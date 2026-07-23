AFA bác bỏ tin Chủ tịch Claudio Tapia bị bắt tại Mỹ: Sự thật về lệnh triệu tập bí ẩn Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chính thức phủ nhận việc Chủ tịch Claudio Tapia bị bắt giữ tại New York. Dù vậy, một cuộc điều tra liên bang nhắm vào bên thứ ba đang gây áp lực lớn lên bộ máy lãnh đạo.

Ngay sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, bóng đá Argentina tiếp tục chao đảo bởi những báo cáo chấn động về việc giới thượng tầng bị lực lượng chức năng Mỹ tạm giữ. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã nhanh chóng lên tiếng nhằm dập tắt những luồng thông tin tiêu cực đang lan rộng trên truyền thông quốc tế.

Phản hồi đanh thép từ Liên đoàn Bóng đá Argentina

Trong tuyên bố chính thức mới nhất, AFA khẳng định các thông tin cho rằng Chủ tịch Claudio Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino bị bắt giữ khi chuẩn bị rời New York là "hoàn toàn sai sự thật". Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng hai quan chức này đã bị chặn lại tại sân bay John F. Kennedy để thẩm vấn, đồng thời các thiết bị điện tử cá nhân cũng bị tịch thu nhằm phục vụ điều tra liên quan đến các hợp đồng quốc tế.

AFA khẳng định thông tin bắt giữ Chủ tịch Claudio Tapia là hoàn toàn sai sự thật.

Một nguồn tin nội bộ từ liên đoàn chia sẻ với AFP rằng những cáo buộc này là "dối trá". Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giữ thái độ im lặng và từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Sự im lặng này càng khiến dư luận thêm phần tò mò về thực hư những biến động pháp lý mà AFA đang phải đối mặt trên đất Mỹ.

Lệnh triệu tập từ tòa án Florida và những mắt xích liên quan

Mặc dù phủ nhận việc lãnh đạo bị bắt giữ, AFA thừa nhận một tòa án quận tại bang Florida đã ban hành lệnh triệu tập đối với một bên thứ ba có liên hệ mật thiết với liên đoàn. Đây là chi tiết quan trọng xác nhận rằng các hoạt động của AFA đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan tư pháp Mỹ.

Cụ thể, cá nhân này được yêu cầu trình diện trước bồi thẩm đoàn và cung cấp toàn bộ tài liệu, thông tin liên lạc liên quan đến nhiều quan chức cấp cao của AFA. Dù danh tính bên thứ ba và bản chất cuộc điều tra chưa được tiết lộ, nhưng động thái này cho thấy quy mô không nhỏ của vụ việc, vượt ra khỏi phạm vi một giải đấu bóng đá thuần túy.

Áp lực bủa vây Chủ tịch Claudio Tapia

Claudio Tapia, người nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Argentina từ năm 2017, đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất trong sự nghiệp. Tại quê nhà, AFA cũng đang là đối tượng của các cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Những rắc rối pháp lý tại Mỹ như đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh quan hệ giữa ông Tapia và chính quyền Tổng thống Javier Milei đang cực kỳ căng thẳng.

Điểm mấu chốt của sự rạn nứt này nằm ở việc ông Tapia quyết liệt phản đối kế hoạch tư nhân hóa các câu lạc bộ bóng đá — một chính sách trọng tâm mà chính quyền Tổng thống Milei đang thúc đẩy. Việc các tin đồn bắt giữ xuất hiện ngay sau một thất bại thể thao cho thấy áp lực lên vị chủ tịch này không chỉ đến từ sân cỏ mà còn từ những bàn cờ chính trị và pháp lý phức tạp.

Hiện tại, đội tuyển Argentina đã trở về nước, nhưng những dư chấn từ chuyến du đấu Mỹ và bóng ma điều tra vẫn sẽ là bài toán hóc búa mà ông Tapia cùng các cộng sự phải tìm lời giải trong thời gian tới.