Aldila Sutjiadi vô địch WTA 500 Bad Homburg Open: Sự thống trị của ngôi sao Indonesia Đánh bại cặp liên quân Úc-Hà Lan trong trận chung kết kịch tính, Aldila Sutjiadi chính thức sở hữu danh hiệu WTA Tour thứ 7, khẳng định vị thế tay vợt số 1 Đông Nam Á hiện tại.

Aldila Sutjiadi tiếp tục viết nên những trang sử mới cho quần vợt Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Tối ngày 27/6 (giờ Việt Nam), chuyên gia đánh đôi sinh năm 1995 này cùng người đồng đội kỳ cựu Vera Zvonareva (Nga) đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải WTA 500 Bad Homburg Open 2026 diễn ra tại Đức.

Màn trình diễn áp đảo của bộ đôi kinh nghiệm

Dù không được xếp hạng hạt giống, cặp đôi Sutjiadi/Zvonareva đã chứng minh họ là đối thủ đáng gờm nhất tại giải đấu năm nay. Đối đầu với cặp liên quân Ellen Perez (Úc) và Demi Schuurs (Hà Lan) trong trận chung kết, bản lĩnh của hai tay vợt từng chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn đã được phát huy đúng lúc.

Trong set thi đấu đầu tiên, Sutjiadi và Zvonareva hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ liên tục gây áp lực lên các game giao bóng của đối thủ và có tới 3 lần bẻ giao bóng thành công. Với khả năng điều phối bóng thông minh của Sutjiadi và những cú quả sắc sảo của "lão bà" Zvonareva – người từng giữ vị trí số 2 đơn nữ và số 7 đôi nữ thế giới – bộ đôi này nhanh chóng khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-1.

Tuy nhiên, kịch bản trong set 2 đã thay đổi khi Perez và Schuurs vùng lên mạnh mẽ. Cặp liên quân Úc-Hà Lan sớm giành lợi thế và duy trì khoảng cách để thắng lại 6-4, buộc trận đấu phải định đoạt bằng loạt super tie-break chạm 10 đầy may rủi.

Bản lĩnh trong loạt đấu súng quyết định

Tại thời điểm căng thẳng nhất, đẳng cấp của Sutjiadi đã lên tiếng. Bộ đôi Indonesia-Nga thể hiện sự tập trung tuyệt đối khi nhanh chóng dẫn trước với tỷ số khó tin 6-0 trong loạt tie-break. Không cho đối thủ bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào, Sutjiadi và Zvonareva ấn định chiến thắng 10- để chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch quý giá trên đất Đức.

Aldila Sutjiadi đang có phong độ ổn định ở WTA Tour hiện tại.

Đây là danh hiệu WTA Tour thứ 7 trong sự nghiệp của Aldila Sutjiadi và là lần đầu tiên cô đăng quang cùng đàn chị Vera Zvonareva. Chiến thắng này cũng là màn phục thù ngọt ngào sau khi cả hai từng để thua trong trận chung kết WTA Rabat cách đây một tháng.

Biểu tượng của quần vợt Đông Nam Á

Aldila Sutjiadi hiện là tay vợt giàu thành tích nhất khu vực trong khoảng 5 năm trở lại đây. Không chỉ tỏa sáng ở nội dung đánh đôi với vị trí trong Top 50 thế giới, cô còn sở hữu bảng thành tích cá nhân đồ sộ với HCV đơn nữ SEA Games 30 và HCV đôi nam nữ ASIAD 18.

Sự ổn định của Sutjiadi trên hệ thống WTA Tour là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và nỗ lực bền bỉ. Sau thành công tại Đức, tay vợt người Indonesia sẽ lập tức di chuyển đến Anh để chuẩn bị cho Wimbledon 2026. Tại giải Grand Slam sân cỏ, cô sẽ kết hợp cùng đàn em đồng hương Janice Tjen.

Nhìn xa hơn, mục tiêu lớn nhất của Sutjiadi trong năm nay chính là kỳ ASIAD 30 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới. Với phong độ hiện tại, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho thể thao Indonesia trên đấu trường châu lục.