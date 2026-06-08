Công nghệ - Chuyển đổi số AI rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến doanh thu cho startup Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước chuyển lớn trong hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) khi giúp các nhà sáng lập rút ngắn đáng kể khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm và doanh thu đầu tiên.

Amazon Web Services (AWS) vừa giới thiệu 2 công cụ AI miễn phí nhằm hỗ trợ startup xuyên suốt quá trình phát triển. (Ảnh: ĐVCC)

Trong bối cảnh đó, Amazon Web Services (AWS) vừa giới thiệu 2 công cụ AI miễn phí nhằm hỗ trợ startup xuyên suốt quá trình phát triển, thay vì chỉ cung cấp hạ tầng điện toán đám mây như trước.

Đó là AWS Startup Advisor và bộ công cụ di chuyển hạ tầng bằng AI. Đây là một bước chuyển quan trọng, đưa nền tảng hỗ trợ startup của AWS vượt ra ngoài phạm vi tín dụng (credit) và hạ tầng, hướng tới khả năng hỗ trợ thông minh, sát sao trong toàn bộ hành trình xây dựng sản phẩm.

Cụ thể, AWS Startup Advisor được phát triển từ kinh nghiệm hỗ trợ hơn 350.000 startup trên toàn cầu. Công cụ này tìm hiểu về công nghệ và giai đoạn phát triển của từng startup, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp với chính xác những gì nhà sáng lập đang xây dựng - thay vì lời khuyên chung chung.

AWS Startup Advisor hoàn toàn miễn phí. Nhà sáng lập chỉ trả phí dịch vụ AWS tiêu chuẩn nếu chọn triển khai tài nguyên được đề xuất. Công cụ này phù hợp cho cả những nhà phát triển giàu kinh nghiệm kỹ thuật lẫn những nhà sáng lập phi kỹ thuật đang xây dựng sản phẩm đầu tiên với hỗ trợ từ AI.

Khi startup bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, họ cần chuyển đổi hạ tầng hiện có sang một nền tảng có khả năng tăng trưởng cùng tốc độ phát triển của mình. Bộ công cụ di chuyển bằng AI mới của AWS giúp rút ngắn quy trình này từ hàng tuần, hàng tháng xuống chỉ còn vài ngày.

Bên cạnh đó, AWS cũng ra mắt bộ công cụ di chuyển hạ tầng bằng AI, giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng xuống còn vài ngày. Nhà sáng lập chỉ cần trả lời một số câu hỏi về ưu tiên kinh doanh và kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu hạ tầng, và chỉ trong vài phút sẽ nhận được kế hoạch di chuyển cá nhân hóa, ánh xạ dịch vụ, chi phí ước tính, sơ đồ kiến trúc và hướng dẫn từng bước. Sau đó, họ có thể chọn di chuyển với hỗ trợ của AI agent, làm việc cùng chuyên gia AWS, hoặc giao cho đối tác AWS triển khai.

Việc tạo kế hoạch di chuyển hoàn toàn miễn phí, và startup đủ điều kiện còn có thể nhận tín dụng AWS để bù đắp chi phí di chuyển.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh AI đang trở thành nền tảng của làn sóng khởi nghiệp mới trên toàn cầu. Theo AWS, phần lớn các startup trong top 100 toàn cầu hiện sử dụng các dịch vụ AI của hãng. Tại Mỹ, số lượng startup trong top 500 chọn AWS làm nhà cung cấp đám mây chính nhiều hơn tổng hai nhà cung cấp tiếp theo cộng lại.

Năm ngoái, doanh số startup trên AWS Marketplace tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ - được thúc đẩy bởi hơn 240 dịch vụ trải dài từ điện toán, AI, cơ sở dữ liệu đến bảo mật, cùng lộ trình tạo doanh thu sẵn có thông qua các tổ chức đã mua sắm trên nền tảng này.

Với khoảng 4.000 startup, Việt Nam là một trong những cộng đồng startup năng động nhất Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu của AWS và Strand Partners, năm 2025, 55% startup Việt Nam đã ứng dụng AI, trong đó 35% đang xây dựng các sản phẩm AI thuần túy (AI-native) - vượt xa tốc độ áp dụng của các doanh nghiệp lớn.

Con số này cho thấy các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam không đứng ngoài làn sóng AI. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh thuộc về những startup sở hữu nhiều kỹ sư và nguồn vốn dồi dào, thì trong kỷ nguyên AI, lợi thế ngày càng nghiêng về những doanh nghiệp biết tận dụng công nghệ để đổi mới nhanh hơn, thử nghiệm nhanh hơn và đưa sản phẩm đến thị trường sớm hơn.

Đó cũng là xu hướng đang định hình lại hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, trong đó AI không chỉ là công cụ hỗ trợ lập trình, mà đang trở thành "đồng sáng lập số" của thế hệ startup mới.