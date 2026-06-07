Acer Swift 16 trình làng chip Panther Lake mạnh nhất: Hiệu năng vượt trội trong thân hình 1,5 kg Acer vừa bổ sung cấu hình cao cấp nhất cho dòng Swift 16 với vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H mạnh mẽ. Thiết bị gây ấn tượng khi kết hợp màn hình OLED 120Hz và hiệu năng đồ họa Arc B390 trong một thiết kế siêu di động.

Sau khi giới thiệu dòng Swift 16 (SF16-71T) tại sự kiện CES 2026, Acer đã chính thức tung ra phiên bản cấu hình cao cấp nhất sử dụng dòng chip Panther Lake của Intel. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của hãng trong phân khúc laptop 16 inch siêu nhẹ, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần sự cân bằng giữa sức mạnh xử lý và tính di động.

Acer Swift 16 hiện đã đi kèm với bộ vi xử lý Panther Lake mạnh mẽ nhất của Intel.

Sức mạnh từ vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Acer Swift 16 mới là sự xuất hiện của Intel Core Ultra X9 388H. Dựa trên các dữ liệu thử nghiệm, vi xử lý này mang lại mức tăng hiệu năng khiêm tốn khoảng 3% so với phiên bản Core Ultra X7 358H trong các tác vụ thông thường. Tuy nhiên, trong một số tác vụ chuyên sâu, khoảng cách này có thể nới rộng lên đến 10%.

Đi kèm với CPU mới là đồ họa tích hợp Arc B390, hứa hẹn khả năng xử lý hình ảnh và dựng video mượt mà hơn. Đáng chú ý, hệ thống tản nhiệt trên Swift 16 vẫn hoạt động ổn định và yên tĩnh ngay cả dưới tải trọng tối đa, giúp duy trì hiệu suất ổn định cho chip X9 mà không gây tiếng ồn khó chịu.

Thông số Chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra X9 388H (Panther Lake) Đồ họa (GPU) Intel Arc B390 Màn hình 16 inch AMOLED, 2.8K, 120 Hz Bộ nhớ RAM 32 GB Lưu trữ 1 TB SSD Trọng lượng 1,5 kg

Trải nghiệm thị giác và tính năng hỗ trợ sáng tạo

Acer Swift 16 tiếp tục duy trì thế mạnh về màn hình với tấm nền OLED 2.8K, hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Trong các bài kiểm tra thực tế, màn hình này đạt độ sáng trung bình 400 nits ở chế độ SDR, mang lại độ tương phản tuyệt vời và màu sắc sống động, phù hợp cho cả công việc sáng tạo lẫn giải trí đa phương tiện.

Trackpad phản hồi xúc giác của Acer Swift 16 hỗ trợ bút cảm ứng hỗ trợ độ nghiêng MPP 2.5.

Một tính năng đáng chú ý khác là bàn di chuột (trackpad) phản hồi xúc giác, tích hợp công nghệ hỗ trợ bút cảm ứng MPP 2.5. Điều này cho phép người dùng thực hiện các thao tác viết, vẽ hoặc ghi chú trực tiếp trên bề mặt trackpad một cách tự nhiên, tăng cường hiệu quả làm việc cho các nhà thiết kế.

Thiết kế siêu nhẹ và thời lượng pin

Mặc dù sở hữu kích thước màn hình lớn 16 inch và viên pin dung lượng 70 Wh, Acer Swift 16 vẫn duy trì được trọng lượng ấn tượng chỉ 1,5 kg. Đây là một con số lý tưởng cho những người thường xuyên phải di chuyển nhưng không muốn đánh đổi không gian hiển thị lớn.

Hình ảnh thực tế của Acer Swift 16 mới.

Về giá bán, phiên bản Core Ultra X9 388H hiện có giá niêm yết là 1.899 USD tại thị trường Mỹ và 1.899 Bảng Anh tại thị trường Anh. Tại Mỹ, mức giá này cao hơn khoảng 100 USD so với phiên bản chạy chip Core Ultra X7 358H, trong khi tại Anh, mức chênh lệch lên tới 400 Bảng Anh tại thời điểm công bố.