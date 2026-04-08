AC Milan đấu Inter Milan: Thử thách chiến thuật cực đại cho Ruben Amorim tại Perth Cuộc chạm trán kịch tính giữa AC Milan và Inter Milan tại Perth trở thành bài kiểm tra liều cao cho tân HLV Ruben Amorim trong hành trình tái thiết Rossoneri.

Trận Derby della Madonnina lịch sử chuẩn bị diễn ra trên thảm cỏ Optus Stadium tại Perth (Australia) vào lúc 18h00 ngày 05/08/2026. Đây không đơn thuần là một trận giao hữu thuộc giải đấu Soccer Champions Tour, mà còn là thước đo chân thực nhất cho công cuộc cải tổ triệt để mà huấn luyện viên Ruben Amorim đang thực hiện tại AC Milan.

Amorim đang áp dụng những ý tưởng của mình cho AC Milan. (Ảnh: Imago)

Bài test hệ thống 3 trung vệ của Ruben Amorim

AC Milan bước vào giai đoạn tiền mùa giải với tâm thế của một tập thể đang nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng. Sau một mùa giải đáng thất vọng dưới thời Max Allegri khi để thua 6 trong 10 trận cuối và mất vé dự Champions League, ban lãnh đạo Rossoneri quyết định đặt niềm tin vào Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngay lập tức áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 sở trường với yêu cầu cao về khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái tức thì.

Trận hòa 2-2 trước Celtic tuần trước – nơi Milan bị dẫn trước hai bàn trước khi gỡ hòa – cho thấy những ý tưởng chiến thuật mới đã bắt đầu nhen nhóm. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn bộc lộ sơ hở lớn ở hai hành lang cánh khi các wing-back dâng cao. Trận derby sắp tới chính là cơ hội để thử lửa hàng thủ Milan trước một bộ máy tấn công đa dạng hơn rất nhiều.

Ngược lại, Inter Milan dưới sự dẫn dắt của Cristian Chivu đang duy trì một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng áo xanh-đen vừa trải qua mùa giải đại thành công với cú đôi danh hiệu Scudetto và Coppa Italia. Tính riêng trong hè 2026, Nerazzurri toàn thắng cả 3 trận du đấu, trong đó có màn vùi dập SV Aasen 16-0 và chiến thắng bản lĩnh trên chấm luân lưu trước Manchester City tại Hồng Kông.

Inter cho thấy sự ổn định dưới trướng Chivu. (Ảnh: Imago)

Cuộc chiến trung tuyến và những nhân tố đột biến

Điểm nóng nhất của trận đấu chắc chắn nằm ở khu vực trung tuyến. Sự ăn ý của bộ ba Nicolo Barella, Piotr Zielinski và Henrikh Mkhitaryan bên phía Inter sẽ kiểm tra sức chịu đựng của Youssouf Fofana và Samuele Ricci. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu ở hành lang cánh giữa Andy Diouf (Inter) và Davide Bartesaghi (Milan) hứa hẹn mang lại nhiều diễn biến hấp dẫn.

Andy Diouf đang trở thành phát kiến chiến thuật thú vị của HLV Chivu. Được kéo từ tiền vệ trung tâm ra đá chạy cánh phải nhằm thay thế Denzel Dumfries, cầu thủ này đã bùng nổ mạnh mẽ với 4 bàn thắng trong giai đoạn tiền mùa giải. Bên phía đối diện, niềm hy vọng của Milan được đặt vào tiền đạo 18 tuổi Francesco Camarda – người vừa lập cú đúp rực sáng vào lưới Celtic nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm vô cùng nhạy bén.

Tình hình lực lượng và sơ đồ dự kiến

Về mặt nhân sự, AC Milan đón chào sự trở lại của hàng loạt ngôi sao sau kỳ nghỉ World Cup như Rafael Leao, Ardon Jashari, Koni De Winter và Alexis Saelemaekers. Lão tướng Luka Modric cũng đã gia hạn hợp đồng và sẵn sàng ra sân. Các tân binh như Goncalo Ramos và Mario Gila nhiều khả năng sẽ xuất hiện, dù Milan vẫn vắng thủ môn Mike Maignan và chân sút Christian Pulisic do chấn thương đùi.

Về phía Inter Milan, thủ quân Lautaro Martinez được nghỉ ngơi sau trận chung kết World Cup cùng tuyển Argentina. Những cái tên như Marcus Thuram hay John Stones cũng không góp mặt trong chuyến du đấu Australia lần này. Dẫu vậy, HLV Chivu vẫn sở hữu lực lượng chất lượng với sự bổ sung của Aleksandar Stankovic và thủ thành Ivan Provedel.

Đội bóng Sơ đồ dự kiến Đội hình xuất phát dự kiến AC Milan 3-4-2-1 Torriani; Tomori, Gila, Pavlovic; Athekame, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Cisse, Chukwueze; Camarda. Inter Milan 3-5-2 Provedel; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Iddrissou, Esposito.

Mặc dù Milan sở hữu thành tích đối đầu chính thức ấn tượng gần đây khi bất bại 5/7 trận derby gần nhất, sự ổn định trong hệ thống vận hành của Inter Milan vào thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Một chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía nửa xanh thành Milan là kịch bản rất dễ xảy ra trong trận thư hùng trên đất Australia.