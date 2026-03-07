Á hậu Thanh Hằng và kỳ vọng vào sự trỗi dậy của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 Là đại diện cho cổ động viên Tây Ban Nha tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026", Á hậu Phùng Thị Thanh Hằng gây ấn tượng bởi sự am hiểu về tài năng trẻ Lamine Yamal và dự đoán "Bò tót" sẽ lên ngôi vô địch.

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026, đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các khán đài và không gian truyền thông. Bên cạnh những màn so tài chiến thuật kịch tính, chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" do VTV sản xuất tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ sự góp mặt của dàn đại diện không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có sự am hiểu sâu sắc về thể thao. Trong số đó, Phùng Thị Thanh Hằng - Á hậu 1 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 - đang nổi lên như một biểu tượng của sự kết hợp giữa vẻ đẹp kiêu sa và tinh thần bóng đá cuồng nhiệt khi đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Phùng Thị Thanh Hằng là gương mặt đại diện cho cổ động viên Tây Ban Nha tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026".

Từ sân tập Pickleball đến trường quay World Cup

Sinh năm 2005 tại Vĩnh Phúc, Thanh Hằng hiện là sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải phụ "Người đẹp Biển", cô đã khẳng định bản thân là một nhân tố đa năng khi hoạt động tích cực trong vai trò người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, điểm khác biệt giúp Thanh Hằng ghi dấu ấn trong mắt người hâm mộ thể thao chính là lối sống năng động và niềm đam mê thực thụ với vận động.

Bên cạnh ánh đèn sân khấu, Thanh Hằng là một "tín đồ" của bộ môn pickleball. Việc duy trì cường độ tập luyện cao trên sân tập không chỉ giúp cô sở hữu vóc dáng săn chắc mà còn rèn luyện tư duy bền bỉ của một vận động viên. Chính tinh thần thể thao này đã được cô mang trọn vẹn vào vai trò đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha, tạo nên một hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng trên sóng truyền hình quốc gia.

Niềm tin vào "mũi khoan" Lamine Yamal và ngôi vương thế giới

Không dừng lại ở việc cổ vũ bằng hình thức, Thanh Hằng thể hiện sự am hiểu về nhân sự và lối chơi của đội bóng xứ sở đấu bò. Cô dành sự quan tâm đặc biệt cho Lamine Yamal - tài năng trẻ sinh năm 2007 đang được xem là tương lai của bóng đá thế giới. Thanh Hằng nhận định Yamal chính là "mũi khoan" chiến lược bên hành lang cánh phải, có khả năng tạo nên đột biến trong hệ thống tấn công của huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Thanh Hằng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho tài năng trẻ Lamine Yamal.

Dựa trên sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm của đội hình hiện tại, nàng Á hậu tự tin đưa ra dự đoán mang tính "tiên tri" rằng Tây Ban Nha sẽ vượt qua các đối thủ nặng ký để tiến thẳng vào trận chung kết và giành chức vô địch World Cup 2026. Sự kết hợp giữa tri thức của một nữ sinh trường quản lý và cảm quan bóng đá nhạy bén đã giúp Thanh Hằng trở thành một trong những đại diện nổi bật nhất của chương trình năm nay.

Màn trình diễn mang âm hưởng Flamenco rực lửa của cô trên sóng truyền hình không chỉ là lời cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của thế hệ trẻ: tự tin, am hiểu và luôn cháy hết mình với đam mê thể thao.

Nhan sắc đời thường cuốn hút của Á hậu Phùng Thị Thanh Hằng.

Cô hiện là sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao.