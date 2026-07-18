Alaves và Eibar chia điểm trong trận giao hữu Club Friendlies Alaves hòa Eibar 1-1 ở Club Friendlies, với Diaz và Bautista lần lượt ghi bàn, khép lại trận đấu bằng kết quả chia điểm cho cả hai đội.

Alaves 1 - 1 Eibar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Eibar.

40' J. Bautista giúp Eibar vượt lên Phút 40, J. Bautista lập công, đưa Eibar vượt lên dẫn trước Alaves 1-0. Eibar đã mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Javier Marton vào sân cho Eibar Phút 46', Javier Marton vào sân thay H. Garcia, giúp Eibar điều chỉnh nhân sự. Eibar tiếp tục duy trì lợi thế 1-0 trước Alaves.

46' Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', I. Asenjo vào sân thay A. Arbilla bên phía Eibar.

46' Eibar thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', E. Perez vào sân thay I. Garcia bên phía Eibar. Đội khách có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Alaves.

46' Eibar thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa A. Ares vào sân thay M. Arana khi đang dẫn Alaves 0-1. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Eibar vẫn nắm lợi thế từ bàn thắng ở phút 40.

46' Eibar thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa A. Garrido vào sân thay Pejino. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Eibar đang nắm lợi thế trước Alaves.

46' Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa O. Carrasco vào sân thay A. Madariaga. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Eibar đang dẫn trước.

46' Eibar điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa J. Bernat vào sân thay J. Magunazelaia Argoitia. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

46' Eibar thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa Jair vào sân thay J. Bautista. Đội khách có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ khi đang dẫn trước Alaves.

46' Eibar điều chỉnh nhân sự ở phút 46 Phút 46', Eibar đưa A. Arambarri vào sân thay S. Alvarez. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

46' Eibar thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Eibar đưa A. Rodriguez vào sân thay S. Cubero. Sự điều chỉnh diễn ra khi Eibar đang dẫn Alaves 0-1.

65' M. Diaz giúp Alaves gỡ hòa Phút 65, M. Diaz lập công cho Alaves, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1. Alaves đã đáp trả kịp thời sau khi Eibar mở tỷ số.

80' J. Martinez nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, J. Martinez của Eibar nhận thẻ vàng trong thế trận đang giằng co. Alaves và Eibar vẫn bất phân thắng bại, khiến những phút cuối hứa hẹn thêm căng thẳng.

KT Kết thúc: Alaves 1-1 Eibar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:50 19/07/2026

Alaves sẽ đối đầu Eibar trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 00h00 ngày 19/07/2026. Đây là thông tin lịch thi đấu được xác nhận cho trận đấu giữa hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc so tài diễn ra giữa Alaves và Eibar. Do dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật, chưa thể đưa ra đánh giá chuyên sâu về tương quan hai đội.

Nhận định trước trận

Trận đấu được tổ chức trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Những yếu tố như mục tiêu thi đấu, cách bố trí đội hình và mức độ thử nghiệm chiến thuật của Alaves cùng Eibar chưa được cung cấp, vì vậy chưa có đủ cơ sở để xác định xu hướng chuyên môn cụ thể.

Thông tin về đội hình dự kiến cũng chưa xuất hiện trong dữ liệu hiện có. Người hâm mộ cần chờ các thông báo tiếp theo để cập nhật nhân sự và diễn biến liên quan trước giờ bóng lăn.

Thời gian thi đấu

Alaves và Eibar dự kiến thi đấu lúc 00h00 ngày 19/07/2026.

Alaves 5 trận gần nhất B T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Eibar 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới