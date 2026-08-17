Ajax nhắm chiêu mộ Nicolò Zaniolo để thay thế Mika Godts vừa gia nhập Paris Saint Germain Sau khi chia tay tài năng trẻ Mika Godts sang PSG, Ajax đã đưa tiền vệ Nicolò Zaniolo của Udinese vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm củng cố hàng công.

Việc tài năng trẻ Mika Godts hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng sang Paris Saint-Germain đã tạo ra một khoảng trống không nhỏ trên hàng công của Ajax Amsterdam. Để nhanh chóng giải quyết bài toán nhân sự trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa, đại diện bóng đá Hà Lan đã đưa tiền vệ tài hoa Nicolò Zaniolo vào tầm ngắm hàng đầu.

Zaniolo từng nổi danh trong màu áo AS Roma. Ảnh: Getty.

Lý do Zaniolo trở thành mục tiêu ưu tiên của Ajax

Theo nguồn tin từ Tuttomercatoweb, ban lãnh đạo Ajax đã chính thức điền tên Zaniolo vào danh sách mua sắm ưu tiên. Thương vụ Mika Godts sang PSG không chỉ mang lại nguồn tài chính mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một nhân tố có đẳng cấp và kinh nghiệm thực chiến để duy trì sức mạnh cho đội chủ sân Johan Cruyff Arena.

Nicolò Zaniolo, cựu sao AS Roma, sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng gây đột biến cao ở các tình huống tấn công. Sự đa năng cùng tư duy chơi bóng hiện đại của tuyển thủ người Ý được đánh giá là rất tương thích với triết lý bóng đá mà Ajax đang xây dựng.

Rào cản từ thái độ cứng rắn của Udinese

Tuy nhiên, tham vọng tái thiết hàng công của Ajax đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Udinese. Đội bóng vùng Friuli xem Zaniolo là hạt nhân không thể thay thế trong kế hoạch chiến thuật cho mùa giải mới và kiên quyết tìm mọi cách giữ chân anh ở lại sân Stadio Friuli.

Sự kiên định từ phía đại diện Serie A khiến thương vụ đàm phán này trở thành thử thách lớn cho Ajax. Đội bóng Hà Lan sẽ cần đưa ra một lời đề nghị đủ sức nặng nếu muốn thuyết phục Udinese nhả người trong những ngày còn lại của phiên chợ hè.