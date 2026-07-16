8BitDo FlipPad: Tay cầm chơi game nắp gập USB-C cho smartphone chính thức ra mắt 8BitDo vừa chính thức mở bán FlipPad, mẫu tay cầm chơi game nắp gập độc đáo dành cho smartphone với mức giá 29,99 USD. Thiết bị hỗ trợ cả Android và iOS, mang đến trải nghiệm chơi game theo chiều dọc tương tự các dòng máy cầm tay cổ điển.

Sau khi gây chú ý tại triển lãm CES 2026, 8BitDo đã chính thức cho phép đặt hàng trước mẫu tay cầm FlipPad. Với mức giá 29,99 USD, đây là giải pháp phụ kiện hướng đến những người dùng yêu thích phong cách chơi game trên điện thoại theo chiều dọc, gợi nhớ đến thiết kế của các dòng máy chơi game cầm tay hoặc điện thoại nắp gập huyền thoại thập niên 90.

Thiết kế nắp gập và độ bền cơ học

Điểm nhấn lớn nhất của 8BitDo FlipPad chính là cơ chế bản lề gập. Theo công bố từ nhà sản xuất, bản lề này được thiết kế để chịu được hơn 6.000 lần đóng mở, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Thiết bị sử dụng kết nối USB-C trực tiếp, tương thích với cả điện thoại Android và iPhone (các dòng hỗ trợ USB-C). Cổng kết nối này cũng được gia cố với độ bền lên tới hơn 10.000 lần cắm.

8BitDo FlipPad kết nối trực tiếp vào cổng USB-C của điện thoại thông minh.

Trải nghiệm điều khiển và bố cục phím bấm

Về mặt kỹ thuật, FlipPad thừa hưởng hệ thống phím điều hướng (D-pad) phong cách retro tương tự như mẫu SN30 Pro nổi tiếng của hãng. Các phím ABXY được mô tả là có độ nảy tốt (clicky), nhẹ và chính xác.

Đáng chú ý, 8BitDo đã lựa chọn cách bố trí các nút vai L1, L2, R1 và R2 ngay ở mặt trước của thiết bị. Đây là một sự khác biệt lớn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là GameSir Pocket Taco (vốn sử dụng kết nối không dây và đặt nút vai ở mặt sau). Cách bố trí này giúp tối ưu hóa diện tích cho các dòng máy chơi game theo chiều dọc, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn mà không cần thay đổi tư thế cầm nắm quá nhiều.

8BitDo FlipPad phiên bản màu G Classic.

Thông số kỹ thuật cơ bản của 8BitDo FlipPad

Thông số Chi tiết Cổng kết nối USB-C (Hỗ trợ Android và iOS) Độ bền bản lề Hơn 6.000 lần gập Độ bền cổng cắm Hơn 10.000 lần cắm Bố cục phím D-pad retro, ABXY clicky, nút vai mặt trước Giá bán 29,99 USD

Tùy chọn màu sắc và tính sẵn có

Bên cạnh màu trắng xám truyền thống mang tên "G Classic" (với các nút bấm màu đỏ rượu vang, đen và trắng), 8BitDo cũng gây bất ngờ khi ra mắt thêm phiên bản "EDC Black Edition". Phiên bản này sở hữu tông màu đen hoàn toàn cho cả thân máy và hệ thống nút bấm, tạo vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ hơn.

8BitDo FlipPad phiên bản EDC Black Edition độc quyền trên website của hãng.

Hiện tại, người dùng có thể đặt hàng trước sản phẩm trên hệ thống cửa hàng trực tuyến của 8BitDo. Dự kiến, những đơn hàng đầu tiên sẽ bắt đầu được giao từ ngày 30/07. Trong khi phiên bản G Classic có thể sẽ xuất hiện tại các đại lý bán lẻ đối tác, phiên bản EDC Black Edition được xác nhận là sản phẩm độc quyền chỉ bán tại eShop của 8BitDo.