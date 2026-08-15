Alan Smith dự đoán cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh chỉ là cuộc chiến giữa Arsenal và Man City Cựu danh thủ Alan Smith nhận định Arsenal và Man City là hai ứng viên duy nhất cho ngôi vương Ngoại hạng Anh khi các đối thủ khác trải qua biến động ghế HLV.

Cuộc đua đến ngai vàng Ngoại hạng Anh mùa giải mới hứa hẹn sẽ chứng kiến kịch bản vô cùng gay cấn, nhưng dưới góc nhìn của cựu tiền đạo Alan Smith, đây chỉ là cuộc đấu song mã giữa Arsenal và Manchester City. Bất chấp hàng loạt sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện tại các câu lạc bộ lớn, huyền thoại của Pháo thủ tin rằng đẳng cấp và sự ổn định sẽ tiếp tục gọi tên hai thế lực hàng đầu này.

Smith nhận định Arsenal và Man City có cơ hội vô địch Ngoại Hạng Anh mùa tới. Ảnh: Getty Images.

Arsenal và tham vọng bảo vệ ngai vàng

Mùa giải vừa qua ghi dấu mốc lịch sử khi HLV Mikel Arteta giúp Arsenal giải tỏa cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Để duy trì thế thống trị và chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương, đội chủ sân Emirates đã không ngần ngại chi đậm trên thị trường chuyển nhượng.

Những tân binh chất lượng như Christos Tzolis, Illan Meslier và đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn Bruno Guimaraes đã cập bến London. Ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm viện binh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.

Làn sóng biến động trên băng ghế huấn luyện

Khác với sự ổn định của Arsenal, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều bước vào mùa giải mới với những xáo trộn lớn ở vị trí thuyền trưởng. Enzo Maresca chính thức tiếp quản Manchester City, Andoni Iraola tới Liverpool, Xabi Alonso nắm quyền tại Chelsea, trong khi Michael Carrick bắt đầu mùa giải chính thức đầu tiên cùng Manchester United.

Đặc biệt tại Manchester City, cuộc chia tay HLV Pep Guardiola cùng sự ra đi của hàng loạt trụ cột như John Stones, Bernardo Silva và Nathan Ake đang đặt ra nhiều thách thức. Ngay cả tiền vệ trụ cột Rodri cũng đứng trước khả năng chuyển sang khoác áo Barcelona.

Dự đoán thứ tự xếp hạng và màn khởi đầu mùa giải

Bất chấp những khó khăn về lực lượng và sự xáo trộn chiến thuật dưới thời HLV mới Enzo Maresca, Alan Smith vẫn đánh giá đội chủ sân Etihad là đối trọng nguy hiểm nhất đối với thầy trò Arteta. Cựu danh thủ người Anh nhận định Arsenal sẽ tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch, theo sau là Manchester City và Manchester United, đội bóng vừa đứng thứ 3 mùa trước và hứa hẹn sẽ thi đấu tốt hơn.

Màn so tài giữa Arsenal và Manchester City tại trận tranh Community Shield trên sân Principality sẽ là thước đo cho sức mạnh của hai ứng viên. Sau cuộc đụng độ này, Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng cuộc tiếp đón tân binh Coventry City, trong khi Manchester City đối đầu với Bournemouth ở vòng đấu mở màn.