Alaves thắng đậm, Castellón trắng tay trong trận giao hữu Alaves đánh bại Castellón 3-0 ở Club Friendlies, với Boye lập cú đúp và Diaz ghi bàn còn lại; Castellón khép lại trận đấu mà không thể tìm được bàn thắng.

Alaves 3 - 0 Castellón Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Castellón.

21' L. Boye đưa Alaves vượt lên Phút 21', L. Boye lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho Alaves trước Castellón.

26' L. Boye giúp Alaves nhân đôi cách biệt Phút 26, L. Boye lập công cho Alaves, giúp đội nhà nhân đôi cách biệt trước Castellón. Alaves đang dẫn Castellón 2-0.

33' Castellón điều chỉnh nhân sự từ phút 33 Phút 33', J. Albert vào sân thay A. Sienra bên phía Castellón. Đội bóng này đang bị Alaves dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh đến khá sớm.

38' O. Camara nhận thẻ vàng Phút 38', O. Camara của Castellón nhận thẻ vàng. Castellón đang chịu sức ép khi bị Alaves dẫn 2-0.

38' X. Olaiz nhận thẻ vàng Phút 38', X. Olaiz (Alaves) nhận thẻ vàng. Alaves cần giữ sự tập trung khi đang dẫn Castellón 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' A. Gala vào sân, O. Camara rời sân Phút 46', Castellón điều chỉnh nhân sự khi A. Gala vào sân thay O. Camara. Đây là thay đổi đầu hiệp hai trong bối cảnh Castellón đang bị dẫn 2-0.

46' Castellón thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Castellón đưa A. Mabil vào sân thay F. Castillo. Trong bối cảnh Alaves đang dẫn 2-0, sự xuất hiện của A. Mabil có thể giúp Castellón làm mới đội hình.

46' Castellón thay người đầu hiệp hai Phút 46', Castellón điều chỉnh nhân sự khi L. Alcazar vào sân thay R. Rego. Alaves đang dẫn 2-0, nên sự thay đổi này có thể giúp Castellón tìm thêm sức bật trong hiệp hai.

60' Castellón thay người ở phút 60 Phút 60, I. Parente vào sân thay A. Jimenez bên phía Castellón. Đội khách có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Alaves dẫn trước.

60' Castellón điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Castellón thay người: J. Mellot vào sân thay J. Albert. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Castellón đang bị Alaves dẫn 2-0.

60' Castellón thay người ở phút 60 Phút 60, Castellón thay người: M. Doue vào sân thay Juanjo Nieto. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Castellón đang bị Alaves dẫn 2-0.

60' Castellón đưa D. Aurelio vào sân Phút 60', Castellón thay người: D. Aurelio vào sân thay Barri. Trong bối cảnh Alaves đang dẫn 2-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Castellón làm mới thế trận.

60' Castellón đưa R. Sanchez vào sân Phút 60', Castellón điều chỉnh nhân sự khi R. Sanchez vào sân thay Alvaro. Trong thế trận Alaves đang dẫn 2-0, sự xuất hiện này có thể giúp Castellón tìm thêm phương án phản ứng.

60' Castellón thay người ở phút 60 Phút 60, Castellón thay người: J. Vlak vào sân, I. Cordoba rời trận. Trong bối cảnh Alaves đang dẫn 2-0, sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Castellón ở chặng còn lại.

60' Castellón thay người ở phút 60 Phút 60, Castellón điều chỉnh nhân sự khi D. Muale Nzanza vào sân thay A. Jakobsen. Trong thế đang bị Alaves dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể giúp Castellón tìm thêm sức sống cho phần còn lại.

72' Castellón nhận thêm thẻ vàng Phút 72, Castellón nhận thẻ vàng khi Alaves đang dẫn 2-0. Trận đấu tiếp tục có thêm những pha xử lý quyết liệt.

75' Castellón điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Castellón đưa I. Suero vào sân thay A. Gala. Trong bối cảnh Alaves đang dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể giúp Castellón làm mới thế trận.

79' M. Diaz giúp Alaves nới rộng cách biệt Phút 79, M. Diaz lập công, giúp Alaves nới rộng cách biệt lên 3-0. Đội bóng này đang tạo ra thế trận áp đảo rõ rệt trước Castellón.

87' Alaves nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, Alaves nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà vẫn đang kiểm soát thế trận với lợi thế 3-0 trước Castellón.

