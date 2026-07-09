AI tái định hình dòng vốn đầu tư toàn cầu

Không chỉ thúc đẩy dòng vốn đổ vào các trung tâm dữ liệu, ngành bán dẫn và hạ tầng số, AI còn làm gia tăng đầu tư vào phần mềm, dữ liệu, nghiên cứu - phát triển (R&D) và các tài sản vô hình khác, phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu.

Trung tâm hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN sẽ trở thành một trung tâm hợp tác quan trọng trong lĩnh vực AI giữa Trung Quốc và ASEAN. Ảnh minh họa: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo báo La Tribune, Báo cáo Đầu tư thế giới của Cơ quan Phát triển và Thương mại Liên hợp quốc (UNCTAD) cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu năm 2025 tăng 6%, đạt khoảng 1.600 tỷ USD, chấm dứt hai năm suy giảm liên tiếp. Tuy nhiên, UNCTAD cho rằng đà phục hồi này còn mong manh và không đồng đều, chủ yếu được tạo ra bởi một số ít dự án quy mô rất lớn.

Động lực chính của xu hướng trên là AI. Theo UNCTAD, giá trị các dự án đầu tư tăng mạnh nhất tập trung ở các trung tâm dữ liệu, tiếp đến là lĩnh vực dầu khí và sản xuất chất bán dẫn. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, hạ tầng và công nghiệp chế tạo lại ghi nhận mức giảm, cho thấy dòng vốn đang tập trung vào một số ngành gắn chặt với sự phát triển của AI.

Nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tính toán phục vụ AI cũng thúc đẩy làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, chip thế hệ mới và hạ tầng năng lượng phục vụ vận hành các hệ thống này.

UNCTAD cũng cho biết sự tập trung của dòng vốn ngày càng rõ nét về mặt địa lý. Hai mươi nền kinh tế đứng đầu hiện thu hút hơn 80% tổng vốn FDI toàn cầu. Trong năm 2025, dòng vốn vào các nước phát triển tăng 11%, trong khi các nền kinh tế đang phát triển chỉ tăng 2%.

Trong khi đó, nghiên cứu mới của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho thấy tác động lâu dài hơn của AI lại nằm ở sự gia tăng đầu tư vào các tài sản vô hình. Lần đầu tiên, tổng vốn đầu tư vào các lĩnh vực như nghiên cứu - phát triển, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thương hiệu, thiết kế và đổi mới tổ chức doanh nghiệp đã vượt mốc 10.000 tỷ USD tại 29 nền kinh tế được khảo sát, chiếm khoảng 57% GDP toàn cầu.

Theo WIPO, kể từ năm 2008, đầu tư vào các tài sản vô hình tăng nhanh gấp 3,6 lần so với đầu tư vào tài sản hữu hình. Bình quân mỗi năm, nhóm tài sản này tăng 3,5% theo giá thực tế, trong khi đầu tư vào tài sản hữu hình chỉ tăng gần 1%.