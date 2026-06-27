Ai Cập 1-1 Iran: Hai đội chia điểm Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại Lumen Field sẽ quyết định ngôi đầu bảng World Cup. Với phong độ bất bại, Ai Cập đang nắm lợi thế điểm số trước một Iran đầy lỳ lợm với chuỗi trận hòa liên tiếp.

Ai Cập 1 - 1 Iran Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ai Cập tiếp đón Iran.

5' BÀN THẮNG! Ai Cập (1-0) Phút 5': M. Saber (Ai Cập) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

11' Hỏng phạt đền Phút 11': M. Taremi (Iran) sút hỏng phạt đền.

14' BÀN THẮNG! Iran (1-1) Phút 14': R. Rezaeian (Iran) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

14' Thay người Phút 14' (Ai Cập): M. Abdelmonem vào sân thay Y. Ibrahim.

19' Thẻ vàng Phút 19': H. Kanaani (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

20' Thẻ vàng Phút 20': M. Saber (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Roughing).

42' Thẻ vàng Phút 42': Y. Ibrahim (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Nemati (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Iran): A. Nemati vào sân thay S. Hardani.

46' Thay người Phút 46' (Ai Cập): E. Ashour vào sân thay O. Marmoush.

46' Thay người Phút 46' (Ai Cập): M. Saber vào sân thay M. Attia.

57' Thay người Phút 57' (Ai Cập): M. Salah vào sân thay Zizo.

67' Thay người Phút 67' (Iran): S. Ghoddos vào sân thay S. Moghanlou.

76' Thay người Phút 76' (Ai Cập): M. Ziko vào sân thay H. Abdelkarim.

79' Thẻ vàng Phút 79': S. Ezatolahi (Iran) nhận thẻ vàng.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Iran): M. Mohebi vào sân thay A. Jahanbakhsh.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. Lasheen (Ai Cập) nhận thẻ vàng.

90+3' VAR Phút 90+3': Goal Disallowed - offside — S. Khalilzadeh (Iran).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': S. Khalilzadeh (Iran) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Ai Cập 1-1 Iran Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 12:05 27/06/2026

10:00 ngày 27/06/2026 - World Cup

Cuộc đối đầu vì ngôi đầu bảng tại Lumen Field

Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại lượt trận này không chỉ đơn thuần là một cuộc so tài bóng đá, mà còn là trận chiến trực tiếp quyết định vị trí dẫn đầu bảng đấu tại World Cup. Diễn ra trên sân vận động Lumen Field, cả hai đội bóng đều đang duy trì thành tích bất bại, hứa hẹn một màn đối đầu đầy toan tính và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Ai Cập hiện đang nắm giữ lợi thế lớn nhất khi đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Phong độ của đại diện Bắc Phi khá ấn tượng với một trận thắng và một trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên. Dù ở trận đấu gần nhất họ đã chia điểm với đối thủ, nhưng nền tảng điểm số hiện tại cho phép Ai Cập có nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật trong cuộc đối đầu với Iran.

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

29/05/2026: Ai Cập 1-0 Nga (Thắng)

01/04/2026: Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập (Hòa)

Phong độ gần đây của Iran

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Iran 2-2 New Zealand (Hòa)

11/06/2026: Iran - Grenada

04/06/2026: Iran 2-0 Mali (Thắng)

29/05/2026: Iran 3-1 Gambia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ai Cập 1 4 WD Iran 2 2 DD

Phong độ và thống kê đội

Ai Cập (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Iran (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Egypt

Hossam Abdelmaguid: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

Iran: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Egypt

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Egypt or draw

Cập nhật đội hình lúc 09:25 27/06/2026

Đội hình chính thức

Ai Cập

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

6. Mohamed Abdelmonem (D)

5. Rami Rabia (D)

13. Ahmed Fatouh (D)

21. Mahmoud Saber (M)

17. Mohanad Lasheen (M)

11. Mostafa Ziko (M)

10. Mohamed Salah (M)

8. Emam Ashour (M)

7. Mahmoud Trézéguet (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

16. Mahdi Soliman

26. Mohamed Alaa

2. Yasser Ibrahim

15. Karim Hafez

24. Tarek Alaa

18. Nabil Donga

19. Marwan Attia

12. Haissem Hassan

20. Ibrahim Adel

25. Zizo

9. Hamza Abdelkarim

22. Omar Marmoush

Iran

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Amir Ghalenoei

Đội hình xuất phát:

1. Alireza Beiranvand (G)

23. Ramin Rezaeian (D)

13. Hossein Kanaani (D)

4. Shoja Khalilzadeh (D)

19. Ali Nemati (D)

5. Milad Mohammadi (D)

14. Saman Ghoddos (M)

21. Mohammad Ghorbani (M)

6. Saeid Ezatolahi (M)

9. Mehdi Taremi (F)

8. Mohammad Mohebi (F)

Dự bị: