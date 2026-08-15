AFC đánh giá tuyển Việt Nam sở hữu nhiều ưu thế trước Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định tuyển Việt Nam có lịch sử đối đầu vượt trội và phong độ ấn tượng trước trận bán kết lượt đi gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với tư thế của nhà đương kim vô địch và là ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng. Đánh giá trước cuộc đại chiến lượt đi, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ ra rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik đang sở hữu hàng loạt lợi thế chiến thuật lẫn tinh thần để hướng tới kết quả có lợi ngay trên sân khách.

Thống kê đối đầu vượt trội và sức mạnh tấn công

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là bản lĩnh đã được kiểm chứng qua các cuộc đối đầu trực tiếp với Malaysia. Trong 6 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đại diện bóng đá Việt Nam duy trì thành tích bất bại đầy ấn tượng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự áp đảo về mặt tâm lý này tạo nên khoảng trống sự tự tin rất lớn cho các học trò của HLV Kim Sang Sik trước giờ bóng lăn.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sự tự tin lớn trước màn so tài với Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Không chỉ sở hữu quá khứ ủng hộ, phong độ thực tế của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay cũng đạt độ hiệu quả cao. Khép lại chiến dịch vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A, đội bóng áo đỏ đã ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để rơi 2 điểm trong suốt hành trình. Đáng chú ý, chiến thắng quyết định trước Indonesia không chỉ loại đối thủ này khỏi giải mà còn khẳng định sự thực dụng lẫn khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội của Việt Nam.

Malaysia và quyết tâm phá vỡ cái bóng quá khứ

Bên kia chiến tuyến, Malaysia từng đối mặt với nhiều hoài nghi trước thềm giải đấu do những biến động lực lượng và ghế huấn luyện viên. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, tập thể này đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Chiến thắng then chốt trước Philippines ở lượt trận cuối đã mở cánh cửa đưa Malaysia vào bán kết.

Mục tiêu tối thượng của HLV Tan Cheng Hoe và các học trò là tận dụng tối đa lợi thế sân nhà ở trận lượt đi diễn ra vào tối 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur, qua đó mở ra cơ hội lần đầu tiên trở lại trận chung kết ASEAN Cup kể từ năm 2018. Sau trận lượt đi này, hai đội sẽ tái đấu tại Hà Nội để phân định tấm vé đi tiếp.

Cặp bán kết còn lại: Thái Lan thể hiện bản lĩnh ứng viên

Ở nhánh đấu còn lại, AFC nhận định đội tuyển Thái Lan sở hữu cơ hội vào chung kết nhỉnh hơn so với Singapore. Đội bóng từng 7 lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng thành tích toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng.

Mặc dù vậy, Singapore chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Việc tiến vào bán kết với thành tích bất bại (2 chiến thắng, 2 trận hòa) cho thấy lối chơi kiên cường và tính tổ chức cao của đại diện đảo quốc sư tử, hứa hẹn tạo nên màn so tài khó lường.