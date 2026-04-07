Ai Cập hạ Úc trên chấm luân lưu: Bản lĩnh lão tướng và cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 Vượt qua Úc sau 120 phút và loạt đấu súng cân não tại Dallas, Ai Cập chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026, đánh dấu chương mới đầy tự hào cho bóng đá xứ sở Kim tự tháp.

Sân vận động Dallas vừa trở thành chứng nhân cho một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ai Cập. Trải qua 120 phút bào mòn thể lực và loạt sút luân lưu đầy may rủi, đoàn quân của huấn luyện viên Hossam Hassan đã vượt qua đội tuyển Úc để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 16 đội tại một kỳ World Cup. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của một thế hệ cầu thủ đầy kinh nghiệm.

Niềm vui khó tả của Ai Cập khi đánh bại Úc. Ảnh: Getty Images.

Phá vỡ lời nguyền lịch sử tại vòng knock-out

Trước khi bước vào trận đấu này, bóng đá Ai Cập đối mặt với một thống kê buồn: họ chưa từng giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu loại trực tiếp nào tại các kỳ World Cup. Áp lực tâm lý từ quá khứ đè nặng lên vai các cầu thủ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hossam Hassan, "Các Pharaoh" đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Việc vượt qua vòng bảng và giờ là lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới đã giải tỏa cơn khát kéo dài hàng thập kỷ, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho nền bóng đá nước này.

Sức mạnh từ đội hình giàu kinh nghiệm nhất châu Phi

Một trong những điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất là quyết định tin dùng các cựu binh của huấn luyện viên Hassan. Ai Cập đã xuất quân với đội hình có độ tuổi trung bình lên tới 30 tuổi 67 ngày – con số cao nhất mà một đội bóng châu Phi từng ghi nhận tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Sự già rơ này đã giúp Ai Cập kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một với tỷ lệ cầm bóng lên tới 70%. Lối chơi chủ động áp đặt đã mang về bàn mở tỷ số xứng đáng của Emam Ashour. Dù gặp khó khăn về mặt thể lực ở nửa sau trận đấu trước lối đá áp sát đầy sức mạnh của Úc, kinh nghiệm trận mạc đã giúp các cầu thủ Ai Cập đứng vững và duy trì sự tập trung tối đa cho đến những giây cuối cùng.

Mohamed Salah: Khi đẳng cấp lên tiếng đúng lúc

Mohamed Salah bước vào trận đấu với những nghi ngại về thể trạng sau chấn thương gân kheo nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngôi sao của Liverpool đã chứng minh tại sao anh là linh hồn của đội bóng. Dù không ở trạng thái thể lực lý tưởng nhất, Salah vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút, liên tục thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Đỉnh cao bản lĩnh của Salah được thể hiện trên chấm luân lưu. Ở lượt sút thứ ba đầy áp lực, anh đã thực hiện một cú sút kiểu Panenka đầy lạnh lùng, đánh lừa hoàn toàn thủ môn đối phương. Khoảnh khắc này không chỉ mang về lợi thế về mặt điểm số mà còn là cú hích tâm lý cực lớn cho toàn đội.

Cú sút panenka lạnh lùng, bản lĩnh của Salah. Ảnh: Getty Images.

Sự lạnh lùng trên chấm 11m

Trong khi nhiều đội bóng thường gục ngã trước áp lực của loạt sút luân lưu, Ai Cập lại cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến kinh ngạc. Lần lượt Saber, Rabia, Salah và cuối cùng là trung vệ Abdelmaguid đã thực hiện thành công cả 4 lượt sút với những cú dứt điểm hiểm hóc. Sự tập trung cao độ và thần kinh thép trong những thời khắc quyết định đã giúp Ai Cập tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để kết thúc trận đấu với kết quả tối đa.

Hiệu suất tấn công của Ai Cập tại giải đấu năm nay cũng là một điểm sáng lớn. Với 6 bàn thắng ghi được tính đến hiện tại, họ đã vượt qua tổng số pha lập công của chính mình trong 7 trận đấu World Cup trước đó cộng lại. Với một hàng công đang vào phom và sự tự tin đang lên cao, Ai Cập hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ thú vị trong hành trình sắp tới tại World Cup 2026.