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    Ai Cập 1-1 Iran: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân27/06/2026 06:59

    Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại Lumen Field sẽ quyết định ngôi đầu bảng World Cup. Với phong độ bất bại, Ai Cập đang nắm lợi thế điểm số trước một Iran đầy lỳ lợm với chuỗi trận hòa liên tiếp.

    Ai Cập1 - 1IranKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Ai Cập tiếp đón Iran.

    • 5'BÀN THẮNG! Ai Cập (1-0)

      Phút 5': M. Saber (Ai Cập) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

    • 11'Hỏng phạt đền

      Phút 11': M. Taremi (Iran) sút hỏng phạt đền.

    • 14'BÀN THẮNG! Iran (1-1)

      Phút 14': R. Rezaeian (Iran) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

    • 14'Thay người

      Phút 14' (Ai Cập): M. Abdelmonem vào sân thay Y. Ibrahim.

    • 19'Thẻ vàng

      Phút 19': H. Kanaani (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

    • 20'Thẻ vàng

      Phút 20': M. Saber (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Roughing).

    • 42'Thẻ vàng

      Phút 42': Y. Ibrahim (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Foul).

    • 43'Thẻ vàng

      Phút 43': A. Nemati (Iran) nhận thẻ vàng (Tripping).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Thay người

      Phút 46' (Iran): A. Nemati vào sân thay S. Hardani.

    • 46'Thay người

      Phút 46' (Ai Cập): E. Ashour vào sân thay O. Marmoush.

    • 46'Thay người

      Phút 46' (Ai Cập): M. Saber vào sân thay M. Attia.

    • 57'Thay người

      Phút 57' (Ai Cập): M. Salah vào sân thay Zizo.

    • 67'Thay người

      Phút 67' (Iran): S. Ghoddos vào sân thay S. Moghanlou.

    • 76'Thay người

      Phút 76' (Ai Cập): M. Ziko vào sân thay H. Abdelkarim.

    • 79'Thẻ vàng

      Phút 79': S. Ezatolahi (Iran) nhận thẻ vàng.

    • 90+1'Thay người

      Phút 90+1' (Iran): M. Mohebi vào sân thay A. Jahanbakhsh.

    • 90+2'Thẻ vàng

      Phút 90+2': M. Lasheen (Ai Cập) nhận thẻ vàng.

    • 90+3'VAR

      Phút 90+3': Goal Disallowed - offside — S. Khalilzadeh (Iran).

    • 90+4'Thẻ vàng

      Phút 90+4': S. Khalilzadeh (Iran) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

    • KTKết thúc: Ai Cập 1-1 Iran

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 12:05 27/06/2026

    10:00 ngày 27/06/2026 - World Cup

    Cuộc đối đầu vì ngôi đầu bảng tại Lumen Field

    Trận đấu giữa Ai Cập và Iran tại lượt trận này không chỉ đơn thuần là một cuộc so tài bóng đá, mà còn là trận chiến trực tiếp quyết định vị trí dẫn đầu bảng đấu tại World Cup. Diễn ra trên sân vận động Lumen Field, cả hai đội bóng đều đang duy trì thành tích bất bại, hứa hẹn một màn đối đầu đầy toan tính và kịch tính đến những phút cuối cùng.

    Ai Cập hiện đang nắm giữ lợi thế lớn nhất khi đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Phong độ của đại diện Bắc Phi khá ấn tượng với một trận thắng và một trận hòa sau hai lượt trận đầu tiên. Dù ở trận đấu gần nhất họ đã chia điểm với đối thủ, nhưng nền tảng điểm số hiện tại cho phép Ai Cập có nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật trong cuộc đối đầu với Iran.

    Phong độ gần đây của Ai Cập
    • 22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)
    • 16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)
    • 07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)
    • 29/05/2026: Ai Cập 1-0 Nga (Thắng)
    • 01/04/2026: Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập (Hòa)

    Phong độ gần đây của Iran

    • 22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)
    • 16/06/2026: Iran 2-2 New Zealand (Hòa)
    • 11/06/2026: Iran - Grenada
    • 04/06/2026: Iran 2-0 Mali (Thắng)
    • 29/05/2026: Iran 3-1 Gambia (Thắng)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Ai Cập14WD
    Iran22DD

    Phong độ và thống kê đội

    Ai Cập (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 1 (0 sân nhà)
    • Hòa: 1 (0 sân nhà)
    • Thua: 0 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

    Iran (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DD

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 0 (0 sân khách)
    • Hòa: 2 (1 sân khách)
    • Thua: 0 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Egypt

    • Hossam Abdelmaguid: Suspension Through Sports Court (Missing Fixture)

    Iran: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Egypt

    Win or draw

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 45%
    • Hòa: 45%
    • Khách thắng: 10%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -2.5 bàn
    • Khách: -1.5 bàn

    Lời khuyên: Double chance : Egypt or draw

    Cập nhật đội hình lúc 09:25 27/06/2026

    Đội hình chính thức

    Ai Cập

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Hossam Hassan

    Đội hình xuất phát:

    • 23. Mostafa Shobeir (G)
    • 3. Mohamed Hany (D)
    • 6. Mohamed Abdelmonem (D)
    • 5. Rami Rabia (D)
    • 13. Ahmed Fatouh (D)
    • 21. Mahmoud Saber (M)
    • 17. Mohanad Lasheen (M)
    • 11. Mostafa Ziko (M)
    • 10. Mohamed Salah (M)
    • 8. Emam Ashour (M)
    • 7. Mahmoud Trézéguet (F)

    Dự bị:

    • 1. Mohamed El-Shenawy
    • 16. Mahdi Soliman
    • 26. Mohamed Alaa
    • 2. Yasser Ibrahim
    • 15. Karim Hafez
    • 24. Tarek Alaa
    • 18. Nabil Donga
    • 19. Marwan Attia
    • 12. Haissem Hassan
    • 20. Ibrahim Adel
    • 25. Zizo
    • 9. Hamza Abdelkarim
    • 22. Omar Marmoush

    Iran

    Sơ đồ: 5-3-2

    HLV: Amir Ghalenoei

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Alireza Beiranvand (G)
    • 23. Ramin Rezaeian (D)
    • 13. Hossein Kanaani (D)
    • 4. Shoja Khalilzadeh (D)
    • 19. Ali Nemati (D)
    • 5. Milad Mohammadi (D)
    • 14. Saman Ghoddos (M)
    • 21. Mohammad Ghorbani (M)
    • 6. Saeid Ezatolahi (M)
    • 9. Mehdi Taremi (F)
    • 8. Mohammad Mohebi (F)

    Dự bị:

    • 12. Payam Niazmand
    • 22. Hossein Hosseini
    • 3. Ehsan Hajsafi
    • 25. Danial Eiri
    • 15. Roozbeh Cheshmi
    • 2. Saleh Hardani
    • 17. Aria Yousefi
    • 26. Amirmohammad Razzaghinia
    • 10. Mehdi Ghayedi
    • 7. Alireza Jahanbakhsh
    • 16. Mahdi Torabi
    • 11. Ali Alipour
    • 18. Amirhossein Hosseinzadeh
    • 20. Shahriar Moghanlou
    • 24. Dennis Eckert Ayensa

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          Ai Cập 1-1 Iran: Hai đội chia điểm
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