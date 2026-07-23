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    Alashkert và CFR 1907 Cluj chia điểm ở vòng loại Conference League

    Tuệ Nhân23/07/2026 17:11

    Alashkert hòa CFR 1907 Cluj 1-1 tại Yerevan Football Academy ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, khiến hai đội cùng chưa thể tạo lợi thế sau trận đấu này.

    Alashkert1 - 1CFR 1907 ClujKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Alashkert tiếp đón CFR 1907 Cluj.

    • 29'J. Sabobo nhận thẻ vàng

      Phút 29', J. Sabobo của Alashkert nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co khi Alashkert và CFR 1907 Cluj chưa thể tạo khác biệt.

    • 35'Rafael Jesus đưa Alashkert vượt lên

      Phút 35', Rafael Jesus ghi bàn cho Alashkert sau đường kiến tạo của K. Nalbandyan, đưa đội bóng này dẫn 1-0. Alashkert đã mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra tại Yerevan Football Academy.

    • 37'K. Muhar nhận thẻ vàng

      Phút 37, K. Muhar của CFR 1907 Cluj nhận thẻ vàng. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của Alashkert, trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn.

    • 40'R. Pantalon nhận thẻ vàng

      Phút 40', R. Pantalon của CFR 1907 Cluj nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của CFR 1907 Cluj trong ít phút, trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn trước.

    • 45+2'K. Nalbandyan nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

      Phút 45+2', K. Nalbandyan (Alashkert) nhận thẻ vàng trong thời gian bù giờ hiệp một. Alashkert vẫn đang dẫn 1-0 trước CFR 1907 Cluj.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'CFR 1907 Cluj điều chỉnh nhân sự

      Phút 46', CFR 1907 Cluj đưa S. Rocha vào sân thay M. Camora. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

    • 46'CFR 1907 Cluj thay người đầu hiệp

      Phút 46', CFR 1907 Cluj đưa L. Biliboc vào sân thay A. Cordea khi Alashkert đang dẫn 1-0. Sự thay đổi nhân sự diễn ra ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh CFR 1907 Cluj cần tìm cách trở lại trận đấu.

    • 46'Alashkert điều chỉnh ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', D. J. Massoumou vào sân thay J. Sabobo bên phía Alashkert. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

    • 46'A. Sfait gỡ hòa cho CFR 1907 Cluj

      Phút 46', A. Sfait lập công sau đường kiến tạo của K. Muhar, giúp CFR 1907 Cluj gỡ hòa 1-1 trước Alashkert. Bàn thắng đến ngay đầu hiệp hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

    • 67'L. Biliboc nhận thẻ vàng

      Phút 67, L. Biliboc của CFR 1907 Cluj nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

    • 69'CFR 1907 Cluj điều chỉnh nhân sự

      Phút 69', CFR 1907 Cluj thay người: A. Paun vào sân thay A. Sfait. Sau khi gỡ hòa 1-1, đội bóng tiếp tục làm mới đội hình trong thế trận cân bằng.

    • 70'Alashkert điều chỉnh nhân sự ở phút 70

      Phút 70, Alashkert đưa A. Sadoyan vào sân thay H. Hakobyan. Sự điều chỉnh diễn ra khi tỷ số đang là 1-1.

    • 70'H. Adebayo vào sân, Alashkert thay đổi nhân sự

      Phút 70', H. Adebayo vào sân thay Rafael Jesus bên phía Alashkert. Trong thế trận đang cân bằng, sự xuất hiện của Adebayo có thể mang đến thêm phương án cho đội chủ nhà.

    • 77'Alashkert thay người ở phút 77

      Phút 77, Alashkert đưa P. Ejike vào sân thay M. Toure. Đây là điều chỉnh nhân sự khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

    • 79'CFR 1907 Cluj thay người ở phút 79

      Phút 79, CFR 1907 Cluj điều chỉnh nhân sự khi M. Huja vào sân thay A. Abeid. Sự thay đổi này có thể giúp đội khách làm mới thế trận trong phần còn lại.

    • 84'D. Terteryan nhận thẻ vàng ở phút 84

      Phút 84, D. Terteryan của Alashkert nhận thẻ vàng. Alashkert cần giữ sự tỉnh táo trong những phút cuối khi thế trận vẫn đang cân bằng.

    • 85'V. Gevorgyan nhận thẻ vàng

      Phút 85, V. Gevorgyan của Alashkert nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo tiếp theo dành cho Alashkert chỉ ít phút sau thẻ của D. Terteryan.

    • 90+1'CFR 1907 Cluj thay người phút cuối

      Phút 90+1', V. Kun vào sân thay C. Braun bên phía CFR 1907 Cluj. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối khi trận đấu vẫn đang giằng co.

    • 90+3'Alashkert thay người ở phút bù giờ

      Phút 90+3', Alashkert đưa R. Hakobyan vào sân thay D. Terteryan. Đây là sự điều chỉnh trong những phút cuối trận.

