Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước kình địch Thái Lan ở lượt cuối mới có được vị trí nhất bảng A giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan ở trận quyết định. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Trận cầu tâm điểm hôm nay (12/8) chính là màn chạm trán giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối bảng A giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025 nữ).

Trận "đại chiến" sẽ diễn ra vào lúc 19g30 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng); không chỉ mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng mà còn là vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Trước màn so tài được chờ đợi này, Đội tuyển Việt Nam đang cùng có 6 điểm như Thái Lan, nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +14).

Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng mới có được vị trí nhất bảng A.

Với lợi thế sân nhà, Việt Nam đang có được lợi thế về tâm lý khi có sự cổ vũ của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiệm vụ đánh bại đối thủ chắc chắn không hề dễ dàng.

Ở giải đấu năm nay, Thái Lan mang đến đội hình trẻ trung nhất trong nhiều năm khi chỉ có một cầu thủ trên 23 tuổi. Sự trẻ hóa này giúp Thái Lan thi đấu với tinh thần chiến đấu rực lửa.

Những cái tên như Madison Casteen (17 tuổi) hay Janista Jinantuya (21 tuổi) đã nhanh chóng chứng minh đẳng cấp để góp công vào những chiến thắng tưng bừng của Thái Lan.

Janista Jinantuya và Madison Casteen cũng đang chính là những cầu thủ nằm trong top đầu cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup nữ năm nay.

Với những gì đã thể hiện, Thái Lan đang rất quyết tâm đánh bại chủ nhà để tạo đà tâm lý trước khi bước vào bán kết. "Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi đứng đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận bán kết," Huấn luyện viên Futoshi Ikeda tuyên bố trước trận "đại chiến"

Thái Lan (áo xanh) không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Trái ngược Thái Lan, Đội tuyển nữ Việt Nam không có quá nhiều thay đổi với sự góp mặt của những gương mặt đã trải qua SEA Games, AFF Cup và vòng chung kết World Cup 2023.

Với đội hình giàu kinh nghiệm, Đội tuyển Việt Nam cũng đang rất tự tin để đánh bại Thái Lan, giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng và xa hơn là chức vô địch AFF Cup 2025.

"Chúng tôi đặt mục tiêu thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Cơ hội chia đều cho cả hai, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiến thắng," Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, Đội tuyển nữ Việt Nam nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi có 8 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ hai lần thua Thái Lan.

Đương kim vô địch đối mặt nguy cơ bị loại

Trái ngược với Việt Nam và Thái Lan, Đội tuyển Philippines - đương kim vô địch AFF Cup nữ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển Philippines được đánh giá cao nhất ở bảng B và dự báo sẽ không quá khó khăn để sớm giành vé vào bán kết trước khi giải đấu diễn ra.

Tuy nhiên, Philippines giờ đây lại đang phải đối mặt sự thật nghiệt ngã - đó là có thể phải sớm phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Ở giải đấu năm nay, Đội tuyển Philippines khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng "màn thị uy" giành chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Đội tuyển Timor Leste.

Chiến thắng đó mang đến lo ngại cho những đối thủ cạnh tranh ở bảng B, cũng như các đối thủ tiềm tàng ở bán kết như chủ nhà Việt Nam và Thái Lan.

Tuy nhiên, sau chiến thắng tưng bừng đó, Philippines bất ngờ nhận trái đắng khi để thua 0-1 trước U23 Australia.

Philippines (áo trắng) đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Thất bại này khiến cho Philippines mới chỉ có 3 điểm như U23 Australia, xếp sau Myanmar (6 điểm) sau hai lượt trận.

Cục diện này khiến cho lượt trận cuối của bảng B hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho Myanmar, Philippines và U23 Australia.

Nếu U23 Australia thắng Timor Leste còn Philippines đánh bại Myanmar thì có 3 đội U23 Australia, Philippines và Myanmar cùng sở hữu 6 điểm là. Lúc này, hiệu số đối đầu trực tiếp giữa 3 đội này sẽ được tính đến để xác định 2 cái tên vào bán kết./.