Ajax thắng đậm, Vojvodina thất thế ở vòng loại Conference League Ajax đánh bại Vojvodina 1-4 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Karađorđe Stadium, Novi Sad, qua đó tạo lợi thế lớn; còn Vojvodina đối mặt sức ép sau thất bại nặng nề.

Vojvodina 1 - 4 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vojvodina tiếp đón Ajax.

3' Ajax sớm vượt lên nhờ D. Klaassen Phút 3, D. Klaassen lập công, đưa Ajax mở tỷ số. Bàn thắng đến rất sớm, tạo lợi thế đáng kể cho Ajax ngay từ đầu trận.

19' S. Tanjga nhận thẻ vàng Phút 19, S. Tanjga của Vojvodina nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ Vojvodina trong phần còn lại của trận đấu.

28' P. Sukacev đưa Vojvodina trở lại Phút 28, P. Sukacev lập công giúp Vojvodina gỡ hòa 1-1 trước Ajax. Bàn thắng đến trong thời điểm Ajax đang chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng Vojvodina đã tận dụng tốt cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

29' Ajax áp đảo, Vojvodina chịu trận Sau 29 phút, Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 20% - 80% và vượt trội về dứt điểm 1 - 10. Vojvodina phải lùi sâu chống đỡ khi Ajax đã có 5 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.

37' Berghuis đưa Ajax vượt lên dẫn trước Phút 37, S. Berghuis lập công, đưa Ajax vượt lên dẫn 2-1 trước Vojvodina. Đội khách đang tận dụng tốt thế chủ động để tạo lợi thế trong trận đấu.

41' Ajax áp đảo trước giờ nghỉ Phút 41', Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 22% - 78% và số lần dứt điểm 4 - 12. Vojvodina đang phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua việc đối thủ được hưởng 0 - 5 quả phạt góc.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Vojvodina thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Vojvodina đưa M. Vidosavljevic vào sân thay I. Djakovac. Sự điều chỉnh đến ngay đầu hiệp hai, khi Vojvodina đang bị Ajax dẫn 1-2.

46' Vojvodina thay người đầu hiệp hai Phút 46', Vojvodina thay người: M. Butean vào sân thay S. Tanjga. Đây là điều chỉnh đầu hiệp hai khi Vojvodina đang bị Ajax dẫn 1-2.

52' Gloukh nới rộng cách biệt cho Ajax Phút 52', O. Gloukh lập công cho Ajax sau đường kiến tạo của M. Godts, nới rộng cách biệt lên 1-3. Ajax đang cho thấy sự áp đảo rõ rệt trong thế trận trước Vojvodina.

54' Ajax áp đảo thế trận Phút 54', Ajax hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và ưu thế dứt điểm 6 - 15. Vojvodina chịu sức ép lớn, thể hiện qua thống kê phạt góc 1 - 9.

64' N. Mulahusejnovic nhận thẻ vàng Phút 64, N. Mulahusejnovic của Vojvodina nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Đội chủ nhà đang bị Ajax dẫn 1-3 và phải thận trọng hơn trong phần còn lại.

67' Ajax áp đảo, Vojvodina chịu trận Phút 67, Ajax vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 30% so với 70% và số lần dứt điểm 7 so với 17. Vojvodina chủ yếu lùi sâu chống đỡ, trong khi Ajax liên tục gây sức ép qua 10 quả phạt góc so với 1.

69' Ajax thay người, Mokio vào sân Phút 69', Ajax điều chỉnh nhân sự khi J. Mokio vào sân thay O. Gloukh. Đội khách vẫn đang kiểm soát thế trận và tạo sức ép đáng kể lên Vojvodina.

69' Ajax đưa Caio Henrique vào sân Phút 69', Ajax đưa Caio Henrique vào sân thay O. Wijndal. Đội khách đang chiếm ưu thế rõ rệt và dẫn 1-3, nên sự điều chỉnh này giúp họ làm mới đội hình trong phần còn lại.

71' Vojvodina thay người ở phút 71 Phút 71, D. Kokanovic vào sân thay N. Petrovic bên phía Vojvodina, khi đội bóng này đang bị dẫn 1-3. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực tạo thêm khác biệt ở phần còn lại của trận đấu.

72' Ajax thay người, K. Dolberg rời sân Phút 72', Ajax đưa D. Konadu vào sân thay K. Dolberg. Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận và dẫn 1-3, nên sự điều chỉnh này có thể giúp Ajax duy trì lợi thế trong những phút cuối.