    • KTKết thúc: Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 23:54 23/07/2026

    Đội hình chính thức
    Alashkert
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
    CFR 1907 Cluj
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha
    24
    Arsen Beglaryan
    5
    David Terteryan
    4
    Yaroslav Matyukhin
    3
    Cézar Henrique
    55
    Hakob Hakobyan
    7
    Karen Nalbandyan
    8
    Edgar Piloyan
    17
    Joseph Sabobo
    88
    Rafael de Jesus Santana Ferreira
    11
    Momo Fanyé Touré
    10
    Olawale Farayola
    31
    Octavian Vâlceanu
    47
    Christopher Braun
    42
    Renato Pantalon
    3
    Aly Abeid
    45
    Mário Camora
    73
    Karlo Muhar
    88
    Damjan Đoković
    8
    Alin Fică
    11
    Andrei Cordea
    77
    Andres Șfaiț
    7
    Meriton Korenica
    Dự bị
    Alashkert
    99 Ibrahim Sesay15 Arsen Sadoyan22 Robert Hakobyan23 Stepan Gigolyan6 Hussein Muiz Adebayo14 Domi Massoumou18 Ifeany David Ndouka20 Daouda Togola21 Jefferson Granado
    CFR 1907 Cluj
    1 Rareș Gal93 Marc Filip2 Marian Huja14 Simão Rocha86 Viktor Kun6 Ovidiu Perianu10 Adrian Păun26 Răzvan Gligor80 Cosmin Matei
    Cập nhật đội hình lúc 21:33 23/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Alashkert sẽ đối đầu CFR 1907 Cluj tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 23/07/2026 trên sân FFA Academy Stadium.

    Đây là màn so tài mà những dữ liệu gần nhất cho thấy sự tương phản giữa phong độ hiện tại của Alashkert và ưu thế đối đầu của CFR 1907 Cluj. Alashkert vừa trải qua một trận hòa sau một chiến thắng, trong khi CFR 1907 Cluj đã giành phần thắng ở cả hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

    Alashkert có nền tảng ổn định hơn trong hai trận gần nhất

    Phong độ của Alashkert trong hai trận gần nhất là một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng duy trì sự ổn định, đồng thời không dễ bị đánh bại trong giai đoạn gần đây.

    Tuy nhiên, số trận được cung cấp không đủ để đánh giá toàn diện xu hướng thi đấu của Alashkert. Vì vậy, điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng đội chủ nhà tận dụng sự tự tin hiện tại để tạo thế trận cân bằng trước đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn.

    CFR 1907 Cluj nắm lợi thế đối đầu

    Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Alashkert chưa giành chiến thắng hay có trận hòa nào trước CFR 1907 Cluj. Đội bóng Romania thắng cả hai lần đối đầu này, qua đó tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể trước trận đấu tại FFA Academy Stadium.

    Dù thành tích đối đầu không quyết định kết quả hiện tại, xu hướng này vẫn là cơ sở để CFR 1907 Cluj nhập cuộc với sự tự tin. Ngược lại, Alashkert cần biến lợi thế sân nhà và phong độ gần đây thành một cách tiếp cận chủ động hơn, thay vì để đối thủ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

    Cuộc đấu về khả năng kiểm soát thế trận

    Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc lực lượng vắng mặt của hai đội. Vì thế, trọng tâm nhận định nằm ở cách Alashkert xử lý áp lực từ lịch sử đối đầu và cách CFR 1907 Cluj duy trì sự ổn định trong trận đấu.

    Alashkert nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, bởi một thế trận mất cân bằng có thể khiến bất lợi đối đầu trở nên rõ rệt hơn. Khi có cơ hội, đội chủ nhà cần chuyển trạng thái nhanh và tận dụng các tình huống cố định, nhưng chưa có đủ thông tin để khẳng định cách triển khai cụ thể.

    Trong khi đó, CFR 1907 Cluj có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng trước Alashkert để chơi thực dụng hơn. Đội khách không nhất thiết phải đẩy cao tốc độ ngay từ đầu; việc kiểm soát không gian và buộc Alashkert phải kiên nhẫn cũng có thể trở thành chìa khóa của trận đấu.

    Nhận định trước trận

    Alashkert đang có điểm tựa nhất định với một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất, nhưng CFR 1907 Cluj sở hữu lợi thế đối đầu rõ ràng hơn. Sự giằng co giữa phong độ hiện tại và lịch sử chạm trán sẽ là yếu tố định hình diễn biến trận đấu.

    Nhìn chung, Alashkert cần một màn trình diễn kỷ luật và chủ động để phá vỡ xu hướng bất lợi trước CFR 1907 Cluj. Đội khách được đánh giá cao hơn về tâm lý nhờ toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất, nhưng trận đấu vẫn có thể phụ thuộc vào khả năng mỗi bên kiểm soát những thời điểm then chốt.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Alashkert · 0 thắng0 hòaCFR 1907 Cluj · 2 thắng
    17/08/2018
    CFR 1907 Cluj
    5 - 0
    Alashkert
    C1C
    09/08/2018
    Alashkert
    0 - 2
    CFR 1907 Cluj
    C1C
    Alashkert
    5 trận gần nhất
    HHBTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    CFR 1907 Cluj
    5 trận gần nhất
    BBTHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Alashkert và CFR 1907 Cluj chia điểm ở vòng loại Conference League
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