A Total War Saga: TROY giảm giá 80% trên Steam: Có đáng để sở hữu siêu phẩm chiến thuật này? A Total War Saga: TROY đang giảm giá 80% trên Steam chỉ còn 7,99 USD. Tựa game cho phép người chơi điều khiển các anh hùng huyền thoại để định đoạt số phận thành Troy.

A Total War Saga: TROY, tựa game chiến thuật lấy bối cảnh cuộc chiến thành Troy huyền thoại, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Steam với chương trình giảm giá sâu. Đây là cơ hội hiếm có để game thủ sở hữu tác phẩm từ nhà phát triển Creative Assembly với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá gốc.

Cuộc đối đầu giữa hai anh hùng trong A Total War Saga: Troy.

Tái hiện sử thi Hy Lạp qua lối chơi chiến thuật đặc trưng

A Total War Saga: TROY kết hợp nhuần nhuyễn giữa quản lý đế chế theo lượt và các trận chiến thời gian thực quy mô lớn. Người chơi sẽ được đưa về thời kỳ đồ đồng, trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa vương quốc Troy và Hy Lạp (Achaean). Cốt truyện bám sát sử thi Iliad của Homer, bắt đầu từ sự kiện hoàng tử Paris lấy đi nàng Helen xinh đẹp từ tay Vua Menelaus.

Điểm nhấn của trò chơi nằm ở hệ thống 8 anh hùng huyền thoại, bao gồm những cái tên lừng lẫy như Achilles hay Hector. Mỗi anh hùng sở hữu hai kỹ năng độc nhất, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu nếu được sử dụng đúng thời điểm. Để giành chiến thắng, người chơi không chỉ cần kỹ năng điều binh khiển tướng mà còn phải chiêu mộ các đơn vị quân đặc biệt được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp.

Cơ chế quản lý tài nguyên và sự ủng hộ của các vị thần

Khác với các phiên bản Total War truyền thống, TROY tập trung sâu hơn vào hệ thống kinh tế đa nguồn lực. Thay vì chỉ sử dụng tiền vàng, người chơi phải tích lũy thực phẩm, gỗ, đá, đồng và vàng để duy trì quân đội và phát triển thành phố. Việc quản lý hiệu quả các nguồn lực này là chìa khóa để xây dựng một đế chế hùng mạnh.

Hình ảnh các thành phố trong A Total War Saga: Troy.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm linh đóng vai trò quan trọng trong lối chơi. Người chơi có thể thực hiện các nghi lễ để giành được sự ưu ái từ các vị thần trên đỉnh Olympus, từ đó nhận được những bùa lợi (buff) mạnh mẽ cho quân đội hoặc nền kinh tế. Hệ thống gián điệp cũng được chú trọng, cho phép người chơi khám phá bí mật của đối thủ trước khi phát động tấn công.

Một đội quân trong A Total War Saga: Troy.

Đánh giá từ cộng đồng và thông tin ưu đãi

Kể từ khi ra mắt trên Steam vào tháng 9/2021, A Total War Saga: TROY đã nhận được hơn 3.600 đánh giá với tỷ lệ tích cực đạt 71%. Cộng đồng game thủ đánh giá cao sự tỉ mỉ trong việc tái hiện các tham chiếu lịch sử và cơ chế game ổn định. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trò chơi vẫn còn tồn tại một số lỗi nhỏ và sự khác biệt giữa các phe phái chưa thực sự đột phá.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Creative Assembly Nhà phát hành SEGA Giá ưu đãi 7,99 USD (Giảm 80%) Giá gốc 39,99 USD Thời hạn ưu đãi Đến hết ngày 09/07/2026

Hiện tại, người chơi có thể mua A Total War Saga: TROY trên Steam với giá 7,99 USD thay vì 39,99 USD. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay theo dữ liệu từ SteamDB, áp dụng cho đến hết ngày 09/07/2026. Với những ai yêu thích dòng game chiến thuật và lịch sử cổ đại, đây là thời điểm vàng để bổ sung tựa game này vào thư viện của mình.