72' Ajax thay người, A. Ouazane vào sân Phút 72', Ajax đưa A. Ouazane vào sân thay D. Klaassen. Ajax vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trong thế trận và có thể hướng đến việc bảo toàn lợi thế.

79' Ajax kiểm soát thế trận vượt trội Phút 79, Ajax vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 30% - 70% và áp đảo về dứt điểm 9 - 17. Vojvodina phải lùi sâu chịu trận, khi Ajax đã hưởng 1 - 10 quả phạt góc.

80' Vojvodina thay người ở phút 80 Phút 80, Vojvodina đưa S. Mitrovic vào sân thay L. Randjelovic. Đội chủ nhà cần thêm sự điều chỉnh khi đang bị Ajax dẫn 1-3.

80' Vojvodina thay người ở phút 80 Phút 80, Vojvodina thay người: M. Poletanovic vào sân, D. Zukic rời sân. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang bị Ajax dẫn 1-3.

84' Lucas Barros nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, Lucas Barros (Vojvodina) nhận thẻ vàng sau pha kéo người. Trong thế trận Ajax đang lấn lướt, Vojvodina tiếp tục phải chịu thêm bất lợi ở những phút cuối.

90' Ajax thay người ở phút 90 Phút 90', Ajax đưa M. Abdalla vào sân thay M. Godts. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận giúp Ajax làm mới đội hình khi đang nắm lợi thế.

90+3' M. Abdalla ấn định cách biệt cho Ajax Phút 90+3, M. Abdalla ghi bàn cho Ajax sau đường kiến tạo của D. Konadu, nới rộng tỷ số lên 1-4 trước Vojvodina. Bàn thắng muộn khép lại màn trình diễn đầy thuyết phục của Ajax.

KT Kết thúc: Vojvodina 1-4 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:54 24/07/2026

Vojvodina Thống kê Ajax 34% Kiểm soát bóng 66% 9 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 9 1 Phạt góc 10 17 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Oscar Gloukh Ajax 1 bàn Davy Klaassen Ajax 1 bàn Petar Sukačev Vojvodina 1 bàn Steven Berghuis Ajax 1 bàn Mika Godts Ajax 1 kiến tạo · điểm 7.3 Lucas Barros Vojvodina 1 kiến tạo · điểm 6.3

Thông tin trận đấu

Vojvodina sẽ đối đầu Ajax lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà tương quan tâm lý phần nào nghiêng về Ajax, đội đã thắng cả 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên.

Lợi thế đối đầu thuộc về Ajax

Thống kê đối đầu gần nhất cho thấy Vojvodina chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào trước Ajax. Ở chiều ngược lại, Ajax thắng 2 trận, tạo nên ưu thế tuyệt đối trong phạm vi những lần gặp nhau được ghi nhận.

Điểm đáng chú ý nằm ở sức ép tâm lý. Vojvodina bước vào trận đấu với nhiệm vụ phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ này, trong khi Ajax có thể dựa vào sự tự tin từ những lần đối đầu trước. Tuy nhiên, lợi thế lịch sử không thể thay thế màn trình diễn trên sân, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng hoặc vị trí của hai đội.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Không có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật, vì vậy chưa thể xác định cách tiếp cận chính xác của Vojvodina hay Ajax. Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân, duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai sót khi chuyển trạng thái.

Vojvodina cần giữ sự chủ động trong khâu phòng ngự, đồng thời tránh để bất lợi đối đầu biến thành tâm lý thận trọng quá mức. Với Ajax, ưu thế trong lịch sử chạm trán có thể giúp đội bóng này nhập cuộc tự tin hơn, nhưng họ vẫn cần chuyển lợi thế đó thành khả năng gây sức ép và tạo cơ hội rõ ràng.

Nhận định trước trận

Ajax có nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất, trong khi Vojvodina cần một màn trình diễn chặt chẽ và tập trung để cân bằng tương quan. Khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả.

Nhìn chung, Ajax đang nắm lợi thế đáng kể về đối đầu. Vojvodina sẽ phải hóa giải sức ép ấy bằng khả năng tổ chức tốt, còn Ajax cần chứng minh ưu thế lịch sử vẫn có giá trị trong trận đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Vojvodina · 0 thắng 0 hòa Ajax · 2 thắng Vojvodina 1 - 3 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Vojvodina AJA

Vojvodina 5 trận gần nhất B T B B T Ajax 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới