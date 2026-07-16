Alashkert ngược dòng, vượt qua Yelimay Semey sau loạt luân lưu Alashkert ngược dòng hòa Yelimay Semey 2-2 rồi thắng 6-5 trên chấm luân lưu tại Spartak Stadium, Semey, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League. Yelimay Semey phải tiếc nuối sau khi hai lần vươn lên dẫn trước, còn Alashkert giành chiến thắng nghẹt thở.

Yelimay Semey 2 - 2 (pen 5-6) Alashkert Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Yelimay Semey tiếp đón Alashkert.

4' M. Toure sớm đưa Alashkert vượt lên Phút 4', M. Toure lập công giúp Alashkert mở tỷ số trước Yelimay Semey.

11' A. Bakhtiyarov đưa Yelimay Semey trở lại 1-1 Phút 11', A. Bakhtiyarov lập công cho Yelimay Semey, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 với Alashkert.

37' A. Tulubay nhận thẻ vàng Phút 37', A. Tulubay của Yelimay Semey nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra giằng co khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Alashkert thay người ở phút 46 Phút 46', Alashkert đưa D. J. Massoumou vào sân thay J. Sabobo. Đội khách có sự điều chỉnh khi thế trận đang cân bằng.

56' S. Tanasijevic nhận thẻ vàng Phút 56, S. Tanasijevic của Yelimay Semey nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội bóng Kazakhstan cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

63' Yelimay Semey đưa Z. Pairuz vào sân Phút 63', Yelimay Semey thay Y. Biarozkin bằng Z. Pairuz. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho Yelimay Semey.

63' Yelimay Semey thay người ở phút 63 Phút 63, Yelimay Semey đưa I. Sviridov vào sân thay R. Murtazaev. Sự điều chỉnh này giúp Yelimay Semey làm mới nhân sự khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

68' Alashkert thay người ở phút 68 Phút 68, Alashkert điều chỉnh nhân sự khi A. Sadoyan vào sân thay H. Hakobyan.

73' Rafael Jesus nhận thẻ vàng Phút 73', Rafael Jesus của Alashkert nhận thẻ vàng. Đội khách cần chơi thận trọng hơn trong những phút còn lại của trận đấu.

75' Alashkert thay người ở phút 75 Phút 75, J. Granado vào sân thay D. Terteryan bên phía Alashkert. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp Alashkert làm mới hàng công ở chặng cuối.

75' Alashkert thay người ở phút 75 Phút 75', Alashkert đưa P. Ejike vào sân thay M. Toure. Khi thế trận đang cân bằng, đội khách có thêm một điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối.

80' E. Piloyan nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, E. Piloyan của Alashkert nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng khi Yelimay Semey và Alashkert đang hòa 1-1.

84' Yelimay Semey điều chỉnh nhân sự phút 84 Phút 84, Yelimay Semey thay người: D. Palacio vào sân, A. Bakhtiyarov rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối.

86' H. Ilic nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, H. Ilic (Yelimay Semey) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang ở thế giằng co khi hai đội hòa nhau.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

96' H. Ilic sút phạt đền, Yelimay Semey vượt lên Phút 96', H. Ilic lập công trên chấm phạt đền, đưa Yelimay Semey vượt lên dẫn Alashkert 2-1. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, mở ra lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

103' Alashkert thay người ở phút 103 Phút 103, Alashkert đưa D. Togola vào sân thay Rafael Jesus. Đang bị dẫn 2-1, Alashkert tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

105+1' Yelimay Semey thay người ở phút 105+1 Phút 105+1, M. Belancic vào sân thay S. Tanasijevic bên phía Yelimay Semey. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh trong thời điểm đang dẫn Alashkert 2-1.

105+1' Adebayo vào sân ở phút 105+1 Phút 105+1, H. Muiz Adebayo vào sân thay K. Nalbandyan bên phía Alashkert. Sự điều chỉnh diễn ra khi Alashkert đang bị Yelimay Semey dẫn 2-1.

110' D. J. Massoumou nhận thẻ vàng Phút 110, D. J. Massoumou của Alashkert nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

110' Yelimay Semey thay người ở phút 110 Phút 110', Yelimay Semey đưa R. Soto vào sân thay F. Placca. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh trong thời gian hiệp phụ khi đang dẫn 2-1, có thể nhằm gia cố đội hình và bảo toàn lợi thế.

111' Yelimay Semey thay người ở phút 111 Phút 111, Yelimay Semey thực hiện thay người: A. Baigaliyev vào sân thay A. Tulubay. Yelimay Semey có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Alashkert 2-1.

120+1' Alashkert gỡ hòa ở phút 120+1 Phút 120+1, Higor Gabriel (Yelimay Semey) đá phản lưới nhà, giúp Alashkert gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đẩy trận đấu vào thế cân bằng đầy kịch tính.