KT Kết thúc: Alaves 3-0 Castellón Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 17:21 31/07/2026

Đội hình chính thức Alaves Sơ đồ · HLV Quique Sánchez Flores Castellón Sơ đồ · HLV Pablo Hernández 8 Antonio Blanco 15 L. Boyé 19 Pablo Ibáñez 20 A. Manas 7 Angel Pérez 18 Miguel Rodríguez 3 Yusi 4 A. Sienra 2 Juanjo Nieto 5 Alberto Jiménez 16 A. Jakobsen 24 Iñigo Córdoba 21 Álvaro Martín 13 R. Matthys Dự bị Castellón M. Doué A. Gala A. Mabil J. Mellot Iago Parente A. Saipi Raúl Sánchez Pablo Santiago Israel Suero Cập nhật đội hình lúc 15:32 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Alaves vs Castellón

Thời gian: 15h30 ngày 31/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Alaves sẽ đối đầu Castellón trong trận giao hữu diễn ra lúc 15h30 ngày 31/07/2026. Hai đội đều bước vào cuộc chạm trán với phong độ gần đây tích cực, nhưng Alaves có thêm lợi thế từ kết quả ở lần gặp gần nhất giữa hai bên.

Alaves có nền tảng ổn định

Trong hai trận gần nhất, Alaves giành một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định trước khi bước vào cuộc đối đầu với Castellón.

Điểm đáng chú ý là Alaves không phải chịu thất bại trong hai trận gần nhất. Dù số trận được cung cấp không nhiều, kết quả này vẫn tạo nền tảng thuận lợi về tinh thần, đặc biệt trong một trận giao hữu mà sự cân bằng và khả năng kiểm soát thế trận thường được đặt lên hàng đầu.

Castellón cũng đang duy trì mạch bất bại

Castellón có thành tích tốt hơn về số trận thắng trong chuỗi ba trận gần nhất. Đội bóng này giành hai chiến thắng và một trận hòa, qua đó chưa thua trong cả ba trận được thống kê.

So với Alaves, Castellón sở hữu chuỗi kết quả dài hơn và có nhiều chiến thắng hơn. Đây là cơ sở để đội khách hướng đến một màn trình diễn chủ động, thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế sức ép từ đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ tích cực của Castellón sẽ phải được kiểm chứng trong cuộc chạm trán với Alaves. Một trận hòa và hai chiến thắng giúp đội khách có sự tự tin, nhưng lợi thế đó không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ nghiêng hẳn về một phía.

Lợi thế đối đầu thuộc về Alaves

Ở lần gặp gần nhất được ghi nhận, Alaves là đội giành chiến thắng. Castellón không có chiến thắng nào trong lần đối đầu này, còn hai đội cũng không chia điểm.

Mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa đủ để hình thành xu hướng dài hạn. Dẫu vậy, kết quả gần nhất vẫn mang ý nghĩa nhất định về tâm lý, giúp Alaves bước vào trận đấu với sự tự tin khi từng vượt qua đối thủ.

Cuộc đấu khó đoán trong thế cân bằng

Những con số hiện có cho thấy đây là màn so tài giữa hai đội cùng bất bại trong chuỗi trận gần nhất. Alaves có hai trận không thua, còn Castellón kéo dài mạch này lên ba trận. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở số chiến thắng: Castellón thắng hai trận, trong khi Alaves thắng một trận và hòa một trận.

Vì là trận giao hữu, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận từng thời điểm. Alaves có thể dựa vào sự tự tin từ lần đối đầu gần nhất, trong khi Castellón sở hữu nền phong độ mới nhất nhỉnh hơn về kết quả. Bởi vậy, khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm thuận lợi sẽ đóng vai trò quan trọng.

Nhận định trước trận

Alaves có lợi thế đối đầu gần nhất, còn Castellón nổi bật với chuỗi ba trận bất bại và hai chiến thắng. Cán cân vì thế tương đối cân bằng: đội chủ nhà có điểm tựa tâm lý, trong khi đội khách sở hữu phong độ gần đây thuyết phục hơn về số trận thắng.

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra giằng co và khó phân định nếu cả hai tiếp tục thể hiện sự ổn định như trong các trận gần nhất. Alaves có cơ sở để tự tin, nhưng Castellón cũng đủ khả năng tạo ra thử thách đáng kể trong cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Alaves · 1 thắng 0 hòa Castellón · 0 thắng Alaves 2 - 1 Castellón ALA

Alaves 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Castellón 5 trận gần nhất H T T B H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới