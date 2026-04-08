Thể thao 360 99,99% Việt Nam vào bán kết Chiến thắng 3-0 trước Indonesia trong lượt trận thứ 3, tuyển Việt Nam chắc chắn xếp trên đội bóng "Xứ vạn đảo" nếu như 2 đội bằng điểm. Cùng với hiệu số vượt trội trước Singapore (+10 so với +3), 99,99% tuyển Việt Nam đoạt vé bán kết.

Trước lượt trận thứ 3 với Indonesia, tuyển Việt Nam phải chịu áp lực cực lớn, sau khi bị Singapore cầm hòa không bàn thắng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn đối diện nguy cơ bị loại sớm nếu không thể giành được 3 điểm trước đội bóng xứ vạn đảo. Trường hợp đầu tiên khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm là khi chỉ giành được 1 điểm trước Indonesia. Nếu điều đó xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ buộc phải chờ kết quả của trận Singapore gặp Indonesia ở lượt cuối. Một trận hòa có nhiều bàn thắng hơn kết quả hòa giữa Việt Nam và Indonesia sẽ đủ để Singapore và Indonesia cùng vượt lên nhờ thành tích đối đầu, đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí bị loại dù có cùng số điểm.

Tuy nhiên, trước áp lực cực lớn, các "Chiến binh Sao Vàng" mới thể hiện rõ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Với những điều chỉnh táo bạo trong đội hình xuất phát của HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam đã tạo nên những giây phút thăng hoa trên sân Pakansari, qua đó đè bẹp chủ nhà Indonesia với 3 bàn không gỡ.

Chỉ mất 6 phút, Văn Vĩ đã đưa ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước với pha lập công đẹp mắt trong góc hẹp. Chưa dừng ở đó, đến phút 15, Hai Long nhân đôi cách biệt sau pha phản công mẫu mực. Bất chấp nỗ lực vùng lên và tạo ra không ít cơ hội, dàn sao Indonesia vẫn không thể tìm đường vào khung thành tuyển Việt Nam, bởi hàng thủ của chúng ta chơi quá chặt chẽ và khoa học, bên cạnh đó là sự xuất sắc của chốt chặn cuối cùng: Lê Giang Patrik. Một đêm đáng quên của tuyển Indonesia tiếp diễn ở hiệp 2, khi tuyển Việt Nam ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 nhờ công của Xuân Son ở phút 71.

Với chiến thắng tưng bừng này, thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức đòi lại ngôi đầu bảng A. Điều đáng chú ý là theo điều lệ AFF Cup 2026, khi các đội bằng điểm, tiêu chí đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên trước hiệu số bàn thắng bại. Với cách tính xếp hạng của giải đấu năm nay, Việt Nam chỉ có thể bị loại trong trường hợp Indonesia thắng Singapore với tỉ số tối thiểu, còn Việt Nam thua Campuchia với cách biệt 9 bàn. Đây là điều không tưởng, do vậy có thể khẳng định 99,99% Việt Nam đã giành vé bán kết sau trận thắng Indonesia.