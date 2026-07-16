Tin mới

    Alashkert ngược dòng, vượt qua Yelimay Semey sau loạt luân lưu

    Tuệ Nhân16/07/2026 17:20

    Alashkert ngược dòng hòa Yelimay Semey 2-2 rồi thắng 6-5 trên chấm luân lưu tại Spartak Stadium, Semey, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League. Yelimay Semey phải tiếc nuối sau khi hai lần vươn lên dẫn trước, còn Alashkert giành chiến thắng nghẹt thở.

    Yelimay Semey2 - 2(pen 5-6)AlashkertKết thúc (luân lưu)
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Yelimay Semey tiếp đón Alashkert.

    • 4'M. Toure sớm đưa Alashkert vượt lên

      Phút 4', M. Toure lập công giúp Alashkert mở tỷ số trước Yelimay Semey.

    • 11'A. Bakhtiyarov đưa Yelimay Semey trở lại 1-1

      Phút 11', A. Bakhtiyarov lập công cho Yelimay Semey, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 với Alashkert.

    • 37'A. Tulubay nhận thẻ vàng

      Phút 37', A. Tulubay của Yelimay Semey nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra giằng co khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Alashkert thay người ở phút 46

      Phút 46', Alashkert đưa D. J. Massoumou vào sân thay J. Sabobo. Đội khách có sự điều chỉnh khi thế trận đang cân bằng.

    • 56'S. Tanasijevic nhận thẻ vàng

      Phút 56, S. Tanasijevic của Yelimay Semey nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội bóng Kazakhstan cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 63'Yelimay Semey đưa Z. Pairuz vào sân

      Phút 63', Yelimay Semey thay Y. Biarozkin bằng Z. Pairuz. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho Yelimay Semey.

    • 63'Yelimay Semey thay người ở phút 63

      Phút 63, Yelimay Semey đưa I. Sviridov vào sân thay R. Murtazaev. Sự điều chỉnh này giúp Yelimay Semey làm mới nhân sự khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

    • 68'Alashkert thay người ở phút 68

      Phút 68, Alashkert điều chỉnh nhân sự khi A. Sadoyan vào sân thay H. Hakobyan.

    • 73'Rafael Jesus nhận thẻ vàng

      Phút 73', Rafael Jesus của Alashkert nhận thẻ vàng. Đội khách cần chơi thận trọng hơn trong những phút còn lại của trận đấu.

    • 75'Alashkert thay người ở phút 75

      Phút 75, J. Granado vào sân thay D. Terteryan bên phía Alashkert. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp Alashkert làm mới hàng công ở chặng cuối.

    • 75'Alashkert thay người ở phút 75

      Phút 75', Alashkert đưa P. Ejike vào sân thay M. Toure. Khi thế trận đang cân bằng, đội khách có thêm một điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối.

    • 80'E. Piloyan nhận thẻ vàng ở phút 80

      Phút 80, E. Piloyan của Alashkert nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng khi Yelimay Semey và Alashkert đang hòa 1-1.

    • 84'Yelimay Semey điều chỉnh nhân sự phút 84

      Phút 84, Yelimay Semey thay người: D. Palacio vào sân, A. Bakhtiyarov rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối.

    • 86'H. Ilic nhận thẻ vàng phút 86

      Phút 86, H. Ilic (Yelimay Semey) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang ở thế giằng co khi hai đội hòa nhau.

    • 91'Hiệp phụ

      Trận đấu bước vào hiệp phụ.

    • 96'H. Ilic sút phạt đền, Yelimay Semey vượt lên

      Phút 96', H. Ilic lập công trên chấm phạt đền, đưa Yelimay Semey vượt lên dẫn Alashkert 2-1. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, mở ra lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

    • 103'Alashkert thay người ở phút 103

      Phút 103, Alashkert đưa D. Togola vào sân thay Rafael Jesus. Đang bị dẫn 2-1, Alashkert tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

    • 105+1'Yelimay Semey thay người ở phút 105+1

      Phút 105+1, M. Belancic vào sân thay S. Tanasijevic bên phía Yelimay Semey. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh trong thời điểm đang dẫn Alashkert 2-1.

    • 105+1'Adebayo vào sân ở phút 105+1

      Phút 105+1, H. Muiz Adebayo vào sân thay K. Nalbandyan bên phía Alashkert. Sự điều chỉnh diễn ra khi Alashkert đang bị Yelimay Semey dẫn 2-1.

    • 110'D. J. Massoumou nhận thẻ vàng

      Phút 110, D. J. Massoumou của Alashkert nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

    • 110'Yelimay Semey thay người ở phút 110

      Phút 110', Yelimay Semey đưa R. Soto vào sân thay F. Placca. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh trong thời gian hiệp phụ khi đang dẫn 2-1, có thể nhằm gia cố đội hình và bảo toàn lợi thế.

    • 111'Yelimay Semey thay người ở phút 111

      Phút 111, Yelimay Semey thực hiện thay người: A. Baigaliyev vào sân thay A. Tulubay. Yelimay Semey có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Alashkert 2-1.

    • 120+1'Alashkert gỡ hòa ở phút 120+1

      Phút 120+1, Higor Gabriel (Yelimay Semey) đá phản lưới nhà, giúp Alashkert gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đẩy trận đấu vào thế cân bằng đầy kịch tính.

    • 120+1'Luân lưu: Alashkert 0 - 1

      E. Piloyan (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

    • 120+1'Luân lưu: Yelimay Semey 1 - 1

      Z. Pairuz (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

    • 120+2'Luân lưu: Alashkert 1 - 2

      D. J. Massoumou (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

    • 120+2'Luân lưu: Yelimay Semey 2 - 2

      H. Ilic (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

    • 120+3'Luân lưu: Alashkert 2 - 3

      Cezar (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

    • 120+3'Luân lưu: Yelimay Semey 3 - 3

      M. Belancic (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

    • 120+4'Luân lưu: Alashkert sút hỏng

      A. Beglaryan (Alashkert) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.

    • 120+4'Luân lưu: Yelimay Semey sút hỏng

      I. Sviridov (Yelimay Semey) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.

    • 120+5'Luân lưu: Alashkert 3 - 4

      J. Granado (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

    • 120+5'Luân lưu: Yelimay Semey 4 - 4

      A. Ashirbek (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

    • 120+6'Luân lưu: Alashkert 4 - 5

      D. Togola (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 5.

    • 120+6'Luân lưu: Yelimay Semey 5 - 5

      R. Soto (Yelimay Semey) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.

    • 120+7'Luân lưu: Alashkert 5 - 6

      A. Sadoyan (Alashkert) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 6.

    • 120+7'Luân lưu: Yelimay Semey sút hỏng

      D. Palacio (Yelimay Semey) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 6.

    • 120'Loạt luân lưu

      Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

    • KTKết thúc: Yelimay Semey 2-2 Alashkert

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 00:52 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Yelimay Semey
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich
    Alashkert
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
    32
    Ivan Konovalov
    20
    Arsen Ashirbek
    26
    Strahinja Tanasijević
    3
    Higor Gabriel
    15
    Maj Mittendorfer
    17
    Akmal Bakhtiyarov
    77
    Euloge Fessou Placca
    23
    Hrvoje Ilić
    44
    Almas Tyulyubay
    27
    Evgeni Berezkin
    7
    Roman Murtazaev
    24
    Arsen Beglaryan
    5
    David Terteryan
    3
    Cézar Henrique
    4
    Yaroslav Matyukhin
    55
    Hakob Hakobyan
    10
    Olawale Farayola
    17
    Joseph Sabobo
    8
    Edgar Piloyan
    7
    Karen Nalbandyan
    11
    Momo Fanyé Touré
    88
    Rafael de Jesus Santana Ferreira
    Dự bị
    Yelimay Semey
    1 Egor Tsuprikov5 Marin Belančić2 Adi Adambaev10 Zhan-Ali Payruz14 Duván Palacios88 Asan Baygaliev9 Roger Murillo11 Ivan Sviridov
    Alashkert
    15 Arsen Sadoyan23 Stepan Gigolyan6 Hussein Muiz Adebayo14 Domi Massoumou18 Ifeany David Ndouka20 Daouda Togola21 Jefferson Granado99 Ibrahim Sesay19 Philip Ejike
    Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Yelimay Semey chạm trán Alashkert tại UEFA Europa Conference League vào lúc 22:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Spartak. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội cùng bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất.

    Phong độ tạo thế cân bằng

    Yelimay Semey chỉ có dữ liệu phong độ gần nhất là một trận hòa. Alashkert cũng sở hữu kết quả tương tự, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng về trạng thái thi đấu trước cuộc đối đầu này.

    Trong bối cảnh cả hai cùng trải qua kết quả hòa, sự ổn định và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng. Yelimay Semey có lợi thế sân Stadion Spartak, nhưng Alashkert bước vào trận đấu với nền tảng kết quả không kém đối thủ.

    Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là Yelimay Semey hòa Alashkert, qua đó cán cân đối đầu hiện vẫn hoàn toàn cân bằng: chưa bên nào giành chiến thắng.

    Điều này khiến trận đấu sắp tới càng khó được định đoạt chỉ bằng yếu tố lịch sử. Cả Yelimay Semey lẫn Alashkert đều cần tạo ra khác biệt từ cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát nhịp độ và hiệu quả trong các tình huống then chốt.

    Điểm nhấn chiến thuật

    Với phong độ gần nhất cùng là hòa, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi mức độ thận trọng của hai đội. Yelimay Semey có thể chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi Alashkert cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

    Ngược lại, nếu trận đấu diễn ra giằng co, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa lớn. Đội giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm trong những thời điểm bị gây sức ép sẽ có cơ hội chiếm ưu thế về thế trận.

    Nhận định trận đấu

    Yelimay Semey và Alashkert đang cho thấy sự cân bằng cả về kết quả gần nhất lẫn lịch sử đối đầu được cung cấp. Lợi thế sân nhà giúp Yelimay Semey có thêm điểm tựa, nhưng Alashkert vẫn đủ cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ và cạnh tranh.

    Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định trước giờ bóng lăn. Diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, thay vì chênh lệch rõ rệt về phong độ.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Yelimay Semey · 0 thắng1 hòaAlashkert · 0 thắng
    09/07/2026
    Alashkert
    1 - 1
    Yelimay Semey
    Hòa
    Yelimay Semey
    5 trận gần nhất
    HTTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Alashkert
    5 trận gần nhất
    HBTTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Alashkert ngược dòng, vượt qua Yelimay Semey sau loạt luân lưu
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO