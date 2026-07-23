Al Nassr chiêu mộ Samu Costa: Hoàn thiện đế chế Bồ Đào Nha tại Saudi Arabia Sau Cristiano Ronaldo và Joao Felix, Al Nassr tiến sát việc sở hữu tiền vệ Samu Costa từ Mallorca nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Marcelo Brozovic để lại nơi tuyến giữa.

Al Nassr đang tiến những bước cuối cùng trong kế hoạch xây dựng một "tổ hợp Bồ Đào Nha" tại Saudi Pro League. Sau những bản hợp đồng đình đám như Cristiano Ronaldo và Joao Felix, đội bóng thành Riyadh hiện tập trung toàn lực vào mục tiêu Samu Costa, tiền vệ trung tâm đang khoác áo Mallorca.

Mảnh ghép thay thế hoàn hảo cho Marcelo Brozovic

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Samu Costa đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Al Nassr. Trở ngại cuối cùng hiện nay chỉ là mức phí chuyển nhượng mà đội bóng Saudi Arabia cần thống nhất với Mallorca. Nếu thương vụ thành công, tiền vệ 25 tuổi sẽ chính thức trở thành đồng đội của những người đàn anh tại tuyển quốc gia là Ronaldo và Felix.

Động thái này được xem là lời giải cho bài toán tuyến giữa của Al Nassr sau khi Marcelo Brozovic chia tay đội bóng. Sau ba mùa giải cống hiến, sự ra đi của ngôi sao người Croatia để lại khoảng trống lớn về khả năng điều tiết. Ban lãnh đạo Al Nassr đánh giá cao Samu Costa ở nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tư duy chiến thuật hiện đại – những tố chất cần thiết để vận hành lối chơi xoay quanh các siêu sao tấn công.

Costa góp mặt cùng Ronaldo ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sự thăng tiến vượt bậc từ La Liga đến World Cup

Trưởng thành từ lò đào tạo Almeria trước khi chuyển sang Mallorca vào năm 2023, Samu Costa đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền vệ triển vọng nhất tại La Liga. Thống kê ở mùa giải 2025/26 cho thấy tầm ảnh hưởng của anh là cực lớn:

Chỉ số Thành tích (Mùa giải 2025/26) Số trận ra sân 33 Bàn thắng 7 Kiến tạo 2 Vai trò chính Tiền vệ trung tâm / Đánh chặn

Phong độ ấn tượng này đã giúp Costa lọt vào mắt xanh của HLV Roberto Martinez và được triệu tập tham dự World Cup 2026. Dù chỉ có khoảng 20 phút xuất hiện trong trận đấu với Colombia, việc góp mặt trong đội hình "Selecao châu Âu" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã đẩy giá trị chuyển nhượng của anh lên một tầm cao mới.

Áp lực và những tranh cãi xoay quanh sự lựa chọn

Dù đang đứng trước cơ hội đổi đời tại Saudi Arabia, sự nghiệp của Samu Costa không thiếu những hoài nghi. Quyết định đưa anh đi World Cup 2026 của HLV Martinez từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận Bồ Đào Nha. Nhiều chuyên gia cho rằng Mateus Fernandes – người đang bùng nổ trong màu áo West Ham tại Ngoại hạng Anh – xứng đáng có tên hơn cầu thủ của Mallorca.

Tuy nhiên, với Al Nassr, Costa không chỉ là một phương án chuyên môn mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng bản sắc dựa trên nòng cốt là các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo đang đứng trước ngưỡng cửa giã từ sự nghiệp quốc tế (dự kiến sau trận gặp Xứ Wales vào tháng 9 tới), việc đưa về những cầu thủ trẻ trung và giàu khát khao như Samu Costa là bước đi chiến lược để duy trì sức mạnh cho đội bóng trong kỷ nguyên hậu World Cup 2026.

Nếu không có biến số lớn xảy ra, Samu Costa sẽ sớm hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế để chính thức gia nhập dải ngân hà tại Riyadh, tiếp tục viết tiếp chương mới trong sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình.