Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và quyết liệt
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    Các vận động viên tranh tài thuộc 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh
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      Thể thao 360
      82 VĐV tranh tài tại giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
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