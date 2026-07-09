Alashkert bị Yelimay Semey cầm hòa ngay trên sân nhà Yelimay Semey vươn lên dẫn trước nhờ bàn của Ashirbek phút 60, nhưng Alashkert kịp gỡ hòa 1-1 nhờ Terteryan ở phút 86 ngay trên sân Alashkert Stadium. Hai đội chia điểm trong lượt đấu vòng sơ loại thứ nhất Europa Conference League, để ngỏ cuộc đua tại lượt về.

Alashkert 1 - 1 Yelimay Semey Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alashkert tiếp đón Yelimay Semey.

17' Yelimay Semey đổi người sớm phút 17 Phút 17, HLV Yelimay Semey quyết định tung D. Palacio vào sân thay R. Orazov khi trận đấu vẫn đang 0-0 . Sự thay đổi khá sớm này có thể xuất phát từ vấn đề chấn thương hoặc điều chỉnh chiến thuật ngay từ đầu ở vòng loại Europa Conference League.

45+4' Tanasijevic phải nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+4', S. Tanasijevic bên phía Yelimay Semey nhận thẻ vàng, chiếc thẻ thứ ba xuất hiện chỉ trong ít giây bù giờ hiệp một tại Alashkert Stadium. Trận đấu đang nóng dần lên dù bảng điện tử vẫn báo tỷ số hòa 0-0.

45+4' Piloyan lãnh vàng, hiệp một khép lại đầy căng thẳng Phút 45+4, E. Piloyan bên phía Alashkert nhận thẻ vàng, là cái tên thứ ba dính thẻ chỉ trong ít phút bù giờ cuối hiệp một. Không khí trận đấu tại Alashkert Stadium nóng lên rõ rệt trước khi hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

45+4' Alashkert nhận thẻ vàng thứ hai trong phút bù giờ Phút 45+4, K. Nalbandyan bên phía Alashkert phải nhận thẻ vàng, chỉ ít giây sau khi đồng đội E. Piloyan cũng bị phạt cảnh cáo. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 nhưng không khí trên sân đang nóng lên rõ rệt trước khi hai đội bước vào nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Alashkert thay người ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu, Alashkert tung J. Sabobo vào sân thay D. J. Massoumou. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi hiệp một khép lại với ba tấm thẻ vàng liên tiếp ở phút bù giờ, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.

50' Alashkert xáo trộn hàng tiền vệ đầu hiệp hai Phút 50, Alashkert tung D. Terteryan vào sân thay R. Hakobyan trong bối cảnh trận đấu vẫn đang là thế trận cân bằng 0-0 với Yelimay Semey. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi hiệp một khép lại với ba thẻ vàng liên tiếp phút bù giờ, cho thấy chủ nhà muốn làm mới sức chiến đấu để tránh rơi vào thế bất lợi.

55' Bakhtiyarov nhận vàng, Yelimay thêm cái tên vào sổ đen Phút 55, A. Bakhtiyarov bên phía Yelimay Semey phải nhận thẻ vàng, tỷ số vẫn đang là 0-0 tại Alashkert Stadium. Đây đã là thẻ phạt thứ tư của trận sau ba tấm thẻ vàng khác ở phút bù giờ hiệp một, cho thấy hai đội đang thi đấu khá căng thẳng và quyết liệt.

60' Ashirbek phá vỡ thế bế tắc cho Yelimay Semey Phút 60, A. Ashirbek băng vào dứt điểm sau đường kiến tạo của I. Sviridov, đưa Yelimay Semey vượt lên dẫn trước Alashkert với tỷ số 0-1. Bàn thắng đến sau khi cả hai đội đã phải nhận không ít thẻ vàng trong hiệp một, giúp đội khách có lợi thế quan trọng trên sân Alashkert Stadium.

72' Ilic phải nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, H. Ilic bên phía Yelimay Semey nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ ba mà đội khách phải nhận trong trận. Đang dẫn Alashkert 0-1, Yelimay Semey cần giữ cái đầu lạnh để không thêm rắc rối kỷ luật trong quãng thời gian còn lại.

77' Yelimay Semey xoay người, tăng sức tươi mới Phút 77, Yelimay Semey thực hiện thay đổi khi R. Murtazaev vào sân thay F. Placca. Đang dẫn 0-1 sau bàn thắng phút 60, ban huấn luyện muốn giữ nhịp và bảo toàn sức lực cho hàng công trong giai đoạn cuối trận.

77' Yelimay Semey xoay người, tranh thủ giữ lợi thế Phút 77, Z. Payruz được tung vào sân thay D. Palacio bên phía Yelimay Semey. Đội khách khi ấy đang dẫn 0-1 và có vẻ muốn làm mới sức lực tuyến trên để bảo toàn thành quả.

78' Alashkert xáo trộn hàng công, Ejike vào sân Phút 78, HLV Alashkert tung P. Ejike vào sân thay M. Toure, tìm kiếm luồng sinh khí mới cho hàng công. Đội chủ nhà đang bị Yelimay Semey dẫn 0-1 và cần một sự thay đổi để tìm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

78' Alashkert xáo trộn hàng công, Togola vào sân Phút 78, HLV Alashkert rút Piloyan ra nghỉ, đưa Togola vào sân trong lúc đội nhà đang bị dẫn 0-1. Sau khi phải nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một và chứng kiến đối thủ vượt lên dẫn trước, Alashkert cần một luồng sinh khí mới để tìm đường gỡ hòa.

84' Alashkert xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn Phút 84, Alashkert thực hiện thay người khi H. Hakobyan vào sân thay A. Sadoyan. Sự thay đổi đến trong bối cảnh chủ nhà vẫn đang chịu tỷ số 0-1 và cần một cú hích để tìm bàn gỡ trước khi hết giờ.

86' Terteryan gỡ hòa 1-1 cho Alashkert phút 86 Phút 86, D. Terteryan đáp đền niềm tin từ đường kiến tạo của K. Nalbandyan , đưa Alashkert trở lại cuộc chơi với tỷ số 1-1. Bàn thắng đến đúng lúc, sau khi Yelimay Semey vượt lên dẫn trước từ phút 60 và giúp chủ nhà tránh một trận thua ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng loại 1.

90+4' Yelimay Semey điều chỉnh nhân sự cuối trận Phút 90+4, Yelimay Semey tung Mittendorfer vào sân thay Bakhtiyarov - người đã nhận thẻ vàng trước đó. Tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên trong những giây phút cuối, khi cả hai đội đều đã có bàn thắng và một loạt thẻ phạt trong trận.

90+11' Payruz nhận thẻ vàng phút bù giờ thứ hai Phút 90+11, Z. Payruz bên phía Yelimay Semey phải nhận thẻ vàng khi trận đấu đã bước sang những phút bù giờ căng thẳng nhất. Tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên, và đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba của Yelimay Semey trong một trận đấu đầy rẫy các tình huống nóng.

KT Kết thúc: Alashkert 1-1 Yelimay Semey Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:06 10/07/2026

Alashkert sẽ có cuộc đối đầu với Yelimay Semey trên sân nhà Alashkert Stadium vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện Armenia thể hiện sức mạnh trước một đối thủ đến từ Kazakhstan tại đấu trường châu lục.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi đầy thử thách đối với các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá chưa có bề dày thành tích ở châu Âu như Armenia và Kazakhstan. Với cả Alashkert và Yelimay Semey, việc góp mặt ở giải đấu này đã là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình vươn ra đấu trường quốc tế.

Lợi thế sân nhà tại Alashkert Stadium được xem là yếu tố quan trọng mà đội chủ nhà có thể tận dụng. Mặt sân quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà thường giúp các đội bóng tự tin hơn trong lối chơi, đặc biệt ở những trận đấu mang tính chất knock-out hoặc vòng loại như thế này.

Điểm then chốt của trận đấu

Trong các trận đấu ở vòng sơ loại Europa Conference League, yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị chiến thuật thường đóng vai trò quyết định hơn là đẳng cấp cầu thủ đơn thuần. Alashkert, với vai trò chủ nhà, nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tạo lợi thế bàn thắng sân nhà trước khi bước vào lượt trận lượt về.

Ngược lại, Yelimay Semey có thể sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự để hạn chế bàn thua, tạo tiền đề thuận lợi cho trận lượt về trên sân nhà.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà, Alashkert được đánh giá là đội có phần nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, tính chất khó lường của các trận đấu vòng loại châu Âu, nơi mà bất ngờ luôn có thể xảy ra, khiến cục diện trận đấu vẫn còn bỏ ngỏ cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, khi cả hai đội đều nỗ lực để giành kết quả tốt nhất, tạo bàn đạp thuận lợi cho hành trình tiếp theo tại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Alashkert

01/07/2026: Maccabi Tel Aviv 1-0 Alashkert (Thua)

26/05/2026: Alashkert 2-0 Shirak (Thắng)

16/05/2026: Van 0-1 Alashkert (Thắng)

09/05/2026: Alashkert 3-1 Gandzasar (Thắng)

02/05/2026: BKMA 2-2 Alashkert (Hòa)

Phong độ gần đây của Yelimay Semey

04/07/2026: Kyzyl-Zhar 0-1 Yelimay Semey (Thắng)

27/06/2026: Yelimay Semey 2-0 Kyzyl-Zhar (Thắng)

21/06/2026: Yelimay Semey 1-2 Atyrau (Thua)

14/06/2026: Yelimay Semey 1-3 Ordabasy (Thua)

28/05/2026: Kaisar 2-3 Yelimay Semey (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Alashkert (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Yelimay Semey (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Alashkert: Không có thông tin chấn thương

Yelimay Semey: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Alashkert thắng: 33%

Hòa: 33%

Yelimay Semey thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Alashkert: bàn

Yelimay Semey: bàn

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