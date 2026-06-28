AC Milan khước từ New York City FC: Christian Pulisic là "bất khả xâm phạm" Đội bóng nước Ý khẳng định Christian Pulisic là nhân tố không thể thay thế dưới thời tân HLV Ruben Amorim, dập tắt tham vọng sở hữu ngôi sao người Mỹ của New York City FC.

AC Milan vừa đưa ra thông điệp đanh thép trên thị trường chuyển nhượng khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ New York City FC dành cho Christian Pulisic. Đội chủ sân San Siro khẳng định tiền đạo cánh người Mỹ là hạt nhân không thể tách rời trong kế hoạch tái thiết dưới triều đại mới, bất chấp những biến động thượng tầng vừa qua.

Milan từ chối bán Pulisic cho New York City. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng của New York City FC bị dập tắt

Theo nguồn tin từ ESPN, New York City FC đã chủ động tiếp cận AC Milan với mong muốn đưa Pulisic trở lại quê nhà thi đấu. Đội bóng đang chơi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) xem ngôi sao 27 tuổi là biểu tượng hoàn hảo để quảng bá cho sự kiện khánh thành sân vận động mới vào mùa hè năm sau. Thậm chí, đại diện nước Mỹ sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 9,3 triệu USD của chính câu lạc bộ để hoàn tất thương vụ này.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Italia là vô cùng quyết liệt. Ban lãnh đạo Rossoneri, đứng đầu là chủ sở hữu Gerry Cardinale, tuyên bố tuyển thủ người Mỹ "không phải để bán" với bất kỳ mức giá nào. Đây là động thái khẳng định sức mạnh của Milan trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi mất suất dự Champions League và sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao.

Mắt xích quan trọng của Ruben Amorim

Việc giữ chân Pulisic không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là yêu cầu chuyên môn cấp thiết. Tân huấn luyện viên Ruben Amorim, người vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại San Siro, xác định cựu sao Chelsea là nhân tố then chốt để xây dựng lối chơi. Sự đa năng, tốc độ và kinh nghiệm trận mạc của Pulisic được kỳ vọng sẽ giúp Amorim nhanh chóng ổn định bộ khung nhân sự cho mùa giải mới.

Hiện tại, Christian Pulisic vẫn còn hợp đồng với AC Milan đến tháng 6/2027, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dù có những thông tin cho rằng tiền đạo này đang trì hoãn việc ký kết hợp đồng mới để chờ đợi sự ổn định từ câu lạc bộ, nhưng ưu tiên của anh vẫn là môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu thay vì chuyển đến MLS quá sớm.

Sự tập trung cho World Cup

Sau khi vừa bình phục chấn thương bắp chân, Pulisic đang dồn toàn lực cho chiến dịch World Cup cùng đội tuyển quốc gia. Phong độ ổn định của anh tại Serie A sẽ là bước đệm quan trọng để duy trì trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Quyết định giữ chân Pulisic của AC Milan được đánh giá là bước đi đúng đắn, không chỉ giữ lại một ngôi sao có sức hút truyền thông lớn tại thị trường Mỹ mà còn bảo đảm sức mạnh tấn công cho đội hình của Ruben Amorim trong hành trình tìm lại ánh hào quang tại đấu trường quốc nội và châu lục.