120+1' Luân lưu: Alashkert 0 - 1 E. Piloyan (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Yelimay Semey 1 - 1 Z. Pairuz (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Alashkert 1 - 2 D. J. Massoumou (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+2' Luân lưu: Yelimay Semey 2 - 2 H. Ilic (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Alashkert 2 - 3 Cezar (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+3' Luân lưu: Yelimay Semey 3 - 3 M. Belancic (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Alashkert sút hỏng A. Beglaryan (Alashkert) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Yelimay Semey sút hỏng I. Sviridov (Yelimay Semey) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+5' Luân lưu: Alashkert 3 - 4 J. Granado (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120+5' Luân lưu: Yelimay Semey 4 - 4 A. Ashirbek (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+6' Luân lưu: Alashkert 4 - 5 D. Togola (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 5.

120+6' Luân lưu: Yelimay Semey 5 - 5 R. Soto (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+7' Luân lưu: Alashkert 5 - 6 A. Sadoyan (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 6.

120+7' Luân lưu: Yelimay Semey sút hỏng D. Palacio (Yelimay Semey) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 6.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Yelimay Semey 2-2 Alashkert Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:52 17/07/2026

Đội hình chính thức Yelimay Semey Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich Alashkert Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan 32 Ivan Konovalov 20 Arsen Ashirbek 26 Strahinja Tanasijević 3 Higor Gabriel 15 Maj Mittendorfer 17 Akmal Bakhtiyarov 77 Euloge Fessou Placca 23 Hrvoje Ilić 44 Almas Tyulyubay 27 Evgeni Berezkin 7 Roman Murtazaev 24 Arsen Beglaryan 5 David Terteryan 3 Cézar Henrique 4 Yaroslav Matyukhin 55 Hakob Hakobyan 10 Olawale Farayola 17 Joseph Sabobo 8 Edgar Piloyan 7 Karen Nalbandyan 11 Momo Fanyé Touré 88 Rafael de Jesus Santana Ferreira Dự bị Yelimay Semey 1 Egor Tsuprikov 5 Marin Belančić 2 Adi Adambaev 10 Zhan-Ali Payruz 14 Duván Palacios 88 Asan Baygaliev 9 Roger Murillo 11 Ivan Sviridov Alashkert 15 Arsen Sadoyan 23 Stepan Gigolyan 6 Hussein Muiz Adebayo 14 Domi Massoumou 18 Ifeany David Ndouka 20 Daouda Togola 21 Jefferson Granado 99 Ibrahim Sesay 19 Philip Ejike Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Yelimay Semey chạm trán Alashkert tại UEFA Europa Conference League vào lúc 22:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Spartak. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội cùng bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất.

Phong độ tạo thế cân bằng

Yelimay Semey chỉ có dữ liệu phong độ gần nhất là một trận hòa. Alashkert cũng sở hữu kết quả tương tự, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng về trạng thái thi đấu trước cuộc đối đầu này.

Trong bối cảnh cả hai cùng trải qua kết quả hòa, sự ổn định và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng. Yelimay Semey có lợi thế sân Stadion Spartak, nhưng Alashkert bước vào trận đấu với nền tảng kết quả không kém đối thủ.

Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là Yelimay Semey hòa Alashkert, qua đó cán cân đối đầu hiện vẫn hoàn toàn cân bằng: chưa bên nào giành chiến thắng.

Điều này khiến trận đấu sắp tới càng khó được định đoạt chỉ bằng yếu tố lịch sử. Cả Yelimay Semey lẫn Alashkert đều cần tạo ra khác biệt từ cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát nhịp độ và hiệu quả trong các tình huống then chốt.

Điểm nhấn chiến thuật

Với phong độ gần nhất cùng là hòa, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi mức độ thận trọng của hai đội. Yelimay Semey có thể chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi Alashkert cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Ngược lại, nếu trận đấu diễn ra giằng co, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa lớn. Đội giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm trong những thời điểm bị gây sức ép sẽ có cơ hội chiếm ưu thế về thế trận.

Nhận định trận đấu

Yelimay Semey và Alashkert đang cho thấy sự cân bằng cả về kết quả gần nhất lẫn lịch sử đối đầu được cung cấp. Lợi thế sân nhà giúp Yelimay Semey có thêm điểm tựa, nhưng Alashkert vẫn đủ cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ và cạnh tranh.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định trước giờ bóng lăn. Diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, thay vì chênh lệch rõ rệt về phong độ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Yelimay Semey · 0 thắng 1 hòa Alashkert · 0 thắng Alashkert 1 - 1 Yelimay Semey Hòa

Yelimay Semey 5 trận gần nhất H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Alashkert 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới