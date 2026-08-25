Thông tin Á Đông Land trở thành đại lý chiến lược phân phối dự án Alora Nha Trang Ngày 24/08/2026, Á Đông Land chính thức trở thành đại lý chiến lược phân phối dự án Alora Nha Trang. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục bất động sản nghỉ dưỡng và tăng cường hiện diện của doanh nghiệp tại thị trường Nam Trung Bộ.

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Tập đoàn KDI Holdings, Ban lãnh đạo Á Đông Land cùng các đối tác và đội ngũ kinh doanh. Theo nội dung hợp tác, Á Đông Land sẽ tham gia tư vấn, tiếp thị và phân phối các sản phẩm thuộc dự án Alora Nha Trang đến khách hàng trên toàn quốc.

Alora Nha Trang, mảnh ghép mới tại quần thể Libera Nha Trang

Alora Nha Trang là khu căn hộ biển thuộc quần thể Libera Nha Trang, tọa lạc tại khu vực Bãi Tiên, trên trục đường Phạm Văn Đồng, phía Bắc thành phố Nha Trang. Dự án nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại và giải trí đã được hình thành tại khu vực.

Dự án Alora Nha Trang có tổng diện tích khoảng 8.543 m². Dự án gồm một tòa tháp cao 33 tầng nổi, một tầng hầm, với 1.248 căn hộ và 20 căn shophouse khối đế.

Các dòng sản phẩm dự kiến gồm căn hộ studio, 1 -3 phòng ngủ và penthouse. Cơ cấu sản phẩm đa dạng giúp dự án tiếp cận đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, sở hữu không gian sống ven biển và khai thác lưu trú.

Dự án được giới thiệu nằm trong hệ sinh thái do KDI Group phát triển. Thông tin về các đối tác đồng hành, đơn vị quản lý vận hành, chính sách bán hàng và tiến độ bàn giao sẽ được áp dụng theo tài liệu chính thức tại từng thời điểm.

Hợp tác dựa trên năng lực phân phối và am hiểu thị trường

Alora Nha Trang được Á Đông Land lựa chọn bổ sung vào danh mục phân phối sau quá trình nghiên cứu về vị trí, sản phẩm, hệ sinh thái tiện ích và nhu cầu của khách hàng đối với bất động sản ven biển.

Việc trở thành đại lý chiến lược không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của Á Đông Land. Đây còn là cơ sở để doanh nghiệp phát huy kinh nghiệm tư vấn các dự án quy mô lớn, chuẩn hóa thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác, Á Đông Land dự kiến tập trung vào ba nhóm hoạt động:

Tư vấn sản phẩm : Phân tích từng loại căn hộ theo nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng hoặc khai thác lưu trú.

: Phân tích từng loại căn hộ theo nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng hoặc khai thác lưu trú. Cập nhật thông tin : Cung cấp mặt bằng, chính sách, tiến độ và hồ sơ dự án theo công bố chính thức.

: Cung cấp mặt bằng, chính sách, tiến độ và hồ sơ dự án theo công bố chính thức. Đồng hành giao dịch: Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm, hoàn thiện thủ tục và theo dõi các mốc thanh toán.

Tăng cường hiện diện tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Dự án Alora Nha Trang đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Á Đông Land trong phân khúc bất động sản ven biển. Trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp sẽ xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên trách và triển khai chương trình đào tạo riêng cho dự án.

Nội dung đào tạo dự kiến bao gồm thông tin sản phẩm, mặt bằng, tiêu chuẩn bàn giao, chính sách bán hàng, hồ sơ pháp lý và quy trình giao dịch. Hoạt động này nhằm bảo đảm đội ngũ kinh doanh truyền tải thông tin nhất quán và có khả năng phân tích từng phương án cho khách hàng.

Song song với hoạt động phân phối, Á Đông Land sẽ triển khai hệ thống truyền thông đa kênh, các chương trình giới thiệu dự án và hoạt động tư vấn chuyên sâu tại TP.HCM, Hà Nội và Nha Trang

Khẳng định định hướng phát triển dài hạn của Á Đông Land

Alora Nha Trang bổ sung một lựa chọn mới vào danh mục dự án do Á Đông Land phân phối. Sự hợp tác đồng thời khẳng định định hướng phát triển của doanh nghiệp: lựa chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng, xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và lấy lợi ích dài hạn của khách hàng làm trọng tâm.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản trung và cao cấp, Á Đông Land đặt mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, minh bạch và có chiều sâu. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư, đơn vị phát triển và đối tác uy tín trên thị trường.

Việc đồng hành cùng Alora Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng để Á Đông Land mở rộng hoạt động tại khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời đưa thông tin dự án đến gần hơn với khách hàng đang quan tâm đến bất động sản ven biển Nha Trang.